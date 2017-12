Un Nadal educatiu en família

Nadal és una de les èpoques de l’any en què compartim més temps amb la família. És habitual tenir dinars i sopars que s’allarguen, gaudir de fer sobretaula, parlar i discutir sobre temes diversos, però sovint és difícil fer coincidir l’espai dels adults amb el dels infants. Aquests demanen l’atenció dels adults i volen formar part del seu espai, tot i que també és important que tinguin el seu propi espai per jugar i fer servir la imaginació.

Us proposam escenaris i idees per gaudir d’aquestes estones tots plegats, des dels més grans fins als més petits de la família, gaudint de moments de joc compartit entre tots.

A continuació us suggerim activitats i jocs que podeu fer a casa, algun dels quals requereixen una mica de preparació.

- Ara em toca a mi! Es reparteixen uns paperets (en el cas dels més petits se’ls pot dir el que han de fer oralment) on posa una “acció” que la persona haurà de dur a terme quan li toqui el seu torn. Les targetes estaran pensades de manera que una persona comenci amb una acció inicial, que pot ser alguna cosa senzilla, per exemple dir “Bon Nadal!” ben fort. Algú altre tindrà a la seva targeta alguna cosa com “Quan sentis que algú diu “Bon Nadal!”, hauràs de fer la gallina al voltant de la taula”. Hi haurà algú altre que haurà llegit a la seva targeta que quan vegi que algú fa “la gallina” ell haurà de cantar una nadala, i així consecutivament. Les rialles hi estan garantides!

- Joc de ‘Qui som?-Què som?’: La persona que comença ha de tenir una persona, un objecte o un animal al cap, i la resta de participants hauran d’endevinar-ho fent-li preguntes. Això sí, el protagonista només podrà respondre sí o no.

- Recitar poemes en família o dedicar un poema de Nadal a algú. Com a regal de Nadal, cadascú pot dur preparat un poema per recitar en algun moment del dinar o sopar.

- Pastissets amb sorpresa! Aprofitant que Nadal és una època de dolços, podem fer uns “bombons sorpresa!”. Als més petits els agradarà participar en l’elaboració de les postres. Es tracta de fer bolletes en forma de bombons ja siguin de xocolata, torró, massapà, etc. i farcir-los d’algun element sorpresa. A l’hora de les postres tothom podrà agafar-ne un i endevinar quina sorpresa tenia el seu.

- Una obra de teatre tradicional o d’ombres (necessitam un bon bagul ple de disfresses o un llençol prou gran que faci de “pantalla” i una llum potent per posar-la darrere). Pot ser un teatre mut, amb música o amb diàleg.

Si no disposam de gaire temps per preparar les activitats anteriors, els jocs de taula sempre són una bona alternativa; són divertits, n’hi ha de tot tipus i nivells i hi pot participar tota la família.

- UNO (joc de cartes): Potencia el raonament, la memòria, l’atenció i la concentració, a més de l’aprenentatge de la tolerància a la frustració i l’acceptació de les regles del joc. Aquest joc té un alt valor pedagògic. És un joc social però competitiu, amb el qual es potencia la socialització entre els participants. Haurem de ser ràpids i àgils, pensar una estratègia i tirar la millor carta. També posarem a prova els nostres reflexos i capacitat d’observació per reaccionar a les jugades dels altres.

- ‘Story cubes’ (joc de daus amb imatges): Cada dau té un dibuix diferent a cada cara, i n’hi ha de moltes temàtiques diferents. S’han de tirar els daus, mirar les imatges, ordenar-les com vulguem i construir una història per poder explicar-la oralment. Potencia capacitats com la imaginació, l’enginy, el raonament, la memòria, la imaginació i les capacitats lingüístiques i narratives.

- Arc de Sant Martí Waldorf: Aquest joc és per a nins de fins a 10 anys. És una jugueta de fusta en forma d’arcs de colors molt vius que possibiliten el joc obert i lliure dels infants, oferint moltes opcions de construcció i escultura, com també de joc simbòlic. Com que és una jugueta no estructurada, permet la creació lliure als infants i el màxim desenvolupament de la seva imaginació i creativitat. Potencia capacitats com l’habilitat manual, la concentració, la creativitat, la imaginació, el raonament, la coordinació mà-ull i l’organització espacial.

- Fantasma Blitz: Joc per a nins i nines de més de 6 anys per potenciar la concentració i agudesa visual. A més, reforça les habilitats socials i l’acceptació de les normes que ens ajudarà afavorir la tolerància a la frustració.

De jocs i opcions n’hi ha milers. Aquestes són només algunes propostes que us feim perquè aquest Nadal estigui ple d’estones divertides i educatives on tots els membres de la família tinguin l’oportunitat de formar part del grup i puguin gaudir de passar més estones plegats.