Família, què podem fer?

Dissabte, 10 de febre r

‘ Atrapam un instant futur!’. El museu Es Baluard presenta una activitat de visita a la pròxima mostra Col·lecció permanent. Carte Blanche a Jean Marie del Moral. Processos 1978-2018. Durant la visita, els nins tindran l’oportunitat de jugar a projectar la imatge de quan siguin adults i imaginar com i què seran. Aquesta activitat de taller està dirigda a nins i nines d’edats compreses entre els 3 i els 5 anys acompanyats per adults. Junts, grans i petits, miraran, descobriran, imaginaran, riuran, coneixeran, compartiran, crearan, pensaran i gaudiran a partir de les múltiples possibilitats que ofereix l’art contemporani. Es necessari fer una reserva prèvia per assistir-hi. La inscripció s’obre un mes abans de la data d’inici de cada taller. A les 11 h a Es Baluard, Palma. 1 euro per infant.

‘El viatge del petit príncep’. La companyia mallorquina Arsis Produccions Musicals presenta el musical El viatge del petit príncep, una adaptació del conte El petit príncep, d’Antoine de Saint-Exupéry. L’espectacle combina música amb cançons d’estils diferents (pop, rock, blues, soul...), grans actors i cantants, i una escenografia espectacular (projeccions, animacions…), plena d’imaginació. El viatge del petit príncep ens proposa la pràctica de l’amistat, l’amor i la generositat per ser feliços, explicada d’una manera mai vista fins ara. Per a nins a partir de 4 anys. L’espectacle té una durada de 50 minuts. Venda anticipada d’entrades a Mar i Terra Espai de Cultura (c. de Sant Magí, 89-91) de dimarts a divendres, de 16.30 a 21.30 h. A les 18 h al teatre municipal Xesc Forteza (plaça de Miquel Maura, s/n, Palma). 1 euros (0-3 anys); 5 euros (4-13 anys); 6 euros (+ 13 anys).

Targetes amoroses. El mes de febrer se celebra el dia dels enamorats i és un bon motiu per fer un taller de targetes amoroses, cercant als llibres una inspiració per fer la targeta més bonica i més colorida de totes. Si anau a participar-hi i a fer la vostra targeta, rebreu un regal per a aquest dia. A les 10.30 h a la biblioteca de Son Cladera. Gratuït.

Ens disfressam d’animals per Carnestoltes! Ja arriba Carnestoltes i toca disfressar-nos! Per això a la biblioteca de Son Cànaves han preparat aquest taller en què els nins podran fer la seeva pròpia màscara de l’animal que més els agradi. A les 10 h a la biblioteca de Son Cànaves. Gratuït.

Taller d’escriptura. T’agrada escriure? Vols aprendre alguns trucs i aprofitar per participar al nostre concurs de cartes d’amor? Aquesta és l’ocasió! Troba la teva inspiració entre els més grans escriptors que han lloat aquest sentiment convertint-lo en el centre de la seva obra. L’activitat durarà una hora i mitja. A les 11 h a la biblioteca de Son Gotleu. Gratuït.

Antifaç de fantasia. En aquesta activitat els nins aprendran a fer una manualitat d’un antifaç de fantasia ben decorat i ben vistós per poder anar ben vestits a la Rueta. L’activitat durarà una hora i mitja. A les 11 h a la biblioteca del Coll d’en Rabassa. Gratuït.

Capell d’arlequí. Taller de disfresses de Carnestoltes. Per celebrar el Carnestoltes, a la biblioteca han organitzat un taller en què els nins aprendran a elaborar un gran capell d’arlequí amb goma eva, de manera que podran anar ben guapos i acolorits per celebrar la festa. Els participants hi poden assistir disfressats. De les 11 h a les 13 h a la biblioteca de Son Ximelis. Gratuït.

‘El pescador ja no té què pescar’. Espectacle de teatre per a públic familiar. A les 12 h a la plaça Nova de Ciutadella. Gratuït.

‘Tourist come home’. Espectacle de teatre per a públic familiar. A les 13 h a la plaça de la Catedral de Ciutadella. Gratuït.

Magic-Magic. Espectacle de màgia per a públic familiar. A les 18 h a la plaça Nova de Ciutadella. Gratuït.

Disfresses. Festival infantil de disfresses. A les 18 h al Casino 17 de Gener de Ciutadella. Gratuït.

Figures amb fruita. Taller infantil de construcció de diferents figures a partir de fruita organitzat per Ca na Clara i l’Ajuntament de Ferreries. Les places són limitades, de manera que és obligatori apuntar-s’hi, o bé per correu electrònic o bé per via telefònica. A les 10 h a Ca na Clara, Ferreries. Gratuït.

Taller de plastilina. Activitat de manipulació de plastilina per a infants de 4 a 14 anys. A les 11 h a la llibreria Baobab, a Palma. 5 euros.

El conte de na Mimi: ‘L’escarabat trapella’. Activitat de contacontes interactiu que anirà acompanyat d’un taller, un berenar conjunt i un col·loqui amb els pares, les mares i els nins i nines. L’activitat, que dura una hora i mitja, està dirigida a nins d’edats compreses entre els 3 i els 7 anys i les seves famílies. A les 11 h a MO Juguetes Educativos. 5 euros per infant.

Diumenge, 4 de febrer

XV Festa infantil. Festa per a nins que inclourà un concurs de disfresses i la representació de Ballar amb els núvols, que anirà a càrrec de Gemma Moll. A les 11 h al Cercle Artístic de Ciutadella. Gratuït.

‘Kikoriki, Equipo Invencible’. Activitat de cinema infantil organitzada per l’Ajuntament de Ferreries. A les 1 7.30 h a l’ Auditori de Ferreries. Gratuït.

Sa Rueta 2018. La cita clàssica de Palma de les dates del Carnestoltes per als més menuts i les seves famílies ja ha arribat. Hi podeu participar activament, en comparsa o en una carrossa, o, simplement, anar a gaudir de l’espectacle a peu de carrer. En qualsevol cas, recordau que sempre hi podeu anar disfressats. Sa Rueta serà dissabte 11 a les 10.30 h. Sa Rua, la grossa, en canvi, serà a les 17 h. Hi haurà activitats, tallers i espectacles per a nins al llarg de tot el recorregut entre la Rambla i l’avinguda de Jaume III i el passeig del Born. El punt de trobada en cas d’incidència és al Casal Solleric.

Taller Quiric. Activitat fixa recomanada per a nins d’edats compreses entre els 2 i els 5 anys i les seves famílies. Per mitjà dels jocs i la curiositat, els nins més petits es podran familiaritzar amb el món de l’art i amb la creació de formes i colors, amb els sons i amb l’experimentació de noves emocions mitjançant el descobriment de Quiric, un amic virtual. En un horari obert de les 10 h a les 20 h al CaixaForum de Palma. Activitat gratuïta.

Dimecres, 14 de febrer

Escacs-Club Isolani. Taller d’escacs per a nins de 5 a 10 anys. A les 17.30 h a la llibreria Baobab, a Palma. 10 euros.

Dijous, 15 de febrer

Taller de manualitats. Taller de hama per a fiets organitzat per Toy Planet i l’Ajuntament de Ferreries. A les 17.30 h a Toy Planet, Ferreries. Gratuït.

Hama Beads. Activitat de taller per a nins d’entre 4 i 14 anys. Ales 17.30 h a la llibreria Baobab, a Palma. Gratuït.

Divendres, 16 de febrer

‘Calaix de sons’. Si acluques els ulls i pares atenció, descobriràs un munt de coses que pots identificar només pel seu so. Però, saps què és el so i com s’ho fa per arribar fins a la teva oïda? A partir de materials ben coneguts per tots, els nins aprendran què és el so, d’on prové i com es transmet. Activitat de taller recomanada per a nins i nines de 6 anys. A les 18 h al CaixaForum Palma. El preu d’inscripció és de 2 euros. Els clients de Caixabank tindran un 50% de descompte.

