Família, què podem fer?

Dissabte, 6 de gener

‘Una història vertadera’. La Sargantana i Iguana Teatre presenten Una història vertadera, que és al mateix temps un conte d’aventures i un viatge fins a la superació dels abusos. És una història real contada en clau de faula. Es podrà veure dissabte a les 18 h i diumenge a les 12 h al Teatre del Mar de Palma.

‘Les festes de Nadal’. El professor Sorpreses ofereix un espectacle interactiu que repassa amb diversió i acidesa les festes de Nadal i els Reis d’Orient. Qui du els regals de Nadal a Noruega? Què mengen per Nadal a Finlàndia? Qui és la bruixa Befana? Es durà a terme a les 18 h al claustre de Sant Bonaventura, a Llucmajor.

Parc temàtic de gel. Fins al 7 de gener, la plaça central del Port Adriano es converteix en l’únic parc temàtic de gel de l’illa. Inclou una gran pista de patinatge i un gran tobogan que faran que els infants s’ho passin molt bé.

‘Los payasos de la tele’. Rody Aragón, fill del mític pallasso Fofo i nebot de Gaby i Miliki, s’ha proposat en aquest espectacle rescatar l’època de Los payasos de la tele i contagiar els nins del segle XXI de l’esperit d’il·lusió que sentien els seus pares davant la petita pantalla. Rody Aragón viatja al passat per homenatjar la seva família i ho fa rescatant les seves cançons damunt la pista. Les darreres funcions d’enguany són dissabte a les 17 i 19.30 h i diumenge a les 12 h i a les 18 h.

‘Star Wars: Los últimos Jedi’. La malvada Primera Ordre s’ha tornat més poderosa i té contra les cordes la Resistència, liderada per la General Leia Organa. El pilot Poe Dameron (Oscar Isaac) encapçala una missió per intentar destruir una un cuirassat de la Primera Ordre. Mentrestant, la jove Rey haurà de definir el seu futur i la seva vocació, i el vell jedi Luke Skywalker haurà de reavaluar el significat de la seva vida.

Arribada dels Reis. Arribada dels Reis d’Orient i repartiment de regals. Recorreran tots els camins i carrers de Llucmaçanes a partir de les 8 h.

Cavalcada de Reis. Sortida des del Molí de Dalt de Sant Lluís a partir de les 6.45 h. Ho organitzen CCE Sant Lluís i l’Ajuntament de Sant Lluís i hi col·laboren caixers i cavallers de Sant Lluís i l’Ajuntament de Maó.

Regals. Vine a despertar els Reis d’Orient davant la Rectoria de Santa Margalida. Tot seguit, els Reis repartiran els regals per tota la Vila. Començaran a repartir en direcció a la Creveta a partir de les 9 h.

Diumenge, 7 de gener

‘Overbooking’. Lluís Colom i Eduardo Maiante donen vida a dos pallassos que decideixen que volen volar en aquest espectacle per a tota la família de la companyia de teatre Volemvolem. Se’n podrà gaudir a les 18 h al Casal de Cultura d’Inca.

‘ Tango’. S’explicarà una història real entre dos pingüins, a càrrec d’Icar Toset i Gemma Moll. És un viatge que enganxa petits i grans a través del joc equilibrat i dinàmic entre teatre, música i dansa, interpretació i art per estimular els sentits, la ment i el cor. Serà a la sala d’actes de Sant Miquel (Ciutadella).

Maria Bimbolles. Maria Bimbolles ens presenta un espectacle ple d’alegria i il·lusió, amb molta animació, música i cançons que ens transmeten el valor de l’amistat. Serà a les 17 h al plaça de la Font de Mallorca Fashion Outlet.

‘El nadal del senyor branquilló i l’escombra voladora’. Cinema infantil. El senyor Branquilló viu al gran roure d’un parc infantil amb la seva senyora Branqueta i els seus tres fills. El pare Branquilló s’endinsarà en una èpica aventura a través de les quatre estacions que el portarà molt lluny de casa seva. Tornarà a temps per celebrar Nadal amb la seva família? Una història màgica que anirà acompanyada de les aventures d’un bruixa molt simpàtica i la seva escombra voladora! Dues aventures plenes de tendresa i valors, dels creadors d’El Grúfal. Basades en els best-sellers de l’escriptora Julia Donaldson, referent de la literatura infantil moderna. Es podrà veure a les 16.45 h al CineCiutat de Palma.

‘Wonder’. Cinema. Basada en el best-seller del New York Times, Wonder explica la història increïblement inspiradora i ardent d’August Pullman, un noi amb malformacions facials que comença 5è de Primària assistint a una escola per primera vegada. Es podrà veure a les 18 h a l’ Auditori d’Alcúdia.

Dilluns, 8 de gener

Gran festa aquàtica de Nadal. L’Institut Municipal d’Esports de Palma convida a participar en la gran festa aquàtica de Nadal 2016-17 al Palau Municipal d’Esports Son Moix de 10.30 h a 13.30 h. S’han preparat activitats lúdiques, gratuïtes i obertes a tothom. Les piscines disposaran d’un gran circuit amb una composició de tres línies de mòduls d’inflables, tobogans, espais d’equilibris, obstacles... I a les piscines d’aprenentatge, els més petits podran gaudir amb el pont d’equilibri, els jocs aquàtics i el cub de punteria. Els menors de 6 anys hauran d’estar acompanyats per un adult dins l’aigua. És imprescindible la gorra de bany.

Dimarts, 9 de gener

‘Petit Inuit’. Aquesta setmana a la biblioteca aprofitaran la història del petit inuit per conèixer com viu aquesta tribu a Alaska. Ben envoltats de neu, les seves robes, cases i costums són molt diferents de les nostres. Després aprofitaran tot el que han après per fer el nostre taller. Tindrà lloc a les 17.30 h a la biblioteca de Son Ferriol de Palma.

Dimecres, 10 de gener

‘Les joguines de na Martina’. Espectacle infantil de la companyia La Fornal. Na Martina és una contacontes que va arreu del món cercant històries per contar als nins. Però no li serveix qualsevol història, sinó que té un do que li permet parlar amb les joguines, que li conten les seves aventures, ja que, quan els nins van a dormir, elles surten a trescar món i a jugar. Es representarà a les 18 h a la biblioteca Can Sales de Palma.

Dijous, 11 de gener

Taller d’Scrapbooking amb còmics. A les 17.30 h a la biblioteca de Son Ferriol de Palma.

L’hora del conte. L’hora del conte presenta contes, llegendes i històries que s’expliquen oralment, a càrrec de la bibliotecària. Després es realitza un taller didàctic relacionat amb la història narrada i potenciant el caràcter educador del conte. L’activitat pretén formentar la imaginació, la creativitat i l’hàbit de lectura, així com difondre entre els usuaris la literatura oral i el gènere del conte. Cada dijous a les 17 h a la biblioteca d’Esporles.

Divendres, 12 de gener

‘Obert al barri’. Jocs als parcs i les places. Els nins es divertiran a l’aire lliure. Aquest divendres és el torn de la plaça de l’Església del Coll d’en Rabassa de Palma.

Patis oberts. Els patis del CEIP Sa Graduada de Maó s’obre com a espai d’ús públic per a infants, adolescents i famílies, i s’hi organitzaran activitats de dinamització en horari de 16.30 a 18.30 h.

