Família, què podem fer?

Dissabte, 23 de desembre

‘Sentinel’. Circ Bover presenta Sentinel, una petita illa on viu una tribu que continua sense influències de la nostra civilització. Una comunitat hostil amb els externs, que viu amb un gran vincle amb la natura que els envolta. Tindrà lloc al teatre Principal de Palma dissabte, dimarts i dimecres a les 20 h.

‘Toc toc, soy Rudolph’. És un divertit espectacle de màgia per a tota la família de Berni & Mimi en un ambient màgic amb les entremaliadures de Mimi i els sorprenents trucs de Màgic Berni. Se’n podrà gaudir a la sala parroquial de Lloseta a les 17.45 h.

‘Contant rondalletes’. És un espectacle literari, musical i visual creat per Joan Bibiloni a partir de la lectura i la interpretació de les rondalles de mossèn Alcover. Es podrà veure dissabte a les 18 h al Teatre de Capdepera, dimarts a les 18 h al teatre Municipal de Bunyola i dimecres a les 18 h a Sa Congregació de sa Pobla.

‘Rinxolets d’or’. La companyia Elàstic Nou produeix aquest espectacle amb dramatúrgia d’Aina M. Gimeno i l’actriu de titelles Mary Ramírez, que dóna vida a una Millie Potter. Les aventures comencen quan Rinxolets d’or surt a passejar pel bosc i, de sobte, descobreix una casa i decideix entrar-hi. Però de cop i volta arriben els amos de la casa i la sorpresa es fa gran quan descobreix que es tracta d’una família d’óssos. A les 12 h al teatre Municipal de Bunyola.

Barridiades. Un dia d’activitats diverses per promoure l’esport entre els més petits i en família. Voleibol, tennis, cotxes amb pedals, hoquei, bàdminton, bàsquet, atletisme, psicomotricitat, escacs i també esports adaptats a persones amb discapacitat visual és el que es podrà trobar de les 10.30 a les 13.30 h en aquesta ocasió al parc dels Nins de l’Arenal de Palma.

‘Visca l’Òpera’. Espectacle musical clàssic i modern per a tota la família a càrrec del tenor Antoni Lliteres, la soprano Silvia Fluixà i el pianista Dani Mulet. Tindrà lloc al Teatre d’Artà a les 12 h.

‘Las estrellas de Navidad’. Taller d’astronomia per a infants a les 18 h al Centre Cultural de Jesús (Santa Eulària).

‘Edu i la millor casa del món’. És un llibre, però també un joc de construcció amb una fila de maons per poder construir una casa. És un conte que explica l’evolució de l’habitatge al llarg de la història a càrrec d’Arquitectives. Serà a les 11 h a la biblioteca Josep M. Llompart de Palma.

‘Crispí, el porquet que ho tenia tot’. Pareixia que en Crispí ho tenia tot: les millors i les darreres juguetes. Però estava equivocat... amb aquesta lectura es posarà en valor l’amistat. Se’n podrà gaudir a les 12 h a la biblioteca Son Ximelis de Palma.

Diumenge, 24 de desembre

‘Sesame Street Christmas Carol’. Els més petits aprendran anglès amb els famosos titelles de Barrio Sésamo i ajudaran a Coco l’elf, ajudant del Pare Noel, a recuperar Nadal. És un xou especial per a un dia especial, per passar en família i que els infants gaudeixin de l’esperit nadalenc abans de l’arribada del Pare Noel. Serà a les 12 h a la Sala Dante de Palma.

‘Se armó el Belén’. Bo és un ase petit, però valent, que desitja una vida més enllà de la seva rutina diària al molí del poble. Un dia reuneix el coratge necessari per complir l’aventura dels seus somnis. En el seu viatge coneixerà Ruth, una adorable ovella que ha perdut el seu remat, i Dave, un colom amb grans aspiracions. Es podrà veure diumenge i dimarts a les 17 h al Teatre de Capdepera.

‘La màgia de Nadal’. Espectacle per a infants amb el Màgic Albert i Santa Claus. Serà a les 12 h al teatre Espanya de Santa Eulària.

Dilluns, 25 de desembre

‘La Bella y la Bestia’. L’espectacle relata la història d’un jove príncep, que és transformat en una horrible bèstia com a càstig pel seu comportament cruel i egoista, i una bella jove que el monstre tanca al seu castell a canvi de l’alliberament de son pare. Per tornar a ser humà, el príncep haurà de guanyar l’amor d’ella abans que sigui massa tard. Es durà a terme dilluns i dimarts a les 20 h al Teatre d’Artà i divendres a les 18 h a Sa Teulera d’Andratx.

‘Overbooking’. Lluís Colom i Eduardo Maiante, de la companyia Volemvolem, donen vida a dos pallassos que decideixen que volen volar. Serà dilluns i dimarts a les 19.30 h a l’Auditori de Porreres.

‘Wonder’. Un nin de 10 anys nascut amb una deformitat facial que l’ha obligat a ser operat 27 vegades de cirurgia s’esforça per encaixar en la seva nova escola. Es podrà veure dilluns i dimarts a les 19 h al Teatre de Capdepera.

Dimarts, 26 de desembre

‘Wall-E’. A l’any 2800, en un planeta Terra devastat i sense vida, després de centenars de solitaris anys fent allò pel que va ser construït -fer net el planeta de fems-, el petit robot Vall-E (acrònim de Waste Allocation Load Lifter Earth-Class) descobreix una nova missió en la seva vida (a més de recollir coses inservibles) quan es troba amb una moderna robot exploradora anomenada Eve. Ambdós viatjaran al llarg de la galàxia viuran una emocionant i oblidable aventura. Es podrà veure a partir de les 17.30 hores a l’ Auditori de Ferreries.

Conte de Nadal. Ebenezer Scrooge és un vell avar que té esclavitzat el seu treballador, un jove pobre i de bon cor. La nit de Nadal rep la visita de tres fantasmes: el fantasma del passat el porta cap a la seva infància, perquè recordi el que va sentir llavors i s’entendreixi el seu cor; el fantasma del present l’apropa a casa del seu treballador, on malgrat la probresa regna l’amor i l’esperit familiar (i on veu un nen malalt); i el fantasma del futur el porta a la seva mort, sol. Espantat per les visions, Scrooge decideix canviar de caràcter, ajuda la família del treballador i recupera amb això l’esperit de Nadal. Es durà a terme a les 18 h al Teatre de Lloseta.

Dimecres, 27 de desembre

‘Mickey en busca de la Magia Perdida’. Una nova aventura màgica de Mickey, Minnie, Donald i Goofy. Il·lusions Teatre presenta aquest musical infantil màgic en el qual el públic ajudarà en Mickey, na Minnie, en Donald i en Goofy a aconseguir salvar el Regne de la Fantasia abans que Maléfica i els éssers malvats dels contes n’obtinguin el poder. Es representarà cada dia a les 18 h a l’ Auditòrium de Palma.

‘Contes amb fum, fum, fum’. Na Mar, una nina molt curiosa i apassionada pels contes, acosta a les cultures del món i als valors compartits de solidaritat i estima propis del Nadal. Serà a les 18 h a la biblioteca Can Sales de Palma.

‘Records Màgics’. Un viatge al passat ple de fantasies i il·lusions en què els personatges de dibuixos animats, contes infantil, còmics i pel·lícules de la infància del mag Fèlix omples l’escenari de molta màgia i diversió. Es podrà veure dimecres, dijous i divendres a les 19 h al teatre Mar i Terra de Palma.

Dijous, 28 de desembre

‘Miratges’. Una nova producció de l’il·lusionista Màgic Albert, fresca i jove que delectarà petits i grans amb magnífics números d’il·lusionisme combinats amb la simpatia i l’humor. Cada dia a les 20.30 h al teatre Sans de Palma.

‘El llibre de la selva’. Després de ser abandonat a la selva, una família de llops cria al cadell humà Mowgli, però amb l’arribada del tigre més perillós: Shere Khan, Mowgli corre perill ja que el temible tigre ha promès eliminar tota amenaça humana. Es podrà veure a les 11.30 hores al Club Pollença.

Divendres, 29 de desembre

‘La meva Blancaneus. El gran musical’. Adaptació d’aquest conte clàssic a càrrec de produccions na Magraneta. Serà a l’auditori de Manacor dimarts, dimecres, dijous i divendres a les 19.30 h.

