Família, què podem fer?

Dissabte, 9 de desembre

‘La Bella y la Bestia’. Adaptació teatral musical del conte francès i la pel·lícula que en va fer Disney. L’espectacle relata la història d’un jove príncep, que és transformat en una horrible bèstia com a càstig pel seu comportament cruel i egoista, i una bella jove que el monstre tanca al seu castell a canvi de l’alliberament de son pare. Per tornar a ser humà, el príncep haurà de guanyar l’amor d’ella abans que sigui massa tard. Obra amb vuit cançons més que el film. Es representarà a les 19 h a l’ Auditorium (Palma).

La bici dels Spaguetti. Cercavila divertidíssim. Els dos components de la companyia divertiran, cantaran, ballaran, faran música i aconseguiran que tot el públic arribi a la plaça on hi haurà el final de festa amb els jocs i les cançons. El motor constant dels Spaguetti són els nins. Amb mirada sempre lúdica, vesteixen les actuacions amb música en directe, jocs, cançons, danses, personatges estrambòtics i molta animació. Els podreu veure a partir de les 17 h a Felanitx.

Pinyeta Pinyol. Actuació d’aquest grup d’animació infantil menorquí per al públic més menut (i no tan menut). En el seu repertori, s’hi troben cançons i danses tradicionals i populars que faran ballar a tothom. Serà a les 18 h al carrer de les Moreres de Maó.

Barridiades. Un dia d’activitats diverses per promoure l’esport entre els més petits i en família. Voleibol, tennis, cotxes amb pedals, hoquei, bàdminton, bàsquet, atletisme, psicomotricitat, escacs i també esports adaptats a persones amb discapacitat visual és el que es podrà trobar de les 10.30 a les 13.30 h en aquesta ocasió al parc de Kristian Krekovic del Nou Llevant de Palma.

‘El teatre Kamishibai’. Contacontes especial per Nadal seguint la tècnica japonesa del Kamishibai, que és teatre amb paper, amb Makiko Sese a les 11 h al Centre Cívic de Cala en Porter (Alaior).

Decoració nadalenca. Taller infantil a les 12 h a la Sala Polivalent de Cala en Porter (Alaior).

Taller de ‘cake pops’. Taller per a al·lots majors de 10 anys per aprendre a elaborar ‘cake pops’, llepolies molt vistoses que es podrien definir com bocinets de pastís amb pal. Es durà a terme a les 17 h al Centre Cultural de la Colònia de Sant Pere.

Tallers de dibuixos de Nadal. Amb motiu de les festes que s’aproximen, diverses biblioteques de Palma organitzen tallers de dibuix per presentar-se a un concurs interbibliotecari. Els tallers es duran a terme a les 10.30 h a la Biblioteca de Son Cladera, a les 11 h a la Biblioteca de Son Cànaves i a la Biblioteca de Son Gotleu i a les 11.30 h a la Biblioteca de Son Ximelis.

‘Entrenins’. Els nins que han participat en el programa infantil Entrenins mostraran una creació teatral pròpia basada en l’evolució del nostre món. Serà a les 18 h a Sa Societat (Calvià).

‘Exercici de gratitud’. Lectura per part de l’autora del llibre i activitat amb els infants. Serà a les 11.30 h a la llibreria Quart Creixent (Palma).

Diumenge, 10 de desembre

‘Vaya Santa Claus’. Musical infantil. A la fi és dia 24 de desembre i tot està preparat al Pol Nord per a l’esdeveniment més important de l’any. Els elfs estan plens d’energia, la fàbrica de juguetes està a punt, els rens en posició de sortida i l’estrella brilla dalt de l’arbre. Però… on és Santa Claus? Què passarà amb la festa de Nadal? Estaran totes les juguetes llestes a temps? I allò més important: on trobarem un Santa substitut? Esperam que els nostres elfs siguin capaços de resoldre aquest entrebanc amb l’ajuda d’un públic meravellós. Sigui com sigui, hauran de fer-ho al ritme de la música. En aquesta cita nadalenca, els nins i els adults viuran una vetlada inoblidable i aprendran quin és l’esperit de Nadal i els seus valors. Serà a les 17 h a l’ Auditorium (Palma).

‘Cars 3’. Una nova generació de pilots entra al circuit. McQueen, el llegendari corredor, necessitarà l’ajuda d’una jove mecànica per posar-se a punt per la competició. Es podrà veure dissabte 9 a les 17.30 h a l’Auditori de Ferreries i diumenge 10 a les 18 h al Teatre Principal de Santanyí.

‘Depp 3’. Cinema infantil. Noves aventures d’aquesta família que viu a les profunditats dels oceans protegits pel mític Kraken. Es podrà veure a les 17 h al Teatre d’Artà.

Dilluns, 11 de desembre

‘El joc i el riure de Gloria Fuertes’. Contacontes amb Maribel Sirvent dilluns 11 a les 18 h a la Biblioteca Pública de Maó, dimecres 13 a les 18 h a la Biblioteca Pública de Ferreries i dijous 14 a les 18 h a la Biblioteca Pública del Mercadal.

Dimarts, 12 de desembre

‘El llibre de les bestioles’. Espectacle teatral basat en l’obra El llibre de les bèsties, de Ramon Llull, una breu i deliciosa novel·la moral en què l’univers dels animals projecta el món dels homes. A través del teatre d’objectes, se’ns explicarà l’origen de la faula i ens aproximarà a la vida de Llull. Es tracta d’una faula i, com en totes les faules, els protagonistes són els animals, que reprodueixen simbòlicament el comportament humà. Serà representat a les 17.30 h a la biblioteca Marià Villangómez (Formentera).

Dimecres, 13 de desembre

Gent del bosc. Una història amb ombres xineses a càrrec de Ruth Delgado a les 18 h a la Biblioteca Pública del Castell.

Divendres, 15 de desembre

‘Sac de trons’. Nou projecte musical de La Fada Despistada i el seu grup, un taller de bateria per a infants i famílies amants del rock ‘n’ roll. Es tracta d’un taller basat en l’exploració, la improvisació i la pràctica musical utilitzant la bateria. Basant-se en els principis d’imitació i/o pregunta-resposta, començaran a compondre els diferents moments d’una cançó. Practicaran, almenys, dos patrons diferenciats i els aplicaran a la cançó triada tocant plegats amb guitarra, bateria i veu. L’objectiu és conèixer com es fa una cançó. Cada infant tindrà un parell de baquetes i un element de la bateria per començar amb la ‘tempesta’. Es realitzarà a les 18 h al teatre Mar i Terra (Palma).

‘El viatge de l’emperador’. Cinema per a tots els públics. Documental sobre el viatge que realitzen els pingüins Emperador a l’Antàrtida de la mar a la terra plena de gel amb la finalitat de reproduir-se. En arribar-hi ponen un ou, que queda a la cura dels pares mentre les mares tornen a l’aigua per alimentar-se i han de tornar aviat quan el petit pingüí n’ha sortit perquè si no corre perill de morir. Es projectarà a les 18 h a la biblioteca Marià Villangómez (Sant Francesc).

‘A Christmas Carol’. Representació del Conte de Nadal de Charles Dickens en anglès. El vell avar Ebenezer Scrooge és visitat per tres fantasmes, del passat, del present i del futur. Participa en el viatge mentre intenten il·luminar-lo perquè vegi els errors passats i què podria haver fet per canviar el seu futur. Mantindrà el seu tarannà durant les festes o es deixarà persuadir per aprendre dels errors i per trobar la bondat de l’ésser humà i el missatge d’amor i generositat que representa el Nadal? Es podrà veure a les 19 h a l’ Auditorium (Palma).

