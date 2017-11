Família, què podem fer?

Dissabte, 18 de novembre

‘DOT’. Dansa, teatre, música i noves tecnologies es combinen transformant una gegant paret blanca en un espai ple de color per oferir un trencaclosques màgic en el qual tot és possible. En DOT, na Laia s’ocupa d’esborrar qualsevol taca que aparegui en la seva gran paret blanca. Però, quan Dot arriba, ella no s’imagina tot el que pot succeir. Un viatge a través de la música i el color. Es podrà veure a les 18 h a l’ Auditori d’Alcúdia.

‘La font de la xocolata’. Interpretació, titelles, màscares i altres elements visuals fan més pròxima la història de na Cleta, una nina que viatja amb bicicleta i que és la receptora de mil i una històries en què li conten què és el petroli, d’on ve, etc. Una història optimista i carregada d’emoció. Es podrà conèixer dissabte a les 18 h i diumenge a les 12 h al teatre Mar i Terra (Palma).

‘Giant Peach’. Contacontes a càrrec de Blanca Alonso a les 18 h a la biblioteca de Calvià-Can Verger.

Barridiades. Un dia d’activitats diverses per promoure l’esport entre els més petits i en família. Voleibol, tennis, cotxes amb pedals, hoquei, bàdminton, bàsquet, atletisme, psicomotricitat, escacs i també esports adaptats a persones amb discapacitat visual és el que es podrà trobar de les 10.30 a les 13.30 h en aquesta ocasió a la plaça de Raimundo Clar del Sindicat de Palma.

‘Animals per un tub’. Taller per donar corda a la creativitat a les 11.30 h a la biblioteca Son Ximelis de Palma.

Pas a pas. Sessió infantil de curtmetratges. Sis històries poètiques, tendres i divertides que narren les peripècies d’un nen de cartró que viu a l’oceà, d’un homenet que despenja la lluna o d’uns animals de la selva espantats per un soroll estrany. Amb la presentació del contacontes. A les 16.45 h al CineCiutat (Palma).

‘Planetes i estrelles’. S’hi descobrirà com els éssers humans, des de fa molt de temps, han associat grups d’estrelles que recorden una forma o un dibuix, els han donat nom i han inventat algunes històries fascinants sobre aquests grups d’estrelles que anomenam constel·lacions. Així, podran comparar la mida dels diferents planetes del sistema solar i visualitzar algunes de les agrupacions d’estrelles més conegudes. Es durà a terme a les 11.30 h al CaixaForum (Palma).

Diumenge, 19 de novembre

‘Gru 3: el meu dolent preferit’. Noves aventures d’en Gru, na Lucy i les seves filles, Margo, Edith i Agnes; i, per descomptat, dels Minions. En aquesta ocasió veurem com el bessó d’en Gru, desaparegut fa moltíssims anys, emergeix, fet que ocasionarà una enorme rivalitat entre germans. Es projectarà a les 17 h al Teatre de Capdepera.

‘Tu mejor amigo’. Cinema per a majors de 7 anys. Un ca viu tres vides diferents com a Toby, Bailey i Buddy i té així l’oportunitat de saber el perquè de la seva existència, per què és un ca que viu amb humans. Es projectarà a les 18 h a l’ Auditori d’Alcúdia.

Dilluns, 20 de novembre

‘Artefactes musicals’. Teatre amb Tomàs Picornell a les 10.30 h a la Biblioteca Municipal de Son Carrió (Sant Llorenç del Cardassar).

Dimarts, 21 de novembre

‘Art en paper: pop up de Nadal’. Taller amb Lucía Parra a les 18 h a la Biblioteca Municipal de Son Carrió (Sant Llorenç del Cardassar).

Dimecres, 22 de novembre

‘Your name’. Cinema d’animació japonesa. Taki i Mitsuha descobreixen un dia que mentre somien els seus cossos s’intercanvien, i comencen a comunicar-se per mitjà de notes. A mesura que aconsegueixen superar maldestrament un repte darrere l’altre, es va creant entre els dos un vincle que poc a poc es converteix en alguna cosa més romàntic. Es projectarà a les 20.30 h als Cinemes Canal Salat (Ciutadella).

Prosèpina i el sistema solar. L’Hora del Conte amb Laia Galceran a les 18.30 h a la Biblioteca Pública d’Alaior.

‘Trencaclosques romans’. Taller d’arqueologia a les 17 h a la Biblioteca Municipal de Sineu.

Sa Jaia de sa costa de sa Blanquera. Contacontes amb Aina Cortès a les 18 h a la Biblioteca Municipal de Son Carrió (Sant Llorenç del Cardassar).

Dijous, 23 de novembre

‘Una mar de sensacions’. Obra de Centimets Teatre, un viatge sensorial en què els nins queden immersos en una atmosfera acollidora en la qual es potencia el joc i el descobriment. Activitat de dinamització lectora per a nins de 3 a 5 anys. Es realitzarà a les 18 h a la Biblioteca Municipal d’Alaró.

‘Conte contat’. Contacontes a les 17 h a la Biblioteca Municipal de sa Pobla.

Taller de genètica. Dos tallers de genètica, un sobre com i què és l’ADN i l’altre amb una extracció, per familiaritzar els infants amb el concepte d’ADN i amb el codi que aquesta molècula fa servir per traspassar informació genètica dels progenitors a la seva descendència i introduir-los el concepte de la variació genètica i com aquesta variació fa que tots siguem únics i irrepetibles. Es faran a les 17.30 h i a les 19.30 h a la Biblioteca de Capdepera.

Taller de punt de llibre. Activitat en què els nins d’entre 3 i 10 anys podran elaborar el seu propi punt de llibre. Es realitzarà a les 18 h a la Biblioteca de Cala de Bou.

Divendres, 24 de novembre

‘La Bella y la Bestia’. Musical. Això era una vegada, la història d’una noia diferent: aventurera, llesta i valenta. I la història d’un príncep encantat que, de tant de temps que feia que ho estava, hi havia coses que ja ni recordava. En ajuntar-se ambdues històries va passar que, allò que semblava terrible va resultar ser tendre i amable. Es representarà a les 21 h a Can Ventosa (Eivissa).

‘Yoav & Ahmed, una amistat més enllà dels murs’. Teatre de David i Monma per a nins a partir de 3 anys. L’home va haver d’aprendre a construir murs per sobreviure a les inclemències del temps, als atacs de grans predadors i al més perillós de tot, a si mateixos. Amb el seu afany constructor, va començar també l’home a construir murs fets de por i rancor. I tu, quins murs trencaries per crear un món millor? Es representarà a les 18 h a la biblioteca Serra Orvay (Sant Jordi).

Llegint Rodari. L’Hora del Conte amb Inseparables a les 18 h a la Biblioteca Pública de Ferreries.

‘Dinamismes. Presentar el cos en moviment’. Taller dedicat al moviment que combina l’aprenentatge de la pràctica artística amb un treball d’expressió corporal, a través de quadres d’artistes com Anglada-Camarasa, Matisse o Kandinski. Activitat recomanada per a públic familiar amb infants a partir de 8 anys. Es durà a terme a les 18 h al CaixaForum (Palma).

‘Canta’m un conte’. Taller musical per a infants de 0 a 3 anys amb Arantxa Riera. Serà a les 16.30 h per a nadons de 0 a 18 mesos i a les 17.30 h per a petits de 18 a 36 mesos a la Biblioteca Pública d’Esporles.

‘Hansel i Gretel i la fada xocolatera i altres contes del bosc’. Contacontes a càrrec de Bàrbara Dalià a les 18 h a la biblioteca del Claustre de Sant Domingo (Inca).

