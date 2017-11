Família, què podem fer?

Dissabte, 11 de novembre

‘La República dels contes’. Coneix La República dels contes, on tot és possible. Sabem d’un lloc que a vegades apareix i a vegades desapareix, un lloc ple de màgia i llibertat on qualsevol història es pot fer realitat. Un munt d’històries acompanyades per oques escaladores, princeses pacients, peixos artistes, serps gegants i flors increïbles. Honestedat, igualtat, treball en equip i creativitat. Se’n podrà gaudir dissabte i diumenge a les 19 h al teatre Sans (Palma).

‘Queixalades de verd’. Conjunt de contes amb ingredients sembrats a les Illes Balears. Contacontes creat per donar a conèixer i difondre l’alimentació sana i la cultura (literària i gastronòmica) de les terres que banya la Mediterrània. Els més petits descobriran que els aliments i la dieta equilibrada són un element clau per viure millor i estar plens de salut. Serà al jardí de la Misericòrdia de Palma a les 11 h.

‘Feim de paleontòlegs’. La feina del paleontòleg, sovint, és com la d’un detectiu. Ha de deduir què va passar en el passat, a partir de l’estudi de peces fòssils i l’elaboració d’hipòtesis. Activitat en què s’identificaran i es classificaran fòssils, se simularan processos de fossilització i es veurà com sedimenta la roca. El taller és recomanat per a nins de 8 anys i serà a les 11.30 h al CaixaForum (Palma).

Mòbil de fulles de tardor. Amb les fulles que cauen dels arbres, colors i molta creativitat es podrà decorar l’habitació amb un trosset de tardor. L’activitat és per a infants de 3 a 5 anys i es durà a terme a les 12 h a la biblioteca Can Sales de Palma.

Tallers de ciència-ficció. L’Associació d’Amics de la Ciència Ficció realitza tres tallers infantils gratuïts, emmarcats en els actes de commemoració del 15è aniversari del ParcBit. Així, d’una manera lúdica i divertida els més petits podran gaudir d’unes activitats que els apropen a la ciència i la ficció i, a la vegada, podran conèixer de prop amb la seva família el ParcBit i les seves empreses. Per un costat, a les 10 i a les 12 hores hi haurà el taller Construeix i aprèn a utilitzar la teva espasa làser i a les 11 hores el taller Fes-te la teva capa Jedi. Els dos tallers estan dirigits a nins a partir de 4 anys i seran a l’ edifici Son Espanyol de Parc Bit de Palma.

Per què no hi ha pingüins al desert?. En aquest taller, els nins podran descobrir que el fet que en un medi determinat es puguin trobar uns éssers vius i no uns altres no és qüestió d’atzar, sinó que és el producte d’una relació profunda entre les condicions físiques d’aquest medi i els éssers vius que l’habiten. Es durà a terme a les 11.30 h al CaixaForum (Palma).

Nexus Robòtica Educativa. Nexus Robòtica Educativa és un concepte educatiu innovador, on els alumnes aprenen matèries com matemàtiques, física, informàtica, anglès, tecnologia, enginyeria, etc. Es potencia la creativitat, el treball en equip i la motivació de l’alumne a través de recursos com els que proporciona Lego Education, entre d’altres. Activitat per a infants de 3 a 12 anys acompanyats per un adult. Serà a les 16 h a Abacus Palma.

Diumenge, 12 de novembre

‘Les aventures de T. Sawyer’. La companyia valenciana La Teta Calva continua consolidant el prestigi que ha acumulat en la seva curta, però intensa i premiada, trajectòria. Ara posa rumb ara a les ribes del Mississipí per oferir-nos la seva pròpia lectura de Les aventures de Tom Sawyer. Els seus autors, María Cárdenas i Xavo Giménez, subratllen la ingènua rebel·lia del personatge creat per Mark Twain, una de les icones infantils de la literatura universal. La història transcorre en un vaixell atrotinat i amb el blues com a ‘banda sonora’. Coherents contra els prejudicis masclistes que va combatre Twain, converteixen Sawyer en una nina intrèpida i somiadora. Es representarà l’obra a les 18 h al teatre Principal de Palma.

‘La Reina del Hielo’. El món dels contes i tots els seus personatges estan revolucionats. Pinocho, com a batle de Molaplus al país de Pekebaila, i els representats de les estacions han estat convocats al regne del gel perquè solucionin els problemes que estan sorgint entre ells. En aquest indret màgic hauran de nomenar la pròxima Dama de la Primavera. Espectacle amb les cançons més belles de Carlos Bocca i les princeses de Frozen que ens recordarà la importància del respecte pel medi ambient i de la feina en equip i el valor de comportar-se bé amb els que ens envolten. Es podrà veure a les 17 h a Trui Teatre (Palma).

Màgic Berni & Mimi. Espectacle infantil de màgia en el marc de la II Fira de feines de tardor del Capdellà. Serà a les 16 h a la plaça de la Vinya.

‘Emoji. La pel·lícula’. Cinema infantil en català. Aquesta pel·lícula d’animació revela el món secret mai vist de l’ smartphone. Amagat dins de l’aplicació de missatges hi ha Textòpoli, una activa ciutat on viuen totes les teves emoticones preferides, que esperen ser seleccionades. En aquest món cada emoticona té una sola expressió facial, excepte Gene, una exuberant emoticona que va néixer sense filtre. Serà projectada a les 17 h al Teatre d’Artà.

Dimarts, 14 de novembre

‘La flor romanial’. La coneguda rondalla sobre una flor capaç de curar la malaltia del rei és musicada en aquesta ocasió per Arsis Produccions. Es podrà escoltar a les 10 h a la Biblioteca Municipal de Lloseta.

‘La fàbrica de les paraules’. L’Hora del Conte amb Inseparables. Bonica i tendra història basada en la il·lusió d’uns personatges somiadors que viuen en un país on les paraules s’han de comprar per poder pronunciar-les... Es tracta d’un llibre bell i màgic que desprèn sensacions i emocions a toc de text, transmetent als nins que la importància de les coses materials és relativa i que amb una mica de literatura i una bona imaginació és possible aconseguir el que es desitja. Es contarà dimarts 14 a les 18 h a la Biblioteca Pública de Sant Lluís, dimecres 15 a les 18 h a la Biblioteca Pública del Castell i dijous 16 a les 18 h a la Biblioteca Pública del Mercadal.

Dimecres, 15 de novembre

‘La màgia d’en Cotonet’. Concert teatralitzat a càrrec de La fada despistada, recomanat per a infants de fins a 10 anys i emmarcat en el programa Jardí Màgic. És la història de com es varen conèixer en Cotonet, un núvol petit i poruc que el que millor fa és plorar, i la fada que no sap cantar i és bastant despistada. Serà a les 18 h a la biblioteca de Can Sales de Palma.

‘Arquitectura talaiòtica’. Taller familiar a càrrec d’ALDARQ en què els infants descobriran com vivien els habitants més famosos de les balears, els talaiòtics. Activitat per a famílies amb infants a partir de 6 anys, un adult més un o dos infants. Serà de les 17 a les 18.30 h al Casal Son Tugores d’Alaró.

Divendres, 17 de novembre

‘Com somien els nins del món. La fada despistada’. La companyia Vinclesomia presenta aquest contacontes sobre una fada força despistada a les 17.30 h a la biblioteca Guillem Colom de Sóller.

‘Improaventures’. Espectacle familiar de la companyia Teatre de Xoc en què els més petits (a partir de 4 anys) creen les seves històries fomentant la imaginació i la creativitat. Es participar en aquesta experiència a les 18 h a la biblioteca Marià Villangómez de Formentera.

