Família, què podem fer?

Dissabte, 28 d’octubre

‘El núvol gris, gras i gros’. Aquest és un muntatge teatral adreçat a un públic que a vegades es considera inexistent, el dels nadons. El núvol gris, gras i gros és una adaptació d’un conte infantil original d’Antoni Cuadrench i Fina Rifa que amb molta sensibilitat, tendresa i intel·ligència narra una història amb rerefons ecologista. Un conte bonic explicat amb molta cura i de ben a prop per deixar embadalit el públic més exigent. Colors, música, sorpreses i molts detalls per entrar en el món d’aquest nigul i per veure com és d’important l’aigua. Es podrà veure a les 11.30 i les 13 h al Principal de Palma.

‘La nena dels pardals’. Inspirat en un conte de Sarah Penny Paker, que així mateix està basat en fets reals ocorreguts a la Xina durant el mandat de Mao Zedong el 1958, La nena dels pardals és un muntatge amb una forta càrrega emocional però també amb un clar missatge ecologista i de justícia social. A la dècada dels 50, el dictador xinès ordenà combatre els gorrions (‘pardals’ en el català continental) per evitar que es menjassin el gra. La campanya va ser un èxit, però l’eliminació dels ocells provocà l’expansió descontrolada de moscards i de tot tipus d’insectes, que provocaren pèrdues en les collites de gra molt pitjors que les que provocaven els pardals. Es podrà veure a les 18 h al Principal de Palma.

‘Bibliomòbil’. La Bibliomòbil del Circ Bover, un carro en forma de biblioteca mòbil, arriba al teatre amb una llibreria atapeïda de llibres i dos entranyables personatges, que endinsaran els infants en un món de fantasia i coneixement. L’espectacle representa dos enamorats dels llibres que viatgen en un vell quadricicle i que tenen la missió de traspassar l’amor per la lectura als més petits, atès que els llibres, amb el pas del temps, han començat a desaparèixer a favor de les noves tecnologies. Durant l’espectacle, els personatges demanaran la participació dels nins per contar cinc faules. Dedicat a la difusió de l’obra de Ramon Llull. Serà dissabte 28 a les 18 h i diumenge 29 a les 12 h al Teatre Municipal Catalina Valls (Palma).

Hard Rock Ween. Un dia ple d’activitats per a infants amb motiu de la festa de Halloween: maquillatge per a nins, castell inflable, taller per pintar bosses, water balls a la piscina, màgia, desfilada de disfresses... Serà de les 11 a les 18 h al Hard Rock Hotel Ibiza.

‘Nanny and Pippi’. Espectacle musical en anglès en què els més petits gaudeixen sobre l’escenari i es converteixen en els protagonistes de la història més intrigant que s’ha contat mai. Activitat per a nins majors d’un any. Els assistents han d’anar disfressats. Serà dissabte 28 a les 12 i les 17 h i diumenge 29 a les 17 h a l’ Auditorium (Palma).

‘Chefs(in)Kids!’. Taller de cuina per a nins d’entre 6 i 12 anys a les 10.30 h al Mercat Cobert d’Inca.

Màgic Albert. El mag actuarà a les 12 h a la plaça de la Llibertat d’Inca.

‘KÏ’. La companyia Des-Equilibrats ofereix aquest espectacle en què el circ és el llenguatge d’expressió. Fruit d’una recerca feta al voltant de la tècnica dels malabars i combinant moviment, acrobàcia i manipulació de maces, es caracteritza per la seva originalitat, ja que s’allunya de la tècnica en si mateixa i romp amb el concepte clàssic dels malabars convertint el circ en dramatúrgia. Aquest espectacle de petit format comença amb un número còmic i burlesc de malabars que acaba transformant-se en un peça plàstica, visual i poètica amb un lleuger toc d’absurditat que acabarà transportant els artistes i el públic a una gran festa conjunta. Es podrà veure a les 12 i a les 18 h a la plaça d’Antoni Fluxà d’Inca.

‘El jardí curiós’. Contacontes. Un dia, un nin curiós que nom Liam descobreix un jardí en dificultats mentre explora la seva ciutat monòtona i grisa. Decideix ajudar a fer créixer les plantes, sense imaginar el que està a punt de provocar. Amb el temps, el jardí pren vida i s’escampa per la ciutat, canviant tot al seu pas. Es narrarà aquesta història a les 11 h a Agapea (Palma).

Barridiades. Activitats diverses per promoure l’esport entre els més petits. Voleibol, tennis, cotxes amb pedals, hoquei, bàdminton, bàsquet, atletisme i també esports adaptats a persones amb discapacitat visual és el que es podrà trobar de les 10.30 a les 13.30 h en aquesta ocasió a la plaça de les Cales de Mallorca de Son Cladera.

Festa de Halloween. Festa amb taller i concurs de decorar carabasses, maquillatge terrorífic, cuina de Halloween i Castanyada de les 11 a les 13 h a Dues Tintes (Manacor).

Tallers de Halloween. El Corte Inglés de les avingudes de Palma organitza aquests dies dos tallers relacionats am la festa de Halloween. El taller de maquillatge terrorífic es realitzarà dia 28 d’11 a 14 h i de 17 a 20 h i els dies 30 i 31 de 17 a 20 h, mentre que el taller de carabasses s’impartirà dia 28 d’11 a 14 h i de 17 a 20 h i dia 30 de 17 a 20 h.

Halloween. Festa per als més petits. Hi haurà música, concurs de disfresses, espectacles… Serà a partir de les 18.30 h a Mallorca Fashion Outlet.

‘Truc o tracte’. Contacontes a càrrec d’Aida Chia i Nabil Canyelles amb motiu de la festa de Halloween. Es durà a terme a les 11.30 h a la Biblioteca Galatzó (Calvià).

Contes contats’. Contacontes a càrrec de Caterina Valriu. Activitat per a infants de 3 a 10 anys. Serà a les 11 h a la Biblioteca Municipal de Santanyí.

Diumenge, 29 d’octubre

‘Na Joana i la fada Mariana - Tres al·lotes fines’. Margalida Amengual conta la rondallística d’Antoni M. Alcover en una activitat recomanada per a nins a partir de 3 anys. Serà a les 12 h al Teatre de Manacor.

‘Cars 3’. Una nova generació de pilots ultraràpids entra al circuit. McQueen, el llegendari corredor, necessitarà l’ajuda d’una jove mecànica per posar-se a punt per la competició. Es podrà veure a les 17 h al Teatre d’Artà.

‘Piratas del Caribe: La venganza de Salazar’. En aquesta nova entrega de la saga Pirates del Carib, Jack Sparrow s’ha d’enfrontar a uns pirates diferents. Són fantasmes i el seu capità és un enemic acèrrim d’Sparrow, Salazar, que acaba de sortir del triangle de les Bermudes. Es projectarà a les 18 h al Teatre Principal de Santanyí.

Dimarts, 31 d’octubre

‘El follet vermellet’. Aquest follet explica i fa tot un seguit d’activitats màgiques sobre el color, utilitzant recursos de teatre de text, d’objectes, de contacontes, de cançons i de moviment amb la participació dels infants. El follet vermellet va carregat amb les seves maletes vermelles per mostrar els seus objectes més estimats i els seus contes preferits. També parla dels seus amics d’altres colors. Imaginau de quin color és el seu raspall de dents? Quina creis que és la fruita que més li agrada? I la seva història preferida? Serà a les 17.30 h a la Biblioteca Municipal Guillem Colom i Ferrà de Sóller.

Halloween Party Baobab. Festa de Halloween per a infants de totes les edats amb música, activitats, ball… A més, hi haurà premis per a aquells que hi acudeixin disfressats. Serà a partir de les 17 h a la llibreria Baobab (Palma).

Festa de Halloween al Capdellà. Festa per a tota la família amb música, jocs per als infants, desfilada de disfresses amb premi per a tots els participants… Serà a les 18 h a la plaça Sa Vinya del Capdellà.

agendacriatures@arabalears.cat

Vols promocionar

el teu esdeveniment a

l’agenda del Criatures?

agendacriatures@arabalears.cat

Aquest és el correu per

a les activitats dels

més petits