Família, què podem fer?

Dissabte, 1 de desembre

La Mediterrània ens dona vida. En el marc dels tallers ‘Família! El dissabte va d’art’, Es Baluard programa una activitat dedicada a la mar com a element present en el nostre dia a dia. Amb aquesta activitat vinculada a l’exposició Ells i nosaltres i de la mà dels professionals de PalmaAquàrium, els assistents coneixeran els seus secrets i aprendran quina importància té conservar-la i protegir-la. Dirigit a famílies amb infants de 6 a 12 anys. A les 11.30 h al museu Es Baluard de Palma. El preu de l’activitat és d’un euro per infant.

Visites dramatitzades a Dalt Vila. Les famílies poden gaudir de la visita dramatitzada al centre històric de la ciutat fortificada d’Eivissa, Dalt Vila, per conèixer com es vivia en l’època de la construcció de la fortificació renaixentista. A través de les explicacions dels guies i de les dramatitzacions, es fa un viatge en el temps per entendre millor com era la societat de l’època, quins perills assetjaven la ciutat i com era la vida en aquest lloc el segle XVI. La visita és gratuïta. A les 17 h.

Clarinetàrium. Tres científics es reuneixen per descobrir quin ha estat el millor clarinet. Un recorregut pels més de 400 anys d’història de l’instrument permet descobrir com la seva evolució va lligada a l’evolució de la música. Un espectacle-concert dinàmic en el qual una dotzena de clarinets repassen el passat i el present d’aquest instrument. L’activitat es durà a terme a les 11.30 h i a les 18 h al CaixaFòrum de Palma. El preu de l’entrada és de 6 euros.

Mercat nadalenc. Cada dissabte fins al 26 de gener, les famílies podran visitar aquest mercadet situat al carrer del Cardenal Rossell, al Coll d’en Rabassa. L’activitat és gratuïta. A partir de les 10 h i fins a les 22 h, amb diferents llocs i activitats per als més petits.

Setmana de la ciutat educadora. La Sala Multifuncional del Mercadal acull ‘Viu la música!’, la primera jornada d’Escoles de Música de Menorca. A les 10 h hi haurà l’actuació de petits músics. A les 12 h, es durà a terme la ponència El perquè de l’educació musical no reglada amb Ignasi Gómez. Després, hi haurà una actuació de Big Band i es farà la conferència El perquè de l’educació musical. La música com a eina transformadora, amb Esther Bonal, i també l’actuació musical dels alumnes de percussió amb el músic Antonio Domingo. L’activitat és gratuïta.

Visites guiades al castell de Bellver. Una activitat recomanada per a famílies amb infants a partir de sis anys, que podran descobrir els racons un dels llocs més mítics de Palma, el castell de Bellver. L’activitat és gratuïta i ofereix tres possibles horaris: a les 10 h, a les 11.30 h i a les 13 h. El millor torn per als més petits és el de les 11.30 h.

Contacontes. El Centre Cívic Cala en Porter, a Alaior, acull el contacontes El meu regal, el teu regal, a càrrec de Paola Cibin i Fàtima Anglada. Començarà a les 11 h. És una activitat gratuïta.

‘El mar va dir prou!’. Contacontes i taller a la Biblioteca del Molinar. Què passaria si una girafa ens dugués la compra fins al cinquè pis? I si un tauró tocàs el contrabaix? I si, mentre llegim el diari, covam uns ous d’estruç? Pot arribar el dia que els animals i els humans hàgim de compartir coses que mai no hauríem imaginat... L’activitat serà a les 10.30 h i és gratuïta.

‘Ziggy i l’espectacle de la llum de la lluna’. A la Ziggy li agrada molt veure l’espectacle de la llum de la lluna, però avui té un problema, s’ha perdut un ocellet i ha d’ajudar la seva mare a cercar-lo. El contacontes es durà a terme a la Biblioteca de Son Ximelis de Palma a les 11.30 h. És gratuït.

Taller de calendari d’advent. La llibreria Lila i els Contes de Palma acull un taller en què es crearà un calendari d’advent personalitzat. L’activitat està dirigida a infants a partir de 3 anys i es durà a terme a les 11.30 h. Té un preu de 10 euros.

Diumenge, 2 de desembre

Fira de Nadal de Santa Ponça. Mercadet de Nadalen què hi haurà atraccions gratuïtes per als més petits. A més, el Pare Noel hi acudirà per recollir les cartes. A més, hi haurà actuacions i diferents activitats. Serà al recinte firal Molí de Calvià a les 10 h.

Exposició de Lego. Fins al 16 de desembre, el recinte firal El Molí de Calvià acollirà una exposició de figures Lego. A més, hi haurà concerts musicals, treballs manuals infantils, menjar i beguda, etc. De les 10 h a les 22 h. L’entrada és gratuïta, tot i que hi ha algunes activitats que s’han de pagar.

Visita guiada a Cort. L’Ajuntament de Palma ofereix la possibilitat de fer una visita guiada a l’edifici de Cort, amb dos torns: a les 11 h i a les 12 h.

‘The Illusions’. El destacat mag Xavi Magic presenta el nou espectacle, The Illusions. Ple de màgia, levitacions i desaparicions, es presenta com una oportunitat única perquè les famílies puguin gaudir d’un gran capvespre. Es durà a terme a les 18 h al Trui Teatre, a Pama. El preu és d’entre 15 i 17 €.

Dimarts, 4 de desembre

Exposició ‘Els Agermanats. Mallorca durant els segles baixmedievals’. Entre setmana, de dimarts a dissabte de les 10 h a les 18 h i diumenges i festius de les 10 a les 15 h al castell de Bellve r, les famílies podran presenciar l’exposició basada en pintures de Guillem Morro Veny. L’entrada és gratuïta.

Dimecres, 5 de desembre

Mercat nadalenc. El Poble Espanyol, a Palma, acull el seu tradicional mercat nadalenc. A més, hi assistirà el Pare Noel, de les 12 les 14 h, de les 16.30 a les 18.30 h i de les 20.30 a les 22 h. L’activitat és gratuïta per als menors de 12 anys. L’entrada per als adults té un preu de 5 euros.

Dijous, 6 desembre

Mercat nadalenc. Aquest mercat nadalenc obre les portes perquè grans i petits puguin gaudir d’un dia en família amb activitats destinades als infants: monòlegs, pista de gel gratuïta, tallers nadalencs... A partir de les 12 h i fins a les 22 h. Al centre Bierkönig, a la Platja de Palma. Entrada gratuïta.

‘El viatge de na Tris’. Musical per a tota la família, de nova creació i amb nou artistes en rigorós directe a càrrec de Baleartmusic. La història transcorre dins una antiga i entranyable biblioteca, on la passió per la lectura i els amenaçats records de Mendoza, el protagonista, ens portaran de viatge al seu interior. A l’ Auditori d’Alcúdia a les 18 h. El preu de l’entrada anticipada és de 10 euros anticipada i de 12 a taquilla.

Divendres, 7 de desembre

Taller ‘Fem de paleontòlegs’. Emulant el treball d’un paleontòleg, els assistents identificaran i classificaran diferents fòssils i simularan alguns processos de fossilització. Activitat recomanada per a infants a partir de 8 anys. L’activitat es durà a terme al CaixaFòrum de Palma a les 18 h. El preu és de 3 euros.

Taller de postals de Nadal. La llibreria Baobab, a Palma, organitza aquest taller recomanat per a menors d’entre 4 i 12 anys. El preu de l’entrada és de 7 euros i començarà a les 11 h.

