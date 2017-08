On és el Sol a cada estació?

Material necessari:

4 boles de porexpan petites

1 bola de porexpan més grossa

4 palles

4 agulles o escuradents rodons

Llapis

Tisores

Pega

Pinzell

Pintura groga i blava

Retolador marró

Retolador negre

Test amb terra

Amb el llapis perfora una mica cada bola petita per fer-hi entrar una palla. Fes quatre forats més a la bola grossa. Els has de fer de manera que les palles formin una creu, amb la bola al centre.

Ara talla les palles. Dues han de fer 10 cm de llarg; una altra, 13 cm, i l'altra, 8 cm. Pinta la bola grossa, que representa el Sol, de color groc, i les altres quatre boles, que són la Terra, de color blau. Amb un retolador marró dibuixa-hi la part que correspon als continents. També pots dibuixar una línia al centre de les boles petites, com si fos l'equador, i escriure una N de nord a la part de dalt i una S de sud a la part de baix. Deixa que s'assequin.

Amb la pega, enganxa cada palla als forats de la bola grossa. Ho has de fer de la manera següent: primer posa-hi la palla més llarga i, just a la banda oposada, la més curta. Les que tenen la mateixa mida van als altres dos forats.

Clava el llapis a la base de la bola grossa i posa'l al test perquè quedi dret. Enganxa les boles del món als extrems de les palles. Amb l'ajuda d'un adult, clava una agulla o un escuradents rodó a cada pilota petita. És molt important que l'agulla estigui una mica inclinada respecte a la vertical, com ho està la Terra, que en realitat gira com una baldufa torta. Si divideixes l'angle entre una agulla vertical i una agulla horitzontal en quatre parts, la inclinació de l'agulla respecte de la vertical hauria de ser justament una d'aquestes quatre parts.

Pots consultar una imatge de l'eix de la Terra per fer-ho més bé. També és molt important que les quatre agulles es col·loquin paral·leles les unes amb les altres.

Experimenta: A l'estiu de l'hemisferi nord els rajos del Sol ens arriben des de més lluny, però ho fan de manera directa a causa de la inclinació de la Terra. Per això a l'hemisferi nord hi fa més calor. A l'hivern, els rajos solars ens arriben des de més a prop, però estan més inclinats i han d'escalfar més superfície de l'hemisferi, i per això hi fa més fred. Ara pots comprovar què passa a l'hemisferi sud.