6 propostes per al pont de Reis

Fent plans per a aquest pont de Reis? Doncs a veure si us encaixa alguna d'aquestes propostes!

Cinema al Verdi Kids

Aquest cap de setmana, darrera sessió de la programació de Nadal del Verdi Kids. A partir de les 11.30 h, dissabte i diumenge, als Cinemes Verdi Park tindreu l'oportunitat de descobrir amb la canalla el mític personatge de l'animació txeca que ha donat la volta al món amb 'Les aventures del petit talp'. La seva curiositat i picardia el porten a viure un munt d'aventures divertides i entranyables que faran les delícies dels més petits. Una producció única carregada de valors positius com l'amistat, l'ecologisme, la creativitat o el respecte a la diferència. Sessió recomanada a partir de 2 anys. I a les 16.20 h als Cines Verdi, amb 'La reina culet i altres històries' descobrireu 9 curtmetratges animats suïssos per viatjar al llarg de 30 anys per un món de somnis i aventures plenes d'imaginació! Sessió recomanada a partir de 4 anys.

Gran Circ de Reis a Tarragona

Arriba a Tarragona laprimera edició del GranCircdels Reis Mags de Tarragonade la mà dels promotors del Festival Internacional delCircElefant d'Or ciutat de Figueres. El 6, 7 i 8 de gener, la Tarraco Arena Plaça es transformarà en un grancircestable capaç d'acollir una costosa producció circense. Vestuari, coreografies, música i decorats transportaran l'espectador al país dels Reis Mags. 90 vestits, orquestra en viu i 44 artistes internacionals procedents d'alguns dels circs més prestigiosos del món oferiran 12 atraccions increïbles amb les últimes tecnologies de so, llum i efectes especials.

Nadal als museus de Girona

Últims dies per gaudir de lesactivitats especials de Nadalque han programat els 27 museus de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona. Tots han estat promocionant les visites familiars amb premis, jocs i activitats especials per donar a conèixer i gaudir d'una manera lúdica i divertida tot el seu patrimoni. Els nens han pogut gaudir d'una completa programació que inclou des de tallers de reciclatge i de cuina fins a tallers per crear objectes nadalencs com portaespelmes, amulets, fanalets, corones, estrelles, calendaris, titelles i inclús felicitacions nadalenques en format audiovisual. També inclou molts jocs de pistes en família, contacontes i relats, visites guiades, gimcanes i altres jocs per gaudir en família.

A més de tota aquesta programació especial, els nens, només per assistir al museu, tenen la possibilitat de participar en el sorteig de diversos premis, com un iPad, un passi familiar anual per visitar tots els museus de la Xarxa i un cap de setmana gratuït a la Vall de Núria que inclou una estada d'una nit d'hotel a la Vall de Núria, en pensió completa, tren cremallera per a quatre persones (dos adults i dos nens) i una visita familiar al Museu Etnogràfic de Ripoll.

Dansa a la Fundació Miró

La Fundació Miró obre el 2017 amb un nou programa d'activitats per a tots els públics. En l'àmbit familiar, aquest diumenge (12.00 h) podreu participar en la proposta 'Salta baixet', a càrrec de Silvia Sant Funk – Krishoo Monthieux. Un espectacle de dansa per fer un viatge allà on ens porti la imaginació.

Futbol solidari

Aquest dissabte, la Fundació CET 10 organitza el II Torneig Solidari de Futbol Sala Cap Infant Sense Esport al Pavelló del CEM Bac de Roda. Serà de 9.30 a 20.30 h i hi participaran 28 equips de diferents escoles i clubs. Seran prop de 250 infants d'entre 7 i 10 anys gaudint del seu esport preferit i realitzant alhora una bonica acció solidària.

Clubs, jugadors, tècnics, directius i familiars, tots units, contribuiran a fer que uns altres infants puguin accedir a una joguina, ja que, per poder participar en el torneig cada jugador haurà de portar una joguina i cada equip una pilota signada per tots els jugadors. Totes les pilotes i joguines es donaran als infants del Centre Sant Martí. Amb aquest esdeveniment la Fundació CET 10 vol vehicular uns valors d'unió per a una causa i afavorir el creixement integral dels infants a través de l'esport.

Viure els Pastorets en família

La temporada dels Pastorets d'enguany arriba al seu punt àlgid aquest cap de setmana de tres dies amb 74 representacions arreu del territori. El dia de Reis se'n faran 17, dissabte 22 i diumenge 35. Aquesta és la primera vegada que el cap de setmana de Reis destrona el de Nadal en nombre de representacions. Les diferents representacions es poden consultar a la pàgina web de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya.