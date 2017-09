8 propostes per al cap de setmana

Un cap de setmana més, ens han fet arribar propostes d'oci ben interessants perquè en gaudiu al màxim en família. Aquest pot ser un cap de setmana ben intens!

Festival Petits Camaleons

El festival Petits Camaleons celebra, aquest cap de setmana, la seva siena edició amb 45 concerts i 38 artistes amb un cartell encapçalat per Txarango, Manel i Blaumut. Tots tres repeteixen en aquesta cita de música gran per als més petits, com també faran La Iaia i Joan Miquel Oliver. Petits Camaleons es desenvolupa a 9 escenaris concentrats a l'àrea del Teatre-Auditori Sant Cugat i els seus voltants: amb el mateix Teatre-Auditori, les carpes Raluy i Arborètum, l'escola de música Victòria dels Àngels i el Conservatori de Sant Cugat. A més, enguany, el festival estrena dos nous espais: la Carpa Solidària, on les ONG que treballen amb infants podran mostrar la seva feina, i el Jardí dels Camaleons, on es programaran espectacles d'arts escèniques i música. Petits Camaleons compta amb una extensa oferta d'activitats paral·leles com la zona de signatures i rodes de premsa exclusives per a infants, àrees comercials i de restauració i 'food trucks', concerts per a nadons, concurs de nous talents i la batucada que marca l'inici de la jornada, la pausa del migdia i la finalització de les activitats. També hi ha espai per al descans amb el Chill-Out Ikea Family, per a l'experimentació i les descobertes com l'espai Creactivity Cosmocaixa i l'àrea de jocs.

Gran festa del cor

Demà dissabte, el Parc d'Atraccions Tibidabo acollirà, un any més, la Gran Festa en suport als infants i joves amb problemes de cor de naixement, que aquest any arriba a la seva 23a edició. La festa vol fer visibles les més de 40.000 persones que viuen amb una cardiopatia congènita a tot Catalunya. Petits i grans heu de pujar al Tibidabo i demanar a les taquilles del Parc l'entrada solidària. Fins a 16 anys l'entrada té un cost de 6 euros i a partir de 17 anys de 26 euros (inclou el Cor Solidari i l'entrada al parc d'atraccions). Els beneficis de l'entrada solidària es destinaran als serveis i projectes d'atenció directa que l'AACIC duu a terme amb les persones amb cardiopatia congènita i les seves famílies.

Teatre familiar al saT!

Aquest cap de setmana s'estrena al saT! Teatre 'Per un instant', de la Cia. La Tresca i Xirriquiteula Teatre, que es podrà veure els caps de setmana fins al 14 d'octubre (Dissabtes: 17.30 h / Diumenges i festius: 12.00 i 17.30 h). A l'espectacle, que està recomanat a partir de 3 anys, hi mana l'humor protagonitzat per La Tresca i la Verdesca, un dels millors grups de música de Catalunya per a tots els públics, amb la complicitat i el toc artístic de la reconeguda companyia Xirriquiteula Teatre. Amb música en directe amb diversitat d'instruments i objectes sonors. En Jordi, en Toni i en Claudi faran volar la imaginació i somiar desperts els espectadors a través dels seus records i les seves cançons.

Taller familiar a Mataró

A la Casa Coll i Regàs de Mataró, cada primer diumenge de mes organitzen tallers familiars. Per a aquest diumenge la casa modernista projectada per l'arquitecte mataroní Josep Puig i Cadafalch, acollirà de 12 a 14h 'Urbanitz'art en família' una activitat per conèixer el passat com a manera d'entendre el present i projectar el futur. La visita per la Casa Coll i Regàs us permetrà descobrir el modernisme i imaginar el futur de Mataró a partir de la creació d'un treball col·lectiu on s'utilitzarà la impressió 3D, entre altres materials i tècniques. L'organitza la Fundació Iluro. Informació i reserves a visites@casacolliregas.cat o al 682 156 765.

Festival TNT a Terrassa

El Festival TNT arriba als 10 anys acostant la creació contemporània a tota la família. El festival omple fins diumenge carrers i espais de Terrassa amb arts escèniques i noves dramatúrgies repartides en 37 propostes. A més, un dels itineraris del festival està dedicat als més petits. Es tracta del TNT Kids, la secció gratuïta i familiar del festival. Aquest any compta amb 5 propostes escèniques d'alta qualitat pensades especialment per als més petits. 'Terra de Gegants' és la primera coproducció infantil del festival. A més, han programat 'La gran tempesta', 'De Peluix', 'Lost Dog' i 'La feria de los inventos'. Totes les propostes són gratuïtes i es faran a la plaça Vapor Ventalló demà dissabte.

Estrena de cinema d'animació

Avui divendres s'estrena la pel·lícula d’animació infantil 'Gats, un viatge de tornada a casa', un film japonès d’animació dels creadors de 'Pokémon' i 'Yokai Watch'. La pel·lícula s’estrena en versió doblada i també en versió original japonesa subtitulada en català. El film, dirigit per Mikinori Sakakibara i Kunihiko Yuyama, segueix la vida de Rudolf, un gat negre que es perd i que arriba a Tòquio dalt d’un camió. A la ciutat coneix un gat autoritari que és el cap d’una comunitat de gats rodamons. Rudolf comença una nova vida amb tota aquesta colla de felins mentre intenta retrobar el camí de tornada a casa.

Programació infantil a la Filmoteca

La Filmoteca estrena una nova temporada de programació adreçada al públic familiar. La cita és diumenge, a la Sala Chomón, a les 17.00 h, amb la projecció de 'Kaze tachinu. El viento se levanta',de Hayao Miyazaki. El film amb el qual el geni de l’animació Hayao Miyazaki ha decidit acomiadar-se del cinema és aquest 'biopic' sobre Jiro Horikoshi, el dissenyador dels avions d’atac emprats pel Japó durant la Segona Guerra Mundial. Tot i que és el film més realista i adult del cineasta no hi manca ni un bocí de la subjugant imaginació i poesia que caracteritza la seva obra.

Música i teatre al Versus

Demà dissabte estrenen 'El primer concert', un espectacle amb la música com a protagonista on Oriolo és mestre, bufó, músic i excèntric. Ric en inventiva i habilitat, l'espectacle és la trobada d'un veritable músic amb la seva ànima d'autèntic pallasso. Oriolo és capaç de tocar com a instrument l'objecte més comú, amb la qual cosa amplia el concepte estricte de 'música' a un univers sonor més ampli que el normalment establert. Per això el concert pot néixer inesperadament d'una botzina, un xerrac o una pinça d'estendre, així com d'un instrument de veritat, esclar.