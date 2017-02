7 propostes per al cap de setmana

Ja sabeu què fareu aquest cap de setmana amb la canalla? Una excursió potser? Descobrir algun nou racó de Catalunya? Fer aquella manualitat que teniu pendent de fa temps? Acabar aquell puzle que ocupa mitja taula? Si encara no us heu decidit, us proposem algunes activitats que potser us engresquen.

Visita teatralitzada al Museu Pau Casals

Aquest diumenge (11:30h) podreu gaudir al Museu Pau Casals de la visita teatralitzada “Descobrim tots els racons de la casa de Pau Casals de la mà de la Maria i el Ramon”. Una visita pensada per al públic familiar en què el Ramon, pescador de la platja de Sant Salvador, i la Maria, la minyona de la Vil·la Casals,ens expliquen la història de Sant Salvador i la vida de Pau Casals d’una manera lúdica i divertida. L’activitat s’inclou dins del Cicle “Petits Grans Genis” d’activitats especials en família, que tindrà lloc els mesos de febrer, març i abril als municipis de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre que formen part de la Ruta del Paisatge des Genis: El Vendrell, Reus, Mont-roig Miami i Horta de Sant Joan. Places limitades. Cal fer reserva prèvia al telèfon 977.684276 o per c/e museu@paucasals.org

Superherois i superheroïnes

El Poble Espanyol proposa per aquest diumenge una jornada festiva en la qual els més petits lluiran les seves millors disfresses i es faran fotos amb personatges com Spiderman, Ladybug o Blancaneus. Es tracta de la festa Princeses, superherois i superheroïnes per un dia!, on la canalla podrà veure un ball de princeses i fer-se fotos amb els seus superherois i superheroïnes. A més, els més valents podran aconseguir el diploma de superheroi si superen les exigents proves d'iniciació que se'ls proposaran. Tampoc hi faltarà una zona de jocs, una gimcana, un espai de maquillatge infantil i alguns tallers.

Dansa al Mercat de les Flors

ARACALADANZA presenta Vuelos al Mercat de les Flors. Una peça inspirada en Leonardo de Vinci. Es podrà veure aquest cap de setmana, i el que ve. És la nova creació de la companyia de dansa per a tots els públics ARACALADANZA; inspirada en Leonardo da Vinci, una peça que ja ha rebut grans crítiques per part de premsa i públic. Aracaladanza és la companyia espanyola més reconeguda a nivell nacional i internacional dedicada a espectacles familiars.

5 anys de la Filmoteca

La celebració dels 5 anys de la nova seu de la Filmoteca de Catalunya al barri del Raval de Barcelona comencen aquest diumenge 19 de febrer. La primera d'aquestes jornades commemoratives serà de perfil familiar, gratuïta i especialment adreçada als espectadors més joves de casa, aquells que hauran de garantir el futur del cinema. Films d'animació, de ficció o tallers permetran als més menuts viure la màgia del cinema.

Activitats amb llibres

L'editorial Fragmenta proposa, per demà dissabte, dues activitats amb contes de Petit Fragmenta a Barcelona. A les 12h, Taller de 'Silencia', amb Nina da Lua i Gemma Capdevila, a la llibreria "A peu, de pàgina", de Barcelona. Es farà un contacontes i taller amb la presència de les autores. D'entrada lliure i aforament limitat. A la mateixa hora, però a la llibreria Pebre Negre, (carrer Clot 41, baixos), sessió de Conta-contes amb 'Bocabava', de Tina Vallès. L'activitat és gratuïta però cal inscripció prèvia a llibreria@pebrenegre.cat.

Cinema infantil i familiar

Aquest cap de setmana, noves sessions infantils de cinema doblades al català als Cinemes Texas, amb el seu programa Texas Nanos. Dissabte i diumenge (16h) es projectarà "Don Gat", mentre que diumenge, en sessió atinal (12h), es podrà veure "Don Gat"; "Ice Age: El gran cataclisme"; i "Els nens de Timpelbach"

Espectacle al Born CCM

En el marc dels cicle EL BORNET, al Born CCM, la Companyia Mimaia presenta aquest cap de setmana l'espectacle 'Adéu Benvinguda'. Tots els diumenges, la taula de la Benvinguda s’omple de mariners que mengen les millors sardines del port. De la mar a la taula, de la taula a la mar… la vida passa en un cicle continu com el peix que es mossega la cua. Un espectacle ple de bellesa, màgia i encant. 'Adéu Benvinguda' ens parla dels cicles de la vida, de la necessitat que s’acabin les coses perquè en tornin a començar de noves. Espectacle en català. Recomanat a partir de 5 anys. Dissabte - 17h / Diumenge - 12h. Sala Moragues (El Born CCM). Preu: 5 euros (general) / Gratuït (socis Club Super3)