Festa de la neu a la Vall de Núria

El cap de setmana del 25 i 26 de març se celebra la Winter Vall dels Menuts a la Vall de Núria, una festa per gaudir de la neu en família.

La festa, organitzada per l'estació d'esquí, consistirà en dos dies d'activitats per a tothom: joc de 'geocaching' 'Busca la marmota' (amb premis inclosos), esquí familiar, excursió amb raquetes de neu d'iniciació, activitats i tallers infantils al 'Cau de la marmota', accés al parc lúdic (amb 'tubbys', rocòdrom i pistes de trineus), xocolatada popular i altres espectacles.

El preu Pack Winter Vall dels Menuts infantil (0 a 16 anys) és de 15 € diaris, incloent-hi el bitllet d'anada i tornada en el tren cremallera i les activitats del programa de l'esdeveniment. No hi ha 'pack' especial per a adults, però els adults acompanyants podreu comprar qualsevol dels productes combinats de bitllet de tren cremallera amb altres serveis de Vall de Núria a compte (així us estalvieu un 10% del preu a la taquilla).