Estiu, temps de diversió i aprenentatges

Casals, colònies, campaments, estades lingüístiques... Durant el mes de juliol milers d'infants i joves d'arreu de Catalunya han passat uns dies fora de casa participant en alguna activitat de lleure educatiu, activitats que no deixen de reinventar-se i que cada any ofereixen opcions més variades. Ens fixem en algunes de les que s'han fet aquest estiu. Aneu agafant idees per a l'estiu que ve!

Campus de música electrònica

La Fundació Pere Tarrés va celebrar al mes de juliol el Campus Jove’17 – Music DJ, una proposta de campus d’innovació, creativitat i tecnologia per a joves a partir de 14 anys. Conscients que aquesta franja d’edat busca noves propostes de lleure, des de la Fundació Pere Tarrés es va preparar aquesta proposta pedagògica i d’aprenentatge alternativa, que s’engloba dins del projecte Artistem.

Durant una setmana els 20 participants van tenir l’oportunitat d’endinsar-se en el món de la música electrònica. L’objectiu era dotar els joves de les eines necessàries per convertir-se en creadors musicals i expressar les seves emocions, i no només esdevenir consumidors de música electrònica. Així, la música va ser el fil conductor transversal que es va fer servir per potenciar i desenvolupar habilitats i competències personals que també els podran ajudar en el seu futur professional. A través dels tallers i de les activitats es van treballar tant la creativitat i les capacitats d’emprenedoria dels joves com la seva iniciativa, la confiança en ells mateixos i el treball en equip per assolir els objectius que es proposin.

Passar l'estiu actuant

L'escola especialitzada en interpretació Complot Escénico ofereix aquest estiu un programa de monogràfics intensius, pensats per a infants i joves a qui els agradi el món de la interpretació. D'una banda, hi ha dos cursos d'Interpretació, per aprendre a interpretar teatralment textos i personatges en nivells d'iniciació o mitjà; de l'altra, hi ha el d'Interpretació a Càmera -de diversos nivells-, en el qual l'alumne pot conèixer les tècniques necessàries per interpretar un paper orientat al cinema o a la televisió de manera molt pràctica, amb enregistraments i material audiovisual inclòs. A més, en el seu monogràfic d'estiu, els alumnes experimenten amb aquestes tècniques guiats per professionals, per després accedir a l'octubre, si ho desitgen, al curs complet, amb el qual s'aprenen els coneixements necessaris per a la improvisació interpretativa. L'oferta no acaba aquí, i també programen cursos de cant o de monologuistes i la possibilitat de fer un tastet de totes les disciplines.

Viatjar i aprendre

The Georgian Manor House, consultoria especialitzada en estudis a l'estranger, ha elaborat una llista d'activitats perquè els joves puguin teure el màxim partit a l'estiu alhora que perfeccionen l'idioma. La seva proposta passa per visitar les destinacions desitjades, però incloent-hi cursos de l'idioma concret d'una manera lúdica, divertida i molt útil per adquirir soltesa, pràctica i experiència en aquesta llengua.

Des de The Georgian Manor House proposen fixar la destinació en funció de les prioritats de cadascú, però sempre tenint en compte el temps de què es disposa i el pressupost, evidentment. Així, per exemple, al juliol i a l'agost proposen el programa Immersió Total, de dues setmanes de durada, per a aquells que volen pujar de nivell d'anglès en molt poc temps. Per als apassionats per les arts visuals i escèniques la proposta és un viatge a la meca del cinema, a Hollywood, on l'Escola de les Arts de Los Angeles ofereix una excel·lent barreja que combina els millors cursos de cinema, interpretació, fotografia i ball amb l'experiència dels 'summer camps' americans. Per als més esportistes, la proposta passa per fer una estada amb el Chelsea, on els alumnes poden viure l'experiència única d'aprendre anglès i millorar la seva tècnica de futbol en un dels clubs més prestigiosos del món. I per als amants de la política i les relacions internacionals, al juliol es va proposar una estada a la Universitat de Stanford (Estats Units) amb l'objectiu de formar futurs diplomàtics.

Les propostes que combinen viatge i aprenentatge són molt variades, i també es pot fer voluntariat a Àsia o, en el cas dels amants de la filosofia i la història, realitzar un viatge per grans ciutats europees com Atenes, Roma, Florència i París. Ja podeu començar a estalviar si voleu que l'any que ve els vostres fills adolescents visquin alguna d'aquestes experiències!