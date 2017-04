Fem llista per Sant Jordi? Primera tria

'30 històries de dracs'

ED. LAROUSSE

Cruspir-se un cavaller, volar arran de terra, raptar una princesa, treure foc pels queixals... Els dracs fan un munt de coses en molts i molts contes. Trenta històries simpàtiques per riure, somiar, volar i viure aventures d’allò més emocionants amb dracs fabulosos! A partir de 3 anys.

'Barzoolona'

JORDI DURÓ / LAIA FALCÓN

EDITORIAL LA GALERA

Una guia per als que ja coneixen Barcelona o per als que s’hi passegen per primera vegada en família. De fet, és un safari que proposa a les famílies diferents recorreguts per visitar 25 animals dels nostres carrers, distribuïts pels diferents districtes de la ciutat. Des dels cavalls del Parc de la Trinitat fins al gat de Botero o la Salamandra del Parc Güell.

'Juga amb la llegenda de Sant Jordi'

ROIG / PRADES

COSSETÀNIA EDICIONS

El Patufet, expert coneixedor de les tradicions catalanes, ha preparat més d’una cinquantena de jocs i activitats d’entreteniment al voltant de la llegenda de Sant Jordi, que explica la lluita d’un poble i un cavaller contra la bèstia.

'Si jo fos una girafa'

ANA GALÁN

CASTELLNOU EDICIONS

Primer títol de la col·lecció Si jo fos..., pensada per afavorir la descoberta d’un mateix i dels altres... alhora que es descobreixen animals salvatges! Naixem curiosos, però de tenir curiositat, de descobrir i d’observar també se n’aprèn a l’escola! A partir de 3 anys.

'Babar, totes les històries'

JEAN DE BRUNHOFF

ED. BLACKIE BOOKS

Nova edició de luxe i de gran format amb les històries d’un personatge clàssic de la literatura infantil universal. Recopila en un sol volum els sis llibres de Babar. Una acurada edició a tot color, amb pròleg inèdit de Maurice Sendak i que recull també textos mai traduïts fins ara recuperats de les edicions originals. A partir de 5 anys.

'La família Busquet parla anglès'

VEILLON / IRIBARRE

EDITORIAL VOX

La família Busquet, amb els seus fills, la Flora i en Néstor, se’n van a fer la volta al món per practicar anglès. Dobles pàgines plenes de detalls per jugar-hi buscant elements amagats mentre en descobreixen els noms en anglès. Per aprendre anglès i divertir-se! A partir de 6 anys.

'Petits poemes per a nois i noies'

JOANA RASPALL

ED. BARCANOVA

Nova edició del que va ser el primer llibre de poemes infantils escrits per Raspall, l’any 1987. El llibre manté el nom de Petits poemes per a nois i noies. Poemes plens de vida i de sentiments. A partir de 6 anys.

'La saltinadora gegant'

DONALDSON / OXENBURY

EDITORIAL JOVENTUT

Un dia el conill anava fent camí cap a casa quan va sentir que del seu cau en sortia una veu molt forta: “Soc la Saltinadora Gegant i faig una por impressionant!” Dues de les creadores d’àlbums il·lustrats més cèlebres del món, juntes per primera vegada. A partir de 3 anys.