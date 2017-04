Llibres a dos euros per fomentar la lectura

Donar a conèixer clàssics de la literatura, apassionar i motivar els nens per la lectura, enriquir-los i ajudar-los a ser crítics i reflexius són els principals objectius d’Un pas de llibre, el projecte impulsat per la barcelonina Isabel López Coll “per posar un petit granet de sorra a favor de la literatura infantil i juvenil”. De moment aquest projecte pedagògic ha tirat endavant quatre publicacions per a nens de més de set anys: Els músics de Bremen, En Quixot de la Manxa, Grans somiadors i Contes i faules de tota la vida. Cada exemplar costa dos euros. “No els comercialitzem, sinó que enviem comandes que ens arriben a través de la pàgina web o per correu electrònic. També proporcionem dipòsits per als professionals de l’educació”, explica López Coll.

El projecte es va gestar anys enrere, quan la seva promotora vivia a París. “Allà hi ha molta cultura i riquesa literària. Cada dia hi ha una notícia sobre llibres als informatius i fins i tot al transport públic hi ha cites d’escriptors. Això em va fer reflexionar sobre la lectura al nostre país. Vaig pensar que quan tornés havia de fer alguna cosa per fomentar-la. Vaig mirar què tenien allà que aquí potser no teníem i vaig descobrir que hi ha uns llibres que són de butxaca però a la mida del nen, més petits que els convencionals i amb la lletra una mica gran -recorda-. Amb els nens passa com amb els adults: quan obrim un llibre si la lletra és molt petita ens tira una mica enrere. Sense deixar de banda la història en si, que ha d’enganxar, el fet d’anar acompanyada d’una lletra generosa, que ajudi a passar pàgines i a acabar un capítol amb ganes de veure què diu el següent, és un estímul més”. El seu objectiu principal, insisteix, és que la lectura pugui arribar als nens sense que el preu sigui un impediment. “Les publicacions d’ Un pas de llibre també són un instrument de suport per als estudiants en el desenvolupament de les tasques d’aprenentatge”, diu.

Ben aviat, quatre novetats més Les quatre publicacions actuals d’ Un pas de llibre es doblaran pròximament amb l’edició de quatre llibres més. Dos duran la firma de Marta Mitjans: Orfeu i Eurícide, adaptació d’un llibre de la mitologia grega, i un conte que analitzarà una obra del pintor i escenògraf Josep Mestres Cabanes, que havia treballat al taller del Gran Teatre del Liceu. A més, Anna Serra signarà La flauta màgica, títol homònim de l’òpera més popular de Mozart, i Sergi Vich En Petit Llop, una història sobre un nen de la prehistòria.

Els contes publicats en aquest projecte presenten diferents perfils: adaptacions de clàssics, històries que fan volar la imaginació, relats que tracten els valors i els sentiments i, fins i tot, narracions una mica filosòfiques que conviden a la reflexió. El format dels llibres, de 96 pàgines i que inclouen il·lustracions, és de butxaca. “És una grandària pensada a la mida del nen”, remarca la promotora. Cada llibre porta la recomanació de l’edat més adequada per llegir-lo.

TRANSMETRE LA PASSIÓ

“La lectura sempre ha sigut la meva passió. A través de l’ensenyament, com a mestra, i també a través de l’educació dels meus fills, he procurat fomentar-la sempre que he pogut”, comenta Isabel López Coll. Actualment, la impulsora d’ Un pas de llibre realitza un voluntariat de lectura, dins del programa Lecxit, a l’Escola Drassanes de Barcelona. “És una escola on hi ha molts alumnes de famílies immigrades i això m’ha fet pensar que nens amb pocs recursos també es podrien beneficiar del nostre projecte pedagògic gràcies a donacions de sobrants de cada partida a escoles o centres cívics”, apunta. D’aquesta manera, afegeix, “ Un pas de llibre cooperarà activament en causes socials”.

De moment, ja s’han fet donacions a l’Escola Pous i Pagès de Figueres, al Casal Cívic del Raval i al programa Jugar i llegir, gestionat per Estudi 6. López Coll ha tractat d’aglutinar en el seu projecte “autors i il·lustradors que tinguessin qualitat literària, per descomptat, però que també creguessin en el projecte, que tinguessin una certa sensibilitat per l’educació i que veiessin el projecte com una eina enriquidora per a la formació”. Sense aquestes complicitats, afirma, el projecte no hauria pogut tirar endavant. “Són col·laboradors externs amb qui estic molt contenta d’haver-me trobat. En realitat, però, al projecte no hi ha ningú més que jo”, puntualitza. “Aquest és, d’alguna manera, el secret que tot sigui econòmic. La idea és que els llibres que publiquem siguin barats i estic segura que encara ho poden ser més, però abans caldrà que el projecte creixi i que hi hagi moltes vendes”, admet.

Fins ara tot indica que va pel bon camí. El Govern d’Andorra ha comprat exemplars d’ Un pas de llibre perquè cada escola del Principat pugui decidir si els utilitza o no a les seves aules. “La Bressola també ha mostrat interès pel projecte, igual que la direcció general d’Innovació i Comunitat Educativa del Govern de les Illes Balears. Són tres exemples que demostren que aquesta tasca té un bon sentit i pot tenir una bona trajectòria”, opina la mestra barcelonina.

DEL QUIXOT ALS CONTES DE SEMPRE

“No és una tria a l’atzar. Abans de publicar els primers títols he pensat molt bé què fa falta. I he recorregut als clàssics, per què no?”, diu la impulsora d’Un pas de llibre. I pocs llibres són tan clàssics com En Quixot de la Manxa, adaptat per Anna Serra i il·lustrat per Elisabet Serra. “No sé si el dia de demà els nens que llegeixin aquesta adaptació llegiran l’obra original de Cervantes, però com a mínim en tindran coneixement i s’ho hauran passat bé. Penso que això ja és un motiu de satisfacció”, assenyala López Coll. És el mateix cas d’Els músics de Bremen, un conte dels Germans Grimm adaptat per Marta Mitjans i il·lustrat per Marc Vicens, i de Contes i faules de tota la vida, un recull d’històries inspirades en obres d’Isop, els Grimm i Hans Christian Andersen i adaptades per la mateixa López Coll amb dibuixos de Vicens. “El conte popular és una eina de transmissió de valors que ens ajuda a ser més bones persones i no passa mai de moda. Les versions de textos clàssics ens mostren, amb senzillesa i concisió, actituds bones i d’altres de no tan bones de l’ésser humà”, subratlla l’adaptadora d’aquests textos.

El conte popular és una eina de transmissió de valors que ens ajuda a ser més bones persones i no passa mai de moda

La quarta obra publicada fins ara a la seva peculiar col·lecció, Petites històries per a grans somiadors -un recull de relats imaginatius de Mitjans il·lustrats per Vicens-, és una mica diferent, com es pot comprovar en aquest fragment: “La Maria ho tenia clar: aquella història amb en Joan s’havia acabat. Feia temps que ja no l’estimava com abans. S’hi avorria. En Joan era un noi avorrit. Cada matí es llevava a dos quarts de set, sempre a la mateixa hora”. La situació aparentment anodina que es descriu en aquestes línies prendrà poc després un caire imprevist gràcies a l’habilitat de Mitjans, autora d’obres com Un trencaclosques anomenat amor i En un racó de la memòria. “No sé si ajudem a crear lectors, però si més no els donem les eines perquè així sigui. Penso que sempre en queda alguna cosa. Jo, per exemple, vaig tenir sort que a l’escola em van fer llegir molt, perquè no sé si ho hauria fet per iniciativa pròpia”, confessa la promotora d’aquest projecte per fomentar la lectura. “Cal que els infants aprenguin que llegir requereix un esforç però que al final és un plaer intel·lectual i molt gratificant. Potser sí, que entre tots s’ha perdut una mica l’hàbit de llegir, però som a temps de recuperar-lo”, pronostica.