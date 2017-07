Treballar les emocions a casa

Salvatella Editorial publica 'Emoquadern', una guia pràctica amb jocs i dinàmiques per fer en família, escrit per Cristina Gutiérrez Lestón, educadora emocional i directora de La Granja Escola de Santa Maria de Palautordera.

L’objectiu d’aquest "Emoquadern. Educació Emocional a casa" és, en paraules de l’autora "que els nens i els pares entenguin el que senten, el que els passa per dins,perquè quan ho entenen, veus com de sobte els canvia la mirada i canvien dòcilment el seu comportament". Aquest és, per a l’autora, el primer pas per assolir un dels objectius que qualsevol pare o mare somia per a la seva criatura, "que un dia el nostre fill o filla sigui una d’aquelles persones que quan camina, sap cap on va".

Cristina Gutiérrez fa 33 anys que treballa amb nens, "a la trinxera de l’educació, on tot t’esquitxa; o fas coses que funcionen o passen de tu", declara l’autora. Gutiérrez explica que "en tots aquests anys mai he vist tants nens amb tantes carències emocionals [com ara], parlo de pors, de baixes autoestimes, d’inseguretat i d’una acceleració tan exagerada que sembla que corrin per la vida en comptes de viure-la. Sempre tenen pressa!",és per això que va decidir escriure l''Emoquadern', per compartir les dinàmiques i jocs que a La Granja li funcionen quan treballa amb els nanos, un lloc per on passen més de 10.000 alumnes cada any.

Cristina Gutiérrez, que també és divulgadora mediàtica, ha participat en programes de televisió, ràdio i premsa, i dirigeix la publicació 'Va d’educació'. Imparteix cursos pràctics d’educació emocional a alumnes, mestres i pares, i fa conferències a AMPAs d’escoles, a empreses i a entitats esportives. És autora també d'altres llibres, com 'Entrena’l per a la vida' i 'Palabras de Niño' (Plataforma Editorial), de la col·lecció de contes 'Sí, puc, Sí, pots, Sí, podem' (Salvatella), i de la col·lecció 'Contes perquè els nens s’adormin i els pares es despertin'.