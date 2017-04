L'editorial SallyBooks publica 'Cloe y la nube', un còmic d'estil cartoonmolt directe i ple d'agilitat, dirigit a nens a partir dels 3 anys en endavant.

El llibre ens explica la història de la Cloe, una nena alegre i simpàtica a la qual li encanta riure i passar-ho bé. Un dia la Cloe està jugant tranquil·lament quan de sobte li sorprèn la pluja. Un petit núvol perdut farà que la nena es converteixi en investigadora i intenti trobar a la família desapareguda de Núvol.

Una història d'amistat i cooperació amb una moralitat pels més petits: aprendre a ajudar als altres, riure, jugar i divertir-se davant de qualsevol problema ja que fins i tot en els moments més foscos sempre hi ha una solució a les adversitats.

El llibre és obra de Núria Aparicio (aka LaPendeja), una il·lustradora i animadora 2D resident a Sant Andreu (Barcelona). Ha treballat com a animadora i directora d'animació en estudis com Neptuno Films i Triacomi després d'uns anys alternant feines per a publicitat i agències, va tenir la possibilitat de ficar el cap en el món editorial d'on ja no vol sortir!