Trobada d'escoltes a Tàrrega

Els propers 29 i 30 d'abril, Tàrrega es convertirà en ciutat escolta gràcies a la Jamborinada, la trobada d'escoltes i guies més gran que s'haurà fet mai a Catalunya. Sota el lema "la força per moure el món", 12.000 infants, joves i caps o monitors d'arreu del territori gaudiran d'un cap de setmana ple d'activitats amb l'objectiu de compartir, prendre consciència i mostrar a la societat el poder transformador de l'escoltisme i guiatge. Això serà possible gràcies a més de 1.000 persones voluntàries i la participació de més de 100 entitats i associacions.

12.000 Més de 12.000 infants i joves d'agrupaments escoltes i 1.000 persones voluntàries participaran de les més de 250 activitats previstes pel cap de setmana

Durant el dissabte, les activitats s'estendran per tota la ciutat, amb propostes ben diferents segons l'edat dels infants i joves, d'entre 6 i 18 anys. A la nit, s'instal·laran en les més de 2.500 tendes de campanya que cobriran l'espai del càmping municipal i els camps del voltant, formant un dels campaments escoltes més grans mai vistos a Catalunya. Diumenge al matí, els infants i joves, voluntaris i curiosos inundaran l'esplanada del CAP de Tàrrega en un gran acte conjunt que culminarà amb la lectura d'un manifest participatiu elaborat pels propis infants.

En total, seran més de 250 activitats perquè infants i joves prenguin consciència que junts, "poden deixar el món millor de com l'hem trobat", com descriu el lema de l'escoltisme. Això és possible gràcies a la tasca educativa i voluntària que els més de 200 agrupaments escoltes que hi ha a Catalunya duen a terme cada cap de setmana a la seva població. Per això, la Jamborinada representa la culminació d'un gran projecte que pretén aprofundir en la participació des del mètode escolta i guia, que educa en valors infants i joves per fer-los protagonistes del seu creixement personal i mitjançant el qual aquests aprenen a participar de forma activa i compromesa per incidir conscientment al seu entorn.

La trobada comptarà amb la representació de més de mig centenar d'entitats i associacions que també treballen per canviar el món

La Jamborinada neix amb la voluntat de celebrar una macrotrobada de tots els escoltes i guies de Catalunya, tal com es fa arreu del món des del 1920 amb les trobades anomenades Jamboree. Està organitzada per Minyons Escoltes i Guies de Catalunya amb la participació d'Escoltes Catalans i d'Acció Escolta de Catalunya, i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Tàrrega, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona i la Diputació de Tarragona.