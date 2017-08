Cinema en anglès per motivar els alumnes

Qui no ha patit durant llargues hores darrere un llistat de verbs a l’hora d’enfrontar-se a la matèria d’anglès? Aquest mètode que pot semblar poc motivador ha quedat enrere a l’escola Cal·lípolis, de Vila-seca, on un grup d’anglès de sisè de primària va convertir l’aula en un plató i va elaborar dos films en el marc del projecte Cal·lipoPel·lícula amb l’objectiu d’aprendre l’idioma. D’aquesta manera, durant el curs s’ha aconseguit motivar els alumnes de l’escola en un projecte en el qual han desenvolupat -entre altres aspectes- les competències comunicatives en anglès, segons explica la professora del grup, Elena Vercher.

Una tasca de motivar els alumnes que no era gens fàcil, segons Vercher, ja que es tracta d’un centre de màxima complexitat, amb alumnes de famílies amb pocs recursos i majoritàriament nouvinguts. A l’escola Cal·lípolis hi ha moltes dificultats, que han sigut superades amb aquest projecte. “Es van perdent alumnes que deixen l’escola durant el curs per temes personals, i no els motiva gaire obrir un llibre per aprendre anglès”, afirma Vercher. La professora concreta que quan se suggereix als alumnes aprendre anglès la reacció més freqüent és que es preguntin: “Per a què el volem?”

Però en aquest grup es va saber lligar l’aprenentatge de l’anglès amb el que és tema habitual de conversa de gran part de joves i adolescents catalans, independentment del context socioeconòmic en què visquin: “els youtubers i els vídeos”. La professora del grup explica que va detectar que el món audiovisual, introduït per aquests nous personatges virals, motivava els alumnes: “El grup de sisè va veure que l’anglès era una cosa útil, que els servia -en aquest cas- per poder fer la pel·lícula”.

A més, els conceptes pròpiament vinculats a l’assignatura d’anglès no van ser els únics que es van assolir. Els alumnes de sisè van desenvolupar competències comunicatives que van més enllà de les habituals, a part de diversos recursos tecnològics, gràcies a les sessions amb diferents editors d’imatge, vídeo i so. “Tot això hauria sigut impossible si simplement se’ls hagués passat una llista de verbs en anglès i haguessin hagut de memoritzar-la”, apunta Vercher.

Encara que la mecànica del curs ha sigut semblant a la del treball per projectes, no ho és ben bé el mateix. És cert que els alumnes aprenen sobre la base d’un objectiu i busquen potenciar les seves competències en funció de les seves necessitats, però hi ha una petita diferència: en el cas del projecte Cal·lipoPel·lícula, la iniciativa havia sorgit de la professora, en comptes dels alumnes. Pel que fa la resta, el projecte és ben semblant a la mecànica del treball per projectes, explica Vercher, que aclareix que “per ser precisos” hauria sigut un curs d’educació “per centre d’interès”.

HI HAURÀ SEGONA EDICIÓ

La decisió que el projecte es torni a desenvolupar durant el curs 2017/18 demostra l’èxit que ha tingut. A més, en aquest nou curs es desenvoluparà amb més recursos tècnics, ja que, segons explica Elena Vercher, l’escola rebrà un ajut pont de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de 1.500 euros. “El curs passat vam reaprofitar l’ attrezzo que els alumnes o el mateix professorat poguessin tenir per casa, però l’any que ve podrem comprar material”, explica la professora. Més enllà d’això, el departament d’Ensenyament va subvencionar unes colònies temàtiques en anglès, gràcies al projecte, que l’any que ve també faran dues escoles més.