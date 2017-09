Mamà ¿perquè no seguim de vacances?

A la majoria de nosaltres tornar de les vacances a la nostra vida diària ens dóna esgarrifances perquè el temut mes de setembre és com un huracà del qual, quan et recuperis, ja tens el gall dindi de nadal donant voltes pel forn i la casa plena de cuñadísimas encantadores.

Però no ens enganyem, ens encanten les vacances perquè no tenim obligacions, ni horaris, ni reunions, ni extraescolars... a més la majoria hem estalviat durant l'hivern i podem estar unes setmanes sense treballar o directament ens fumem la targeta de crèdit i Oh la dolce vita!

Encara ara em costa no tornar resignada. Després de molts anys d’insubmissió personal "A mi ningú m'ha preguntat si volia tornar" -li deia jo als meus pobrets pares en arribar a la porta de casa i sense sortir del cotxe- ara he trobat una manera de trobar una mena de pau interior, us la comparteixo per si us ajuda a explicar a les criatures perquè hem de tornar a l'escola, a la feina, a les obligacions.

Per què potser, com a mi, aquesta setmana esteu com jo. Fent d'animadora entrenadora americana d'aquelles que és passa la primera setmana d’escola dient als nens "vinga tu pots" "ànims que ja falta poc"Així que mentre posava al foc la verdura, hem parlat del "Per què".Personalment em sembla més important per què faig alguna cosa, que com la faré. Si saps respondre "per què" i la resposta t'agrada, és facilíssim. El "com" és igual, ja trobarem la manera. Però el que és molt important és que puguem contestar: perquè hem d'anar a l'escola, perquè hem de fer els deures, perquè tornem a casa cada vespre, perquè tornem a l'oficina, o per què o per quina raó ens aixequem cada matí i estem on estem.

Hem anat esbrinant "els perquès" de tots cinc. Ens hem ajudat a entendre que cada vegada estem més a prop d'allò que volem fer, i que per aconseguir-ho necessitem molta força de voluntat i amor incondicional. A tot allò que fem i amb tots els que estem. I que ens ajudarem a aconseguir-ho entre tots. Perquè l’èxit d’un es l’èxit de tots.Quina petita victòria seria si poguéssim contestar tots els nostres "per què faig el que faig o estic on estic" ben segur que tindríem la clau de la motivació!

¿i per tu quina és la teva?