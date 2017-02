Llibres infantils: "Meravellosos veïns" i "petita a la JUNGLA"

Aquest mes de febrer la meva recomanació se centra en dos llibres infantils que agradaran tant als nens més petits com als que ja poden llegir sols.

Es tracta de "Meravellosos veïns", de Hélène Lasserre i Gilles Bonotaux i de "petita a la JUNGLA", de la Marta Altés.

"Com més petit ets, més grans són les teves aventures!"

petita a la JUNGLA (Marta Altés, Ed. Blackie LittleBooks) és un d'aquells llibres que entra pels ulls. La portada és una invitació a endinsar-se en una jungla colorista, plena de vegetació i de diversos animals. Ho fem de la mà d'una petita moneta, la Petita, que vol obrir-se pas en un món que sembla dissenyat només per als que ja són grans. Moltes vegades les coses no li surten del tot bé, però, tot i això, un bon dia pren la decisió d'entrar a aquesta jungla, convençuda de trobar el seu camí. Durant el viatge descobreix un món immens, perillós, però també ple de diversitat i de grans aventures.

Una història preciosa que s'explica en perfecta combinació amb les il.lustracions. Tant el text com les imatges són obra de la internacionalment coneguda Marta Altés, autora, entre d'altres dels àlbums il.lustrats No! i Sóc un artista.

Si la portada ja us agrada (és difícil que no!), no us perdeu el que hi ha dins: encara és millor!