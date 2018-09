L’educació de 3,5 milions d’infants, en risc a la conca del llac Txad

Els conflictes, els desplaçaments i el temor d’atacs a escoles estan posant en perill l’educació de més de 3,5 milions d’infants a la conca del llac Txad. Unicef recorda que hi ha gairebé 1.000 escoles tancades o inoperatives a causa de la violència i dels disturbis al nord-est de Nigèria, el Txad, el Camerun i Níger.

Malgrat els desafiaments, inclosos la inseguretat, el desplaçament i la pobresa, Unicef i els seus aliats varen donar suport l’any passat als governs nacionals per garantir que més d’un milió d’infants afectats per la crisi a la regió poguessin tornar a l’escola.

Quan l’educació és objectiu d’atacs i anar a escola es converteix en un desafiament per als infants o bé quan la infraestructura és insuficient, Unicef treballa amb els seus aliats i amb els governs per garantir que hi hagi oportunitats educatives alternatives. Utilitzant la ràdio com a plataforma, Unicef ajuda els nins i les nines en situacions de conflicte i emergència al Camerun i a Níger a continuar aprenent a llegir i a escriure, aritmètica i habilitats per a la vida.

“A mesura que les comunitats es recuperen del conflicte, la inversió en serveis com l’educació és essencial per a l’estabilitat a llarg termini i per al benestar de la regió i dels seus infants”, assegura Marie-Pierre Poirier, directora regional d’Unicef per a l’Àfrica occidental i central. “També instam tots els estats a fer costat a la Declaració d’Escoles Segures i engegar mecanismes perquè els infants estiguin protegits a les escoles, fins i tot durant el conflicte”.

Una de les regions més pobres del món, la conca del llac Txad, ha viscut més de nou anys de conflicte i inestabilitat. Encara que la situació de seguretat ha millorat, més de 10 milions de persones, inclosos 6 milions de nins i nines, encara necessiten assistència humanitària. Uns altres 2,4 milions estan desplaçades. La violència continua i els atacs recurrents a pobles i ciutats dificulten que les persones desplaçades tornin a les seves llars i reconstrueixin les seves vides.