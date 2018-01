Un aliment amb cuirassa

Els ous són un aliment d’origen animal. Un ou té tres parts: la closca, que és com una cuirassa protectora; la clara, que és transparent, i el rovell, la part central, que és de color taronja o groc.

Tots els ous són iguals?

No ben bé. La closca pot ser de dos colors: blanca i rossa o morena. La majoria d’ous que es venen són rossos. Que siguin d’un color o d’un altre només depèn de la raça de la gallina. Pel que fa a la resta, són exactament iguals.

Què són els números que hi ha a la closca?

Són un codi que serveix per saber d’on ve l’ou. Ens diu el país, el poble i fins i tot la granja on s’ha post. El número més important de tots és el primer. Sempre que puguis, escull els ous que tinguin un zero, perquè són els de producció ecològica.

Si no em menjo un ou, n’acabarà sortint un pollet?

No. Els ous per al consum humà, que comprem a les botigues d’alimentació, no estan fecundats pels mascles, els galls. Per això per molt que t’esperis i en tinguis cura mai no en sortirà un pollet.

Per què els ous es compten per dotzenes?

Les dotzenes són una unitat de mesura tradicional per als objectes. Resulta pràctica per comptar unitats perquè és fàcil de dividir per dos, per tres i per quatre. A part dels ous, hi ha altres coses que comptem amb la base del dotze. Els mesos de l’any en són un bon exemple!

Hens lay one egg a day

If you aren’t sure how old an egg is, you can submerge it in water. Fresher eggs will remain at the bottom, while old eggs will float

Hens: gallines

Egg: ou

Fresh: fresc

Old: vell

Bottom: el fons