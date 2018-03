El prepuci no es toca

El prepuci és la pell fluixa que envolta la punta (gland) del penis. En els nadons, el prepuci està pràcticament sempre enganxat al gland. Amb els anys, a poc a poc, el prepuci es desenganxa espontàniament i la seva obertura es fa més gran, fins que es pot retraure completament i deixar el penis al descobert. Això passa, habitualment, abans dels 18 anys. A molts llocs es pot llegir que la retracció del prepuci és possible, en la majoria dels nens, abans dels cinc anys. I és cert. Però la majoria només és la meitat més u, i en la resta de nens la retracció del prepuci té lloc molt després dels cinc anys.

Les cèl·lules descamades de la pell s’acumulen sota el prepuci, i a vegades formen masses blanques irregulars anomenades esmegma. És completament normal; no és brutícia, no és pus i no cal fer res.

En alguns nens, el prepuci s’infla com un petit globus durant la micció. És normal i no té cap importància. De fet, és un indici que el prepuci es va desenganxant del gland.

Alguns metges i infermeres encara recomanen a les mares estirar cada dia el prepuci, per obrir-lo. Això sí que no és normal. No s’ha de retirar el prepuci d’un nen abans que es desenganxi per si mateix. No s’ha de fer fluixet, i encara menys amb força. No s’ha de fer cada dia, ni cada setmana. No s’ha de fer durant el bany ni en altres moments. No s’ha de fer abans de l’any ni després de l’any.

I alguns metges ho fan, una cruel maniobra coneguda com l’ estirada, a vegades sense demanar permís als pares. Això no és normal. No és normal amenaçar els pares amb “Si no es fa això, caldrà operar de fimosi”, perquè el nen no té fimosi, sinó un penis normal per a la seva edat.

Els intents per retirar el prepuci poden ser perillosos. A vegades es produeixen ferides, que en cicatritzar es retreuen, i produeixen una veritable fimosi. I si no es torna a abaixar la pell, el gland pot quedar atrapat i estrangulat (parafimosi), cosa que constitueix una urgència mèdica.

I la higiene? Mentre el prepuci està enganxat no cal netejar a sota, com no cal obrir les parpelles per rentar l’ull. Quan es desenganxi el nen aprendrà a netejar-se. Més informació de la Societat Pediàtrica de Nova Zelanda a: www.kidshealth.org.nz/foreskin-care.