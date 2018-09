Preparar-se per anar al col·le

A l’estiu (i de vegades fins i tot a la primavera) em consulten pares preocupats perquè els seus fills han de començar el col·le i els han dit que el nen ha de complir un requisit previ (no portar bolquers, o no fer la migdiada al matí, o tenir uns horaris i unes rutines...). Com si el pediatre li pogués fer al nen un curset preparatori intensiu per començar l’escola com Déu mana. Però jo no conec cap mètode per fer que els nens controlin esfínters quan encara no els ha arribat el moment de fer-ho (i em consta que molts mètodes que s’han usat al llarg de la història són perjudicials); no em sembla bona idea impedir-li fer la migdiada a un nen que encara la necessita i es queda adormit, i no hi veig cap avantatge, a això d’implantar un horari fix precisament a l’estiu, quan tots ho aprofitem per saltar-nos l’horari que la feina o l’estudi ens obliguen a seguir la resta de l’any. Potser soc jo l’ignorant, potser un pediatre millor... Per si de cas, miro ràpidament les instruccions sobre potty training (entrenament de l’orinalet) a la web del National Health Service britànic, sempre fiable:

“Cada nen és diferent, així que és millor no comparar el seu fill amb els altres”.

“Cap als tres anys, 9 de cada 10 nens es mantenen secs la major part del dia”.

“Cap als quatre anys, la major part dels nens es mantenen secs durant el dia de forma fiable”.

“Recordi, no pot forçar un nen a usar l’orinal. Si no està preparat, no aconseguirà que ho faci”.

Doncs això, sembla que no m’havia perdut cap novetat i que les coses estan més o menys igual que quan les vaig estudiar a la facultat. ¿Potser és la ciència mèdica la que falla, i els mestres d’escola sí que coneixen mètodes per aconseguir que un nen controli esfínters, no necessiti la migdiada o tingui horaris en una data predeterminada? Doncs si saben fer-ho, que ho facin. ¿Que potser hem d’ensenyar als nostres fills a escriure i dividir abans de començar la primària? ¿Logaritmes i química abans de començar l’ESO? Van a l’escola precisament per aprendre, no cal que hi vagin ensenyats de casa. No es preocupi, doncs: si és possible ensenyar al seu fill aquestes coses, ja els hi ensenyaran en pocs dies els mestres, que són professionals. I si això no es pot ensenyar, ni els pares ni els metges hem d’intentar-ho.