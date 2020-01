Les criatures petites ens conviden sovint a mirar el que fan. Ens ho demanen explícitament: “Mira, mama, mira, papa...” També als seus educadors i educadores i a altres adults. El que volen dir en realitat és: “Mama, mira’m”. “Perquè si em mires sé que existeixo, que t’importo i que mereixo la teva atenció”. El que necessiten no és tant que mirem què fan, sinó que les mirem a elles. Volen que mirem les seves coses per sentir-se mirades elles i tenir la seguretat de ser vistes. També per constatar de quina manera són mirades, què els transmet i què els diu la nostra mirada. Quines capacitats, qualitats i talents els descobrim que tenen a partir de les seves creacions. I, sobretot, quines emocions ens desvetlla el que fan i quins sentiments demostrem cap a elles a partir del que fan.

Les criatures, des que neixen, comencen a buscar la mirada de les persones que les envolten. I creixen, aprenen, es comuniquen, se socialitzen, es construeixen i van forjant la seva identitat, just a través d’aquesta mirada. D’aquí ve que la manera de mirar els fills i filles i també els alumnes esdevingui cabdal. Reflecteix la imatge que tenim d’ells i els sentiments que tenim cap a ells, que conformaran la base de la imatge i dels sentiments que ells tindran sobre si mateixos. Se sentiran dignes si els donem a entendre que ho són i els tractem amb dignitat. Se sentiran capaços, si els mirem i tractem com a éssers amb capacitats.

L’autoestima o el sentiment d’estimació i de respecte per un mateix ha de néixer del respecte i l’amor dels altres. Aquestsamor i respecte són una necessitat essencial des de l’inici de la vida i segueixen sent una necessitat de primer ordre durant l’adolescència.

Els nens i les nenes ens demanen que els mirem. Els adolescents no ens ho demanen explícitament, i més aviat sembla que no ho vulguin. Però segueixen necessitant ser vistos per confiar en ells mateixos i desplegar el seu potencial. I faran de tot per aconseguir la nostra mirada i atenció si no la tenen. Convé molt que sapiguem veure el valor de missatge que tenen determinades conductes, com a demandes a vegades maldestres i desesperades d’atenció. I que els proporcionem la mirada amorosa i confiada, i l’atenció discreta però palpable, immensament tendra i delicada, que requereix aquesta nova etapa.