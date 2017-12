Aprofitant aquest nou invent que es fa dir Black Friday, l’altre dia vaig estar passejant pel centre de la ciutat buscant idees per als regals de Nadal. Diguem-ne que amb la meva dona no tinc pas problemes, ella s’encarrega de posar-me les coses fàcils amb una llista de suggeriments minúsculs i encisadors, com ara llibretes, atles del món o vinils d’artistes desconeguts. No, el problema el tinc amb el nen. Fins fa pocs anys la seva llista de Reis era un excés de demanda gairebé indecent, com si hagués memoritzat tots els anuncis dels seus canals televisius preferits. Ara, però, un cop entrat en la preadolescència, li passa tot el contrari. No sap mai què vol. Es veu que és normal, jo ja ho veig a casa: tots els ninos amb els quals abans es passava hores i hores ara l’avorreixen d’allò més. És com si hagués entrat en un forat negre, un univers virtual ple de jocs de conquesta, vídeos de caigudes tontes i youtubers descerebrats que comparteixen les seves gestes absurdes.

Per sort, però, encara hi ha una escletxa on poder rescatar-lo d’aquest univers catòdic. Són els llibres. Cada vespre, un cop sopats, quan ens trobem tots tres llegint al sofà, cadascú absort en la seva història, penso que no tot està perdut. Per això em vaig passar un parell d’hores en una llibreria buscant un llibre per a ell. Tenia una idea ben clara de què estava buscant. Volia un antídot a tots aquest llibres que s’empassa sobre personatges històrics ocupadors i violents. Un recull d’herois que no hagin passat a la història per haver subjugat països o guanyat guerres cruentes, sinó pel seu altruisme, per la seva lluita contra la desigualtat i la injustícia. Un que l’alliberés del sexisme, la fascinació per la riquesa o la por a la diversitat.

Però no el vaig trobar. Bé, sí, vaig trobar-ne un munt sobre dones valentes, heroïnes oblidades, pioneres de la igualtat de drets. Llibres absolutament necessaris per a la societat actual, la que denigra i vexa el col·lectiu femení. Vaig triar-ne un parell però em va quedar un dubte. Potser caldria també un recull d’homes inspiradors perquè els futurs mascles d’aquesta societat, aquests que han de canviar aquestes inèrcies deplorables, no es pensin que la tasca de fer un món més just és només responsabilitat d’elles.