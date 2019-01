Parleu amb els mutants del planeta Sexe!

Una de les xerrades que faig amb alumnes (i que té força èxit -deixeu-me fer una mica d’autobombo-) és sobre afectivitat i sexualitat a l’adolescència, i té per títol 'Una estona amb mutants del planeta Sexe'.

El planeta Sexe és aquest on vivim, en què el sexe, que és una activitat prou agradable, pot resultar fins i tot invasiva quan s’utilitza per a tot, quan esdevé tot. Ja sabeu allò d’en Woody Allen: “Només hi ha dues coses importants a la vida: una és el sexe, i l’altra… no és tan important”. I mutants són els nois i noies en l’adolescència, quan es produeix allò que els adults anomenem “canvis propis de l’edat”, però que ells i elles viuen com a mutacions, perquè es produeixen molt sobtadament i en el pitjor moment, quan més ganes es tenen d’estar presentable, i cada dia és una nova aventura davant del mirall (“A veure què m’ha crescut que no volia que hagués crescut, i sobretot, què NO m’ha crescut, que sí que em feia gràcia que hagués crescut!”).

És una xerrada desenfadada però rigorosa, riem força i explico moltes coses. Les explico jo perquè, encara que hi hagi l’oportunitat de preguntar el que vulguin, és un tema que fa de mal preguntar, sobretot en gran grup. Per això és tan important que famílies i educadors estiguem disponibles per parlar i sobretot per escoltar les qüestions i inquietuds -de vegades angoixes- dels nostres fills i alumnes.

Al llarg dels anys han sorgit preguntes noves i he hagut d’anar canviant conceptes de la xerrada, però el que no canvia és el desig d’estimar i ser estimat, la convicció (la meva, com a mínim) que afectivitat i sexualitat estan profundament vinculades, i un secret: les 3C que fan una bona relació de parella. El cos (perquè és tot el cos que participa de la relació, no només els genitals), el cor (perquè una relació és més autèntica -i més plaent- si les persones implicades s’estimen) i la tercera C és una part del cos que dona molt de plaer, i és… el cap (perquè el plaer sempre passa pel cap, pel nostre cervell, que és qui dona les ordres, el cap que sap que #NomésSíÉsSí).

No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: escolteu els vostres mutants i parleu-hi, amb naturalitat, amb serenor i amb bon humor, i fem tots plegats d’aquest planeta Sexe un món de gent que s’estima, un món millor!