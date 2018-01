Grans i petits, desemboliqueu-ho!

Avui, que és el gran dia de desembolicar (per exemple, jo desembolico el regal d’escriure al Criatures cada quinze dies!), us proposo que desemboliqueu uns regals ben especials:

Desemboliqueu la paciència per deslligar els incomptables fils de plàstic que mantenen lligada la nina i tots els seus accessoris a la capsa (imagineu-vos els farts de riure del patge que els va lligar quan pensa en vosaltres suant mentre desfeu nus rere nus...); o per muntar aquella nau d’un milió de peces i instruccions escrites per un patge igual de catxondo que el de la capsa de la nina. Desemboliqueu la confiança en els fills que volen muntar-ho ells (¿què pot passar?: ¿que inventin una nau diferent?, ¿que la nina vagi arrossegant un tros de capsa lligat al turmell?)

Desemboliqueu la ferma voluntat de desterrar la “fada dels desitjos”, que és la pitjor enemiga dels propòsits del nou any, quan us dieu “Aquest any hem d’anar menys estressats” (només de llegir-ho ja t’estàs estressant, oi?), i canvieu-la per objectius SMART (eSpecífics, Mesurables, Assolibles, Rellevants i Temporalitzats), com ara “Aquesta setmana ens llevarem 10 minuts més aviat”.

Desemboliqueu el bon humor, no us enfadeu si juguen més amb la capsa de la joguina que amb la joguina, o si de la fabulosa manta multiactivitats-multitextures-multisons-multicolors el que més crida l’atenció de la vostra filla és... l’etiqueta! Desemboliqueu l’agraïment pel que teniu i pel que sou. Si aquesta nit han passat els Reis per casa vostra, mireu al voltant vostre, a l’alegria, al caos, als somriures, als ulls brillants i lleganyosos (sí, podria ser febre i conjuntivitis, però no descarteu que avui sigui il·lusió i son), mireu la vostra parella, els vostres fills. Mireu-los, admireu-vos i deixeu-vos portar per l’emoció.

Desemboliqueu el vostre pensament d’afecte, la vostra pregària si sou creients, per aquells que no poden ser amb les seves famílies. Desemboliqueu les ganes de jugar amb els vostres fills, escoltar-los i llegir-los contes i cantar amb ells i compartir temps amb ells (sí, temps de qualitat, però també temps en quantitat), perquè, creieu-me, volen que estigueu amb ells i per a ells, perquè us estimen molt! I, mireu, no sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: el millor regal dels Reis... sou els pares i mares!