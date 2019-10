Passeu i seieu vora la llar de foc. La tardor, especialment quan arriba el fred, convida a buscar l’escalfor i a explicar històries d’aquelles que captiven i fan por al mateix temps. Si no teniu llar de foc, ho podeu fer també amb Over the garden wall (Más allá del jardín), una minisèrie que trobareu a Netflix (recomanada a partir de 9 anys) sobre dos germans que s’endinsen en un bosc misteriós.

Aquest punt de partida tan senzill suposa la porta d’entrada a un univers d’una imaginació desbordant que té la textura dels contes clàssics i al mateix temps un estil modern i fresc. Aquesta combinació no és casual. Qui ens explica la història és Patrick McHale, conegut per sèries com Hora de aventuras, que són energia pura.

La seva manera de fer es reflecteix en els dos protagonistes: el germà gran, en Wirt, que és prudent i es preocupa excessivament per tot, i el germà petit, en Greg, innocent i alegre, sempre atrevit. La dinàmica entre tots dos està carregada d’humor i són els companys perfectes per a una aventura on hi passarà de tot. I és que, en contraposició, el món on entren els dos germans està inspirat per referents clàssics, tant de la literatura com del món de l’animació i la il·lustració.

Hi ha rastres d’ Alícia al país de les meravelles, El màgic d’Oz i Hänsel i Gretel, dels curts d’Ub Iwerks i Max Fleischer i dels animals antropomòrfics de Beatrix Potter, i d’altres més difícils de reconèixer, com il·lustracions de contes de Hans Christian Andersen o postals antigues de Halloween. Els nens no capten les referències, però sí les sensacions que evoquen i queden fascinats amb un univers ric en imaginació i ràpid a l’hora de transitar per diferents emocions que van de la sorpresa i l’alegria de descobrir nous amics durant el camí a la inquietud i la por dels perills que s’amaguen en la foscor.

La combinació dels dos factors fa que Over the garden wall, com les bones històries per explicar vora la llar del foc, tingui els espectadors sempre pendents de la narració. Durant la travessia hi trobareu unes quantes cançons que alleugereixen el to en els moments més tenebrosos i que us faran acabar cada episodi taral·lejant (el canal original, Cartoon Network, les ha pujat a YouTube en una playlist, per si les voleu recuperar). I a l’últim episodi, per arrodonir-ho, un gir final que fa que una bona història passi a ser inesborrable.