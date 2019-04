Viatgeu amb nens... i gaudiu-ne!

Potser us agradaria aprofitar uns dies de vacances per viatjar amb els fills… però només de pensar-hi (discussions, “M’avorreixo..!”, “Quan falta?”…) us venen calfreds. Recordeu que si una reunió està condemnada al fracàs quan no es tenen clars els objectius que es pretenen, un desplaçament en família també està abocat al desastre si no s’ha fet una planificació acurada per abans del viatge i per al viatge en si. Amb tota humilitat, us exposo alguns consells fruit de l’experiència, a veure si us ajuden.

Per abans del viatge: per començar, els fills haurien de tenir l’oportunitat de participar en l’elecció de la destinació -si més no, donar la seva opinió-, i haurien de disposar d’informació adequada a la seva edat (potser ells mateixos podran buscar-la). Convé que manifestin els seus desitjos d’activitats (aquella visita, aquella excursió, aquell parc, aquell itinerari...) i que, en la mesura de les seves possibilitats, col·laborin en la preparació més concreta (mapes, material, intendència...).

Per al viatge: com més llarg sigui el desplaçament, més planificació caldrà. Si aneu en cotxe, les pantalles són una opció, però pot ser molt interessant haver marcat punts d’interès del paisatge que es poden anar mirant. Serà bo que preveieu un petit contenidor de plàstic amb quaderns, llapis, paper, tisores... al qual puguin accedir amb facilitat per entretenir-se. Compteu també amb l’opció -cada cop més variada- de jocs nous i dels de sempre, que en la seva versió magnètica es poden jugar en cotxe i arreu. Establiu -amb esperit de consens- unes normes per a la música en el vehicle: sí, tothom pot anar connectat amb els seus auriculars, però també pot ser bonic preparar un conjunt de cançons variades (fins i tot amb les lletres de les cançons impreses en un quadern per poder-les seguir) segons els gustos de cada membre de la família, i estar oberts així al descobriment de noves músiques i a la convivència familiar... Estic segur que encara se us acudiran moltes més possibilitats!

No sempre tinc coses a dir, però això sí que us ho diré: si tothom participa en la preparació, hi ha més garanties d’èxit. Ara que ve Setmana Santa, penseu que fins i tot el poble hebreu va fer preparatius per a l’Èxode, i ells anaven amb molta pressa, s’escapaven del faraó... i no marxaven de vacances!