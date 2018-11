Sexe després del part

Acabes de parir, i tot es transforma. Tot, absolutament tot: el cos, el cap, la casa, la parella, les relacions socials, les familiars... Tot. A poc a poc vas recuperant coses, amb més o menys gràcia (fem el que podem). La vida es va adaptant a la nova situació. Però hi ha un tema que va quedant allà, lluny. Una mica desplaçat. Totes les prioritats passen davant d’ell, que s’ho mira, desganat. L’alimentació del nadó, el descans, les rentadores, la compra, les visites al pediatre... La llista de coses a fer no s’acaba mai i ell mai, mai, mai és una prioritat. Empetiteix tant que pot arribar, fins i tot, a desaparèixer. És el sexe. Allò que us ha facilitat tenir fills (si és el cas), allò que també us dona plaer i benestar. ¿Quantes vegades hem sentit el comentari, la broma, que relaciona la paternitat i la maternitat amb l’absència total o parcial de sexe? A l’ Oxitocina de Catalunya Ràdio va venir la sexòloga Elena Crespi per posar una mica de llum al tema. Ens va aconsellar coses com aquestes:

No cal relacionar el sexe amb la penetració: es poden fer moltíssimes altres coses. Impliquem altres sentits, juguem!

Potser és un bon moment per recuperar la part més tendra del sexe: carícies, tocaments, no cal sexe salvatge!

És cert que existeix una part biològica i hormonal que ens fa adormir la sensualitat. Però l’ésser humà no és només biologia. Si prenem consciència que és un tema important, buscarem la manera d’anar recuperant-lo a poc a poc. Sense obligacions ni estrès. Però no oblidar-lo. Recordem que aporta molts beneficis!

Si la comunicació entre els membres de la parella era important abans de tenir un fill, ara encara ho és més. Parleu de com us sentiu, què necessiteu, busqueu junts la manera de tenir-ne ganes, de despertar la libido.

No ha de fer mal. Si en fa, busqueu l’ajuda d’un fisioterapeuta del sòl pelvià. La vagina és un múscul flexible, que s’adapta. Si heu de treballar el dolor de cicatrius o del que sigui, adreceu-vos a un professional.

I un consell extra, que podria semblar una ximpleria, però no. Quan aconseguiu recuperar les relacions, feu servir protecció si no voleu ampliar encara més la família!