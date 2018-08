No tots els intel·ligents heu d’estudiar

Estimada alumna intel·ligent, i, tanmateix, suspesa:

L’estiu del suspès té moments lamentables, i no em refereixo només a l’estona que has de dedicar a preparar els exàmens de setembre. El problema són aquests pares amics dels teus pares que et pregunten què tal, com ha anat el curs, i què penses estudiar l’any que ve. El problema són les bones notes que et passen per la cara alguns companys de piscina, de platja, de riu o de campament d’estiu. Res: tu, ni cas.

Sàpigues que tens dret a pensar que les matèries que t’ofereixen els estudis no acaben d’encaixar amb tu. Tens dret a pensar que les classes són avorrides i que estudiar segons què és absurd. Hi ha gent que es pensa que, si ets intel·ligent, has de ser per força una bona estudiant. També es pensen que qui treu excel·lents és que és molt intel·ligent, i és mentida. I creuen que els intel·ligents han d’estudiar per enginyer o fer-se especialistes en nanotecnologia o biomedicina. Però és evident que molta gent intel·ligent fa coses molt importants, i molt útils i ben fetes, sense estudiar cap carrera. Però no és només això: és que tens tot el dret del món a ser intel·ligent i voler fer alguna cosa per a la qual -encara- no es necessiten estudis superiors. Els intel·ligents també heu de ser fusters, activistes socials, jardiners, poetes, ballarins, pallassos, mecànics, polítics, entrenadors de futbol, pintors, esportistes, policies, rescatadors de migrants per la Mediterrània, cuidadors o cantants. No anar a la universitat no és cap fracàs. Ho és que hi vagis perquè et pressionen, perquè t’ho exigeixen, perquè et fan creure que amb una bona carrera t’assegures el futur... i la felicitat! En aquest món en què pensem molt més del compte en els diners, la gent tendeix a pensar que els enginyers o els dentistes la bitllen, però creu-me que no guanyen pas més que els monologuistes de TV o els creadors de tendències a través de la xarxa.

Però estimada alumna suspesa, el que no s’hi val és no fer res i no voler fer res. Vull dir que, si no has trobat encara el que vols fer, espavila’t. El que no pot ser és suspendre perquè et fa mandra estudiar i és més divertit jugar amb l’ordinador. Si ets intel·ligent, això no t’ho pots permetre. Va: aprova’n alguna al setembre, i en seguim parlant.