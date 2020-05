Fa molt anys, durant la meva formació com a especialista, els pediatres fèiem broma sobre la possibilitat de fabricar biberons de metall. La mare no tindria manera de saber si el nen s’ha acabat la llet o no, i com n’estarien de tranquil·les les mares, els pediatres i, sobretot, els nadons!

Doncs bé, la realitat ha superat, un cop més, la ficció, i el que era un acudit s’ha convertit en objecte d’investigació científica (pubmed.gov, 30345622). Les doctores Ventura i Hernandez, de la Universitat Politècnica Estatal de Califòrnia, van comparar en 76 bebès de menys de 32 setmanes i les seves mares l’efecte d’embolicar el biberó en una funda de silicona no transparent, llastrada a la base amb un petit pes per tal que la mare no pogués notar fàcilment si el biberó era ple o buit. Cada mare donava un dia un biberó transparent, i un altre dia un biberó opac. Les sessions es gravaven en un vídeo que després era analitzat amb cura. Els biberons es pesaven abans i després per veure quant havia pres el nen. El resultat: amb el biberó opac les mares responien amb més sensibilitat als senyals dels seus fills, i aquests prenien una mica menys de llet en una mica més de temps. Així i tot, les mares, en acabar, manifestaven que els nadons havien menjat “com sempre”.

Les autores conclouen que “la promoció de biberons opacs i llastrats podria ser una manera pràctica de millorar la qualitat i els resultats de les preses de biberó”. “Millor resultat?”, exclamarà algú, “però si han pres menys llet!”. Exactament! Vivim una greu epidèmia d’obesitat infantil, causada, qui ho diria, perquè els nens mengen massa. La lactància artificial produeix més sobrepès que l’alletament matern, i les autores proposen que el principal motiu no és la composició de la llet, sinó la transparència dels biberons. La temptació d’insistir una mica més perquè s’ho acabi tot. I no, no és normal ni desitjable acabar-se els biberons. Per començar, van de 30 en 30 ml: “Ja s’acaba els de 120 ml”. “Doncs comença a donar-li de 150”. I tots els nens han de necessitar exactament o 120 o 150?

A l’estudi, algú retirava el biberó per portar-lo a pesar. A la vida real, en canvi, la mare hauria de rentar el biberó, i s’adonaria que encara hi queda llet. Potser el biberó opac no seria tan eficaç com al laboratori.