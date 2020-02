L’habitació on tothom juga

Zooom és una nova sala de jocs al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) concebuda per redescobrir els videojocs i ampliar els horitzons conceptuals del que significa jugar-hi. Els seus comissaris, Lucas Ramada i Hugo Muñoz, reivindiquen que tothom s’acosti sense por a aquesta forma de diversió. “Ens agrada considerar Zooom una col·lecció d’experiències de joc”, explica Ramada. A parer seu, si bé estem molt acostumats que als museus existeixi un relat unívoc i discursiu, en aquesta sala l’important són els jocs i els jugadors i la seva experiència. Per això, els comissaris han seleccionat 20 videojocs per representar la pluralitat d’experiències de gaudi que cap dins d’aquest món. “És una col·lecció d’experiències divergents i diferents al voltant del món del videojoc”, sintetitza Ramada, que avisa que “no hi ha Fortnite ni Fifa”.

“Ens agrada considerar Zooom una col·lecció d’experiències de joc” Lucas Ramada - comissari Zooom

L’objectiu és trencar les barreres d’edat i proposar una mirada al videojoc sense condicionants, així que a la sala hi ha també molt poca informació textual perquè l’important és gaudir. “La nostra idea és que entris a la sala i que, quan surtis, hagis entès el joc d’una forma diferent”, detalla Ramada, que també aspira a fer que aquest espai canviï la identitat cultural dels seus usuaris: per exemple, si ets un gamer, has de poder sortir entenent que hi ha altres formes de jugar, o si penses que els videojocs no són per a tu, has de saber que hi ha una oferta molt més àmplia del que sembla i que també és per a tu.

UN ESPAI PER FLUIR

El resultat d’aquest relat és, a la pràctica, una proposta de 20 videojocs que conformen aquest panorama d’experiències amb l’objectiu que un mateix usuari s’hi pugui capbussar i entengui què significa al 2020 el món del videojoc “com a forma de cultura molt representativa de la contemporaneïtat”. Amb aquesta premissa, la sala està integrada per set racons diferents: “No està pensada per a un públic que ja juga. Els gamers no ens interessen”, explica Ramada, que detalla que han intentat universalitzar el que el videojoc pot oferir a tot el públic. Així, hi ha una oferta pensada tant per als primers jugadors com per a persones d’avançada edat.

Un cop a dins, tot és lliure. A la sala, ningú et diu el que has de fer, sinó que hi pots fluir de la mà d’un disseny d’interior pensat amb aquesta filosofia i que fuig de les coses estructurades i rígides, ja que permet entrar, sortir i tornar a entrar.

BUTAQUES I NO CADIRES DE ‘GAMER’

Només d’arribar, el primer que s’hi veu són dues butaques grans i de disseny (allunyades voluntàriament de l’estil de les icòniques cadires de gamer) amb dues tauletes per asseure-s’hi i mantenir una experiència “reflexiva” amb el joc. Un altre dels espais és un mar de 60 coixins de colors i una moqueta rosa que intenta reivindicar el fet de jugar junts: “Ningú seu a compartir un joc amb les criatures”.

S'han seleccionat 20 videojocs per representar la pluralitat d’experiències de gaudi que cap dins d’aquest món

Destaca també el joc com a univers de la mà d’una tauleta gegant, de 60 polzades, per jugar i perdre’s en mons il·lustrats. Un altre racó ret homenatge i desafia la suposada extrema dificultat que tenen els videojocs, “ja que un dels grans debats que hi ha al seu voltant és que no són accessibles”, lamenta. Davant d’això, s’ha fet una cantonada que anivella tots els jugadors amb independència del bagatge que tinguin. També hi ha una zona de joc cooperatiu i una altra de joc competitiu (una competició des del somriure i la diversió). El Zooom és un món de mons.