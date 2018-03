Les teranyines

Per a què serveixen?

Les teles d’aranya serveixen, sobretot, per caçar. Les aranyes són depredadores de petits insectes que queden atrapats en aquestes xarxes. Però moltes espècies d’aranya també fan servir els fils de seda per anar d’un lloc a l’altre: es pengen del fil i esperen que l’aire se les emporti. Finalment, la seda també és útil per fer els nius o protegir la posta d’ous.

Com la fabriquen?

Les aranyes segreguen el fil de seda a través d’unes glàndules que tenen a l’extrem de l’abdomen, i que s’anomenen fileres. Fabriquen la seda de manera natural, igual que nosaltres amb la saliva.

A gigantic family There are about 40,000 different species of spider in the world

De què està feta?

La producció del fil de seda és sorprenent. La seda d’aranya està composta per proteïnes, i a l’interior de les glàndules és una substància líquida. Però l’aranya la converteix en un fil rígid a mesura que la va traient.

Com és la seda de les aranyes?

Molt especial: se sol dir que és el material més resistent creat per la natura! És cinc vegades més forta que un fil d’acer del mateix diàmetre. A més, es pot deformar sense trencar-se quan un insecte hi queda atrapat, perquè és molt elàstica. També és enganxosa, i quan plou, no es fa malbé.

Yum! Some spiders eat their own web in order to get energy

Quin ús en podem fer?

Si la seda de les aranyes té tantes qualitats… no la podem fer servir els humans, com la seda dels cucs? Ja ens agradaria! De moment encara no és possible, però s’està treballant per fer materials sintètics que s’hi assemblin molt. La seda d’aranya ens aniria molt bé per a les jaquetes antibales o els airbags dels cotxes.