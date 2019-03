El teatre jove pren protagonisme a la Mostra d'Igualada

Amb 30 edicions a l'esquena i consolidada com la fira de referència dels espectacles infantils i familiars a Catalunya, els darrers anys la Mostra d'Igualada ha optat per conquerir també el públic juvenil (a partir de 12 anys) centralitzant totes les propostes per a aquesta franja d'edat a L'Escorxador, que enguany suma un espai d'actuació més. A part de la Sala Gran, la Sala Petita, el Pati Lateral, el Pati, s'estrenarà la Nau Nova com a cinquè espai d'actuació.



Per respondre a l'interès real dels nois i noies, en aquesta 30a edició i per segon any consecutiu es convertirà en un espai gestionat pels mateixos joves, amb l'acompanyament de l'equipament juvenil La Kaserna i la Mostra. A través d'un Grup de Participació Jove, una trentena de nois i noies s'han reunit per proposar, debatre i decidir totes les activitats paral·leles que no formen part de la programació oficial. D'aquesta manera, la Fira contribueix a dissenyar l'espai segons les inquietuds dels mateixos joves.



Una trentena de joves formen el Grup de Participació Jove i organitzen tota l'activitat paral·lela a L'Escorxador



Durant els quatre dies de Fira, el Grup de Participació Jove ha organitzat una quinzena d'activitats. El dijous 4 tindrà lloc un taller de percussió a càrrec de Protons i el divendres 5 ja començarà el gruix de programació amb un taller de percussió corporal amb Kike Cuadros; 'improshows' amb els instituts Joan Mercader i Pere Vives Vich; l'espectacle 'El mal querer'de Rosalía a càrrec de l'Aula, escola de dansa i el concert de Lluna plena. El dissabte 6 destaquen una classe oberta de swing amb Swing Anoia; un dinar popular, una postfunció de l'espectacle 'PlayOff' amb NovaVeu i els concerts de Les Pastes de la Iaia i Contracorrent. El diumenge 7 les activitats acabaran amb l'espectacle 'Q33NY... i tu, què estaves fent?'d'Enemic Natural; un taller de cartomàgia i l'actuació de percussió a càrrec de Deutèriums.

L'humor i el clown també tenen cabuda a la Mostra JOVE amb l'estrena a Catalunya de 'CALMA!' de Guillem Albà, un solo en què el conegut clown proposa un divertit muntatge per riure i fer-nos oblidar les presses del dia a dia, i 'Bye bye, Confetti 'de la Companyia Comediants La Baldufa, un espectacle de pallassos extravagants i autèntics, en què les mitges tintes no tenen cabuda. Humor i amor, a parts iguals. Però, sobretot, sorpresa i estupefacció, en un espai on públic i actors respiren les mateixes emocions.

Pel que fa a l'àmbit musical, els joves podran gaudir de 'My (Hip-Hop) History'de Pulmon Beatbox, l'espectacle de cloenda de la Mostra JOVE. Sons, ritme, colors i paraules per explicar-nos el seu viatge personal en el món de la música i per introduir-nos en una història recent de revolta, llibertat i expressió: la història del hip-hop; Mali Vanili, que amb 'Lo nostre no funciona'presenten una comèdia antiintel·lectual amb un repertori atípic que va del hip-hop a la bossa nova, passant per les balades dels 80, l'indie més folklòric i infinitat de gèneres absolutament diversos, i finalment el Cor de Teatre Joves portarà a la Mostra 'Romeo&Julieta',una proposta de teatre musical, una combinació explosiva de Shakespeare, la música dels 90 i la potència del cant coral.

Mostra Igualada celebra 30 anys amb el lema "Espectacles que et fan créixer"

Mostra Igualada és la fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Un gran aparador dels millors espectacles per a públic infantil i jove, que aquest any se celebra del 4 al 7 d'abril. En el seu 30è aniversari, la Mostra reivindica la cultura com a font d’aliment imprescindible per créixer com a persones, com indica l’eslògan 'Espectacles que et fan créixer'. El conjunt de la programació ofereix un cartell ric en formats, gèneres i estils amb espectacles per a infants a partir de 3 anys, joves i públic familiar. La Mostra és el punt de trobada anual dels professionals del sector amb una llotja i activitats adreçades a companyies i programadors per proveir les programacions familiars d’arreu del territori català i facilitar l’accés als circuits estatals i internacionals.

Enguany la Mostra Igualada reuneix 55 companyies en un total de 114 representacions. D’aquestes companyies, 39 són de Catalunya, 11 de l’Estat i 5 d'internacionals. Dels 55 espectacles que es podran veure hi haurà 20 estrenes: 12 d'absolutes i 8 a Catalunya. La Mostra tindrà 18 espais, 11 de sala i 7 de carrer, a més de 3 itinerants, entre els quals un recorregut al costat del riu Anoia.

Els itineraris de la Mostra

Per fer més accessible i segmentar el volum de programació, la Mostra Igualada es divideix en 4 itineraris depenent del públic al qual es dirigeixen els espectacles. Així, trobem l’itinerari ‘Per als més petits’, amb espectacles per a nens i nenes a partir de 3 anys; l'itinerari ‘Per als no tan petits’, a partir de 6 anys; la ‘Mostra JOVE’, per a noies i nois a partir de 12 anys, i l’itinerari ‘Per a tothom’, amb propostes per a tots els públics.

La Mostra a les escoles

Un any més, els alumnes dels centres educatius d’Igualada seran els primers espectadors de la Mostra amb les funcions escolars del dijous 4 i el divendres 5 d’abril. En total uns 4.199 alumnes, 3.556 de primària i 643 de secundària. La Mostra treballa cada cop més amb les escoles i instituts per potenciar les arts escèniques als més petits de la mà dels centres educatius de la ciutat i els seus docents, tant veient espectacles com participant en activitats paral·leles.



Més informació Podeu consultar la programació de la Mostra d'Igualada aquí.