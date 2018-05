El teatre infantil pren Montmeló

L'Associació de Professionals del Teatre Infantil i Familiar,Kacu Mensi, amb el suport i la col·laboració de l'Ajuntament de Montmeló, organitza la 6a edició del Fitkam, la Fira de Teatre Infantil, que tindrà lloc a Montmeló de divendres a diumenge.

Des de divendres a la tarda, Montmeló acollirà 23 funcionsde gèneres tan diversos com el teatre visual, els titelles, el circ, el clown, els contacontes o els musicals. El Fitkam tindrà lloc en 6 espaisdiferents del municipi i oferirà una oferta variada en gran, mitjà i petit formats, així com en localitzacions exteriors.

En la seva sisena edició, l’organització manté la intenció de convertir-se en una gran festa del teatre infantil i familiar, on tothom hi té cabuda, tant famílies com programadors i professionals del sector. Gairebé 5.000 persones van participar en l’edició del 2017.

Programació

El president de Kacu Mensi, Lluís Rovira, i el director artístic, Agustí Coll, es mostren molt satisfets amb la qualitat de la programació d’enguany i asseguren que s’ha fet el programa de tal manera que es mantingui la proximitat i l’essència que caracteritza l’esdeveniment i, alhora, es faciliti l’assistència a tots els espectacles tant als espectadors com als programadors. Com ja es va fer l’any passat, la convocatòria per participar a la fira s’ha obert a totes les companyies del sector.

El Fitkam tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 de maig en 6 espais diferents de Montmeló

Per la seva part, l'Ajuntament de Montmeló està molt satisfet d'acollir una nova edició del Fitkam. Fa 6 anys que s'aposta per aquesta festa cultural d'espectacles creats i pensats per al públic familiar amb l’objectiu de transmetre valors, promoure la reflexió i estimular la imaginació d’infants i adults.

Enguany el Fitkam comptarà amb una carpa de circ situada a la plaça de la Vila de divendres a diumenge, on es podran veure els espectacles 'Teatre de funàmbuls', de la companyia Circ Xic, i 'El globus vermell', de Mo Clown Cia. La resta d’espais interiors i exteriors són els Jardins de la Torreta, la Sala de la Concòrdia, el Teatre de l'Agrupa, la Sala Polivalent i la Sala Polivalent Petita, que és l’espai dedicat als infants de fins a 3 anys.

La fira ha programat 23 representacions de 18 companyies professionals

Els espectacles i companyies que formen part de la sisena edició del Fitkam són:

DIVENDRES 25 de maig

Teatre de funàmbuls (Circ Xic) – Circ

DISSABTE 26 de maig

Papallones (Carles Cuberes) – Poesia musical

Mr. Arlet (Moi Jordana Cia. de Circ) - Circ, manipulació d’objectes

Teatre de funàmbuls (Circ Xic) – Circ

Nyam, nyam (D’aquidalla) – Teatre i música

Bianco (Teatre Labú) – Teatre visual

Bergamotto show al carrer (Bergamotto) – Clown gestual

Dins la panxa del llop (De paper) – Titelles, dibuix, música i projeccions

El globus vermell (Mo clown cia) – Teatre clown

La Filomena va al riu (Pengim Penjam) – Titelles i actriu

Quo no vadis (La Pera llaminera) - Comèdia

DIUMENGE 27 de maig

L’arbre dels xumets (El replà produccions) – Titelles

Els cistells de la caputxeta (Samfaina de colors) – Musical

Teatre de funàmbuls (Circ Xic) – Circ

Osset meu & the soundbox (Bruc Brothers Company) – Teatre i música

Singing Talent Show (Cia M&M i Namar Producciones) – Teatre musical

El Senyor de les Baldufes (Cia Pénelope i Aquiles) – Circ

En Joan sense por (Més tumàcat) – Titelles

La rateta que fregava l’escaleta (Dreams teatre) – Teatre musical

La volta al món en uns quants contes (Jomeloguisojomelo.com) – Contes itinerants

Entrades

Una altra novetat d’aquesta edició és que les entrades es poden comprar anticipadament per internet a través del portal Tic Tac Tiquet fins divendres. També es podran adquirir, de forma presencial, entrades i abonaments al centre cultural La Torreta cada tarda de 16.00 a 20.00 h, del dimarts 22 al divendres 25. Durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, les entrades es podran adquirir al Punt d’Informació, ubicat a l’Ajuntament de Montmeló (Plaça de la Vila, 1).

El preu de l'entrada és de 3 € per als adults i 2,5 € per als menors d’edat. Enguany, i com a novetat, hi ha l’opció de comprar un abonament de 6 entrades, que poden ser per a espectacles diferents, per un cost de 12 €.Cal adquirir una entrada per persona i espectacle. Els infants de 0 a 3 anys tenen entrada gratuïta a tots els espectacles, sempre que no ocupin seient. Els espectacles itinerants i els programats en els espais exteriors tindran accés lliure, sense entrada.



Com és habitual, també s'han previst els dinars populars, que tindran lloc als Jardins de la Torreta dissabte i diumenge.