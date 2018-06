7 propostes per al cap de setmana

Ja tenim aquí el primer cap de setmana de juny! Ja heu fet plans amb la canalla? Encara no? Doncs aquí teniu algunes idees:

Festivalot a Girona

Aquest cap de setmana se celebra la quarta edició del Festivalot. Festival de Música en Família de Girona. El trasllat a l'Auditori i la Devesa (passeig Güell) oferirà més espai i comoditat a les famílies, a més de noves possibilitats de concerts i activitats gratuïtes. A part dels concerts de pagament, la gran majoria amb entrades exhaurides, destaquem una atractiva i diversa oferta d'activitats, concerts i tallers gratuïts que ompliran el passeig Güell.

Festa del Riu a Manresa

La riba del Cardener, al seu pas per la capital del Bages, acull demà dissabte la Festa del Riu, l'acte central de Manresa, Capital de la Cultura Catalana del 2018 (Manresa CCC'18). Durant tot el dia la riba del riu Cardener, al seu pas per la capital del Bages, s'omplirà d'activitats en una jornada lúdica per a tots els públics que posarà en valor aquest espai natural, cultural i d'ús ciutadà. Des de les 10 del matí fins a mitjanit hi haurà espectacles, activitats d'esport i lleure, tallers de defensa de l'entorn natural i d'educació en el valor del medi ambient, narració de contes i actuacions musicals. La mítica banda musical Fundación Tony Manero, amb més de 20 anys a dalt dels escenaris, tancarà la jornada amb un concert de música disco. Zoom

Minipop a Tarragona

El Festival Minipop ofereix des d'avui a Tarragona tres dies de concerts, tallers creatius, teatre, cinema i circ, en un marc incomparable, la Tarragona romana, davant l’amfiteatre i amb vistes al mar Mediterrani. Un espai de trobada intergeneracional on conflueixen grans i petits emportats per un desig comú: les ganes de compartir cultura i experiències noves.

Teatre infantil i juvenil a Manlleu

Demà dissabte se celebra a Manlleu la segona edició d'aquesta trobada teatral en la qual els infants i joves són creadors, intèrprets i espectadors. Quatre espectacles (de Girona, Granollers, Vic i Manlleu), una lectura dramatitzada, un taller d'escriptura teatral, una mostra de llibres de teatre i un dinar són les activitats programades en aquesta segona jornada del ManlleuActua. Podeu consultar la programació aquí.

Nou espectacle familiar al Palau

Demà dissabte, en triple sessió (11.00, 12.30 i 17.00 h), s’estrenarà al Petit Palau el nou espectacle 'Colors i més colors', una nova producció ideada des del Servei Educatiu del Palau de la Música Catalana adreçada al públic familiar (a partir de 6 anys). La proposta, que inclou música, moviment escènic, coreografies i videomapping que es basen en l'obra arquitectònica de Lluís Domènech i Montaner, també és un repàs de la història musical de Catalunya. Un espectacle dinàmic i de gran contrast.

Activitats familiars al Primavera Sound

Minimúsica i Primavera Sound ofereixen aquest cap de setmana una completa oferta de serveis i continguts al públic familiar del festival. L'espai Minimúsica al Parc del Fòrum funciona de manera ininterrompuda de dijous a dissabte de 16.00 a 23.00 h, i ofereix un servei gratuït de ludoteca amb monitores titulades per a infants a partir de 3 anys. A més, com ja és habitual, hi haurà diverses actuacions musicals. Avui divendres (18.00 h) hi haurà una classe de hip-hop i sessió amb els joves SHAM DJs. I demà dissabte a partir de la mateixa hora hi haurà el miniconcert de Heather, Kiwis i Side Chick, tres bandes representatives de la nova escena underground de la nostra ciutat. Per acabar, diumenge (12.30 h), dins de les activitats gratuïtes del Primavera al Raval, actuarà el grup de pop en valencià Marieta Ganduleta. Aquest any el disseny i continguts de l'espai han sigut fets amb la col·laboració dels alumnes de l'Institut Quatre Cantons de Barcelona, que han triat el circ com a fil conductor de les activitats i jocs que hi tindran lloc.

Primavera a L'Espai