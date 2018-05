12 propostes per al cap de setmana

Ja tenim aquí el primer cap de setmana de maig, i tot i que la previsió anuncia alguns ruixats, això no ha de ser excusa per quedar-se a casa! Aquí teniu algunes idees per sortir amb la canalla.

Fira del Conte Infantil a Palamós

L’Associació Viu Cultura de Palamós organitza avui i demà la primera edició de la Fira del Conte, un esdeveniment que vol promoure la literatura infantil i juvenil mitjançant els contes i els àlbums il·lustrats. Aquesta oferta cultural es combinarà amb altres propostes incloses a l’ampli programa de la fira, com la presència d’autors i il·lustradors, la presentació de llibres, o bé la realització de tallers i concursos, com el de dibuix per a la confecció del cartell de la 2a edició de la fira, o bé l’elaboració d’un conte col·lectiu de temàtica marinera. També es durà a terme el lliurament dels premis del II Concurs de Literatura Infantil i Juvenil 'Un conte esbojarrat', organitzat pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona. La fira inclou parades al passeig del Mar, amb la presència de diverses editorials i llibreries, i també de comerços i biblioteques, amb una àmplia mostra de contes.

Titelles al saT!

Aquest cap de setmana, al saT! hi podeu veure 'En Patufet', a càrrec del Centre de Titelles de Lleida. Dissabte a les 17 h i diumenge a les 10.30 h, 11.30 h i 17 h. Un muntatge fidel a la tradició que reviu les conegudes trifulgues d'en Patufet, el personatge més popular de la rondallística catalana. Amb música en directe i cançons populars cantades conjuntament amb el públic. Aquest espectacle forma part del Cicle Remenuts, això vol dir que té aforament reduït i els espectadors seuen damunt l'escenari, a tocar de l'escena. Recomanat de 2 a 5 anys.

Festival MiniBeat a Granollers

La tercera edició del Festival MiniBeat se celebrarà diumenge a Roca Umbert Fàbrica de les Arts (Granollers). El MiniBeat s'ha convertit en una cita de referència de l'oci musical diürn pensat per a famílies. Els concerts es repartiran entre diversos escenaris habilitats per tot el recinte de la fàbrica. Aquest any el festival retrà homenatge al desaparegut David Bowie, amb variades activitats i projeccions per recordar l'enyorat artista. També hi haurà tallers de DJ, percussió, experimentacions sonores, dibuix i pintura, pentinats i maquillatge o d'iniciació en la pràctica d'un instrument. El programa es completa amb una oferta gastronòmica amb preus molt populars, amb barres i 'food trucks'.

Visita guiada al Castell de Miravet

'Mr. Stone i el misteri dels templers a Miravet' és el nom de la proposta per demà dissabte (12 h) al Castell de Miravet. Un taller pensat per a tota la família al costat de Mr. Stone, personatge que volta per tot el món a la recerca de llocs únics, misteriosos i extraordinaris. Aquesta vegada els seus passos l’han portat fins a Miravet, i ha descobert que va ser un castell templer. Però… qui eren els templers i a què es dedicaven? Seguiu les petjades de l'intrèpid viatger, i amb l'ajuda del seu quadern de notes i el seu bagul de viatge, trobeu les respostes a totes les preguntes. Activitat recomanada de 6 a 12 anys.

Portes obertes al Sincrotró ALBA

Demà dissabte, de 9 a 19 h, el Sincrotró ALBA celebra una nova jornada de portes obertes, on unes 2.000 persones exploraran la instal·lació científica i descobriran les seves aplicacions, a banda de seguir demostracions, conferències i activitats per a totes les edats. Les activitats s'organitzen al voltant d'un recorregut que permet veure els equips per on circulen els electrons, contemplar una secció del túnel d'acceleradors o conèixer de primera mà les peculiaritats i característiques d'aquesta instal·lació científica. A més a més, també hi ha previstes conferències, concursos i d’altres activitats.La visita és gratuïta i té una durada d'1 hora i mitja aproximadament. És indispensable haver-se registrat amb anterioritat per aconseguir una de les prop de 3.000 entrades que el Sincrotró ALBA ha habilitat. Per a inscripcions cal consultar la seva web.

'Pop-up' floral a Girona

El Museu d'Art de Girona proposa per demà dissabte (11h) un 'pop-up' floral sota el lema “Benvinguda primavera!”, un taller familiar per fer que l’arribada de la primavera tingui una bonica targeta de benvinguda: menuts i grans, animeu-vos a dissenyar el vostre 'pop-up' únic i personalitzat a partir de la idea d’una flor obrint-se camí enmig de la neu que es desfà i va donant pas a la primavera.

La natura és protagonista

En el marc del Cicle d'Activitats Familiars als Parcs, Rius i Platges metropolitans que organitza l'AMB, aquest cap de setmana hi ha previstes dues activitats. Dissabte ofereixen l'itinerari guiat 'El Besòs des del mòbil', per la platja del Litoral, a la desembocadura del riu Besòs, a Sant Adrià de Besòs. De 10 a 12 h, en una iniciativa adreçada al públic familiar. Diumenge la proposta és 'Flora de fora als afores', també al riu Besòs, a Sant Adrià. D'11 a 13 h oferiran una visita guiada per a públic familiar (a partir de 10 anys).

Sessió de cinema familiar a la Filmoteca

Cada cap de setmana la Sala Chomón de la Filmoteca acull una sessió de cinema familiar. Aquest cap de setmana (dissabte i diumenge a les 17 h) la proposta és 'Ernest i Célestine'. El film, que beu de l’obra de l’escriptor i il·lustrador belga Gabrielle Vincent, narra la història d’amistat entre un os i una ratolineta molt desperta. És una història d’animació tradicional plena de poesia i tendresa que va ser candidata a l’Oscar al millor film d’animació.

Espectacle d'ombres xineses al Tantarantana

Aquest cap de setmana es pot veure al Teatre Tantarantana un espectacle d'ombres xineses ple d'emocions i poesia. Un conte que us convida a viure les aventures que un porquet afronta en el seu viatge nocturn cap al naixement d'un nou dia. Una història de superació, de voluntat per assolir reptes personals, per molt impossibles que puguin semblar. La importància de l'autosuperació i autoestima personal per aconseguir tot el que ens proposem a la vida. Es pot veure dissabtes (18 h) i diumenges (12 h). Espectacle recomanat a partir de 2 anys.

Concert a la Casa Elizalde

Un diumenge més, la Casa Elizalde continua programant activitats familiars. Aquest diumenge (12 h) la proposta és 'Bitxos raros', de la Cia. Nuri Total, un concert lligat per un conte. Un pop amb bicicleta, una libèl·lula astronauta, un gripau amb ales... són alguns dels bitxos i cançons, plenes de màgia i energia, que trobareu en aquest conte-concert. El piano i l’acordió, la bateria i el claqué, ens transporten a una granja musical on tenen cabuda tots els bitxos raros. Recomanat per a infants a partir de 3 anys.

Saló Bebés & Mamás a Fira de Barcelona

El pavelló 1 del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona acull aquest cap de setmana una nova edició del Saló Bebés & Mamás. Ecografies 5D HD Live, un balancí portàtil regulable amb el telèfon intel·ligent i un matalàs que canvia de color quan el nen té febre són algunes de les innovacions tecnològiques que es presentaran en aquesta edició. A més, la psicòloga clínica infantil i juvenil Rosa Jové oferirà una xerrada sobre el son infantil i hi haurà conferències sobre la nova normativa per a cadires d'automòbil, els beneficis del massatge infantil i consells per afrontar els canvis després del part.

'Somia' al Mercat de les Glòries

'Somia' és un espectacle de carrer per a tots els públics, ple d'imatges, sensacions i tecnologia que no deixa indiferent ningú i que es podrà veure aquest diumenge al Mercat de les Glòries (12 i 15 h). Dansa, teatre visual i música en directe són els elements per explicar la història d'un nen que desitjava que la seva panxa fos un gran timbal, els seus dits tecles de piano i la seva boca un flauta màgica. Volia ser l'home orquestra i un dia el seu somni es va fer realitat, i fins a les fruites i vegetals tenien so de notes musicals. Una proposta per gaudir en família envoltats d'un context gastronòmic divers i apte per a tots els gustos i amb ludoteca oberta de 12 a 17 h.