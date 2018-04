8 propostes per al cap de setmana

Aquest cap de setmana es tanca la 2a edició d'Un Dia de Festa, la festa del cinema infantil en català. Un Dia de Festa és un matí o tarda de cinema familiar, música, teatre i festa. Un esdeveniment basat en el cinema familiar en què també s'inclouen música, teatre i activitats. Músics i animadors esperen els infants i les famílies a la porta del cinema i els inviten a gaudir de la festa. Un cop dins la sala, els infants gaudiran d'una selecció de pel·lícules presentades i acompanyades de música, màgia, titelles i jocs. En acabar les projeccions, la banda de música els acomiadarà i els acompanyarà a la sortida. Activitat recomanada a partir de 3 anys. La cita serà diumenge (12.00 h) als Cinemes Girona de Barcelona.

Xaropclown, presenta el seu espectacle 'A l'atzar' a Quart

Xaropclown presenta el seu espectacle 'A l'Atzar' aquest diumenge (18.00 h) al local social de Quart. El preu de la entrada és de 3 € per persona a partir de 3 anys. Podeu adquirir les entrades anticipades a l'Ajuntament o en el mateix local una hora abans de l'espectacle. Els nens que arribin mitja hora abans podran gaudir d'un maquillatge de fantasia gratuït. Xaropclown és una associació sense ànim de lucre que té com a missió donar servei de pallassos professionals que, a través de les seves accions, humanitzin, relaxin i alliberin d'estrès els entorns hospitalaris. Conjuntament amb la representació del seu espectacle, organitzen una rifa solidària en benefici de Xaropclown, on per tan sols 1 € per butlleta es pot guanyar una representació de l'espectacle 'A l'Atzar' i portar-lo on es vulgui: a l'escola, a un centre cívic, a un aniversari etc.