16 propostes per al cap de setmana

Cap de setmana previ a Sant Jordi! A banda d'anar tafanejant per les llibreries a veure quin llibre us comprareu, aquí teniu algunes idees per passar una estona divertida amb els més petits de casa.

Nova edició del Dia Minimúsica

Catifes sonores gegants, amplificadors que són cabanes, construcció de guitarres de cartró, contes recitats sobre la història dels Ramones, Depeche Mode i Metallica, un karaoke de mares... i música, molta música. Amb el 'hashtag' #letthechildrenplay com a lema es presenta aquest any el Dia Minimúsica, que desplegarà la seva sisena edició dissabte al Poble Espanyol de Barcelona. L'espectacle hip-hop de Brodas Bros encapçala el repartiment artístic d'una jornada amb més de 7 hores de música, en la qual The Pinker Tones presentaran la nova entrega de l'exitosa col·lecció 'Rolf & Flor', al costat de Joan Colomo & La Radiofórmula, Enric Montefusco, La iaia, Anímic, Marion Harper, DJ Coco i Siamiss DJs, entre molts altres noms. Com sempre, tots els serveis per disfrutar en família estaran garantits. Aquest any l'oferta de restauració es veurà notablement ampliada, com l'Espai Micro, per a nadons i nens de 0 a 3 anys, que duplica la seva proposta afegint un nou espai a dins del Poble Espanyol. Altres detalls, com pàrquings de cotxets, àrees de descans i diferents 'packs' d'entrades adaptats a tot tipus d'unitats familiars complementen l'experiència Minimúsica.

Espectacle per a nadons

Al Teatre Principal de Valls, demà dissabte (12 h, 17 h i 18 h) hi podreu veure 'L'arbre de la vida', d'Aboon Teatre. Una obra de caràcter simbòlic adreçada a nens d'entre 6 mesos i 3 anys que obre una finestra al màgic procés de la creació. Parla de la vida i de la mort, de la voluntat i de la passió de viure. Amb una estètica molt sensorial.

Cap de setmana de música familiar a L'Auditori

'Maaambo!'i 'Sona Bach', protagonistes de les propostes familiars de L'Auditori per al cap de setmana. Dissabte (12.30 h i 18 h) 'Maaambo!' convida les famílies a un viatge pels ritmes llatins de la mà de la Banda Municipal de Barcelona i amb direcció escènica de La Cubana. Recomanat per a nens i nenes a partir de 5 anys, proposa un viatge a l'Amèrica Llatina per descobrir-ne la varietat de ritmes i músiques. Per la seva banda, el concert 'Sona Bach', a punt de celebrar 10 anys, descobreix la musica de Bach arranjada –a mig camí entre el jazz i l'electrònica– per Llibert Fortuny a nens i nenes a partir de 2 anys. L'espectacle es podrà veure dissabte (10.30 h, 12 h i 17 h) i diumenge (10.30 h i 12 h).

Sismògraf a Olot

Els carrers d'Olot s'omplen de dansa amb espectacles per a tots els públics i gratuïts, propostes itinerants i propostes que combinen dansa i circ. Com cada any, tornen els esdeveniments populars com el Sismohop (dansa urbana) dissabte o l'Itinerari de Dansa al Parc Nou diumenge. A la pàgina web del festival trobeu la programació especialment pensada per disfrutar amb la canalla.

Dracs ocults a Barcelona

Coincidint amb la diada de Sant Jordi, Kiddy’s World proposa una nova aventura de descoberta familiar per Barcelona, pensada per fer amb canalla a partir de 4 anys. Un itinerari que comença a la Rambla i acaba a la plaça Reial, durant el qual les famílies hauran de seguir les pistes per trobar dracs i moltes més sorpreses. Un joc amb mapa, brúixoles, pistes, recompensa final i molta diversió! Trobareu més informació a la pàgina web de Kiddy’s World.

La llegenda de Sant Jordi

Al SaT! Teatre, la companyia Los Titiriteros de Binéfar expliquen la llegenda de la princesa i el drac en l'espectacle 'Dragonci'. Una versió lúdica, festiva i esbojarrada de la llegenda de la princesa i el drac posada en escena amb la gràcia i la frescor dels titelles de garrot. El disseny d'aquests titelles i l'escenografia s'inspiren en l'arquitectura curvilínia de Gaudí. La música, en directe, és interpretada amb instruments singulars com la dolçaina, la caixa, el 'chiflo' –una flauta de tres forats–, el timbal, la 'gaita de boto', la pandereta, la flauta de canya, el gong... Es podrà veure dissabte (17.30 h) i diumengec (12 h i 17.30 h).

Actuació del Cor Vivaldi

Aquest dissabte (19 h), actuació del Cor Vivaldi al Conservatori de Música del Liceu, amb un programa de música romàntica germànica, amb el títol de 'Música coral d'autors germànics', dirigit per Salvador Mas. El Cor Vivaldi és un cor de nenes des de 9 fins a 17 anys, que pertany a l'Escola IPSI de Barcelona.

Bon cinema d'animació a la Filmoteca

Dissabte i diumenge (17 h), a la Filmoteca de Catalunya es projectarà un film preciós i imprescindible: 'La vida d’en Carbassó'. Després de perdre la mare un nen ingressa en un centre d’acollida, on coneix altres nens orfes a qui la vida ha girat l’esquena. Céline Sciamma signa el guió d’aquesta pel·lícula d’animació en 'stop-motion' delicada, emocionant, original i positiva.

Descobrir el Museu Pau Casals

Aquest cap de setmana, els més joves de 16 anys tindran entrada gratuïta al Museu Pau Casals. Per dissabte proposen una visita familiar per descobrir qui era Pau Casals de la mà del Robert, un músic amic de Pau Casals que us explicarà per què estimava tant la música i la seva casa de Sant Salvador. Serà a partir de les12 h i està pensada per a famílies amb nens de 3 a 10 anys. Les places són limitades i cal fer reserva prèvia trucant al telèfon 977 684 276 o per correu electrònic a museu@paucasals.org. Per diumenge la proposta és 'Sigues músic per un dia', una visita dinamitzada al museu amb el Robert, i en acabar coneixereu de ben a prop el seu millor amic, el violoncel, i aprendreu a tocar-lo! A partir de les 11.30 h per a famílies amb nens de 3 a 10 anys. També cal fer reserva prèvia.

Contes al mNACTEC

En el marc del mNACTEC dels més petits, a Terrassa, aquest cap de setmana la proposta és 'Contes en família', amb Rosa Fité. La cita és diumenge (12 h) i la proposta és un recull d'historietes i situacions plenes d'emoció, jocs, cançonetes i endevinalles. Rosa Fité farà jugar, escoltar i cantar a tota la família, i ens convidarà a participar en les aventures i desventures dels protagonistes dels seus contes. Activitat recomanada a partir de 4 anys. Els infants hauran d’anar acompanyats d’un adult durant l’activitat. Reserva prèvia necessària.

Titelles a la Casa Elizalde

Diumenge (12 h), a la Casa Elizalde de Barcelona, la Cia. Xip Xap presenta l'espectacle de titelles 'La llegenda de Sant Jordi'. Un conte que treballa la fantasia i la tradició amb un llenguatge proper a l’infant, reforçat pels titelles i els decorats coloristes. La llegenda de sempre representada per als nens i nenes d’avui i per disfrutar-ne en família. Recomanat per a infants a partir de 3 anys. Espectacle dotat amb mesures d’accessibilitat per a infants amb discapacitat auditiva i/o visual: interpretació en llengua de signes, subtitulació i audiodescripció.

Última Party Family de la temporada

Dissabte, a la Sala Luz de Gas, Dj Mom acomiada la temporada amb un homenatge a les dones, i en especial a les mares. Així que a les 17 h no us podeu perdre l'última Party Family de la temporada, amb màgia, activitats per a tots els públics, el sorteig d'un 'pack' de N'Joy Experiences, i l'esperada DJ Session de Dj Mom per a grans i petits. A les Party Family esteu convidats a anar-hi disfressats, però si no ho feu podreu tematitzar-se en aquesta part de la festa a la zona de disfresses i amb pintacares per fer-vos una foto divertida al 'photocall'. A més, en aquesta part hi haurà l'espectacle de màgia de Sabanni, que ens sorprendrà i ens farà somriure.

Taller d'il·lustració

Les il·lustradores Marta Comas i Maria Montolio organitzen per demà, dissabte (12 h), a Sant Cugat del Vallès un taller de dibuix a la Galeria Blanca. Una oportunitat perquè la canalla dibuixi el seu Sant Jordi mentre coneixen el secrets de la llegenda del cavaller, la princesa i el drac.

Per disfrutar de la natura

En el marc del seu cicle d'activitats als parcs, platges i rius metropolitans, l'AMB organitza per demà, dissabte, un anellament científic d’ocells als aiguamolls de Molins de Rei, al riu Llobregat. De 9 h a 12.30 h. Visita guiada i taller adreçats a un públic familiar.

Joc de pistes al Museu del Gas

Al Museu del Gas de Sabadell, diumenge (11.30 h) proposen l'activitat 'Troba la rosa i el drac'. Perquè la canalla es prepari de la millor manera per a la diada de Sant Jordi, tot participant en un joc de pistes dins les exposicions del Museu del Gas. Activitat recomanada per a nens de 3 a 12 anys. Més informació i reserves al 934 129 640 o a reservaactivitats@gasnaturalfenosa.com.

Cinema familiar al Born CCM

Per tercer any consecutiu està en marxa 'Som exploradors!', la proposta de cinema familiar per als diumenges al matí d'El Bornet, la programació infantil i familiar d'El Born Centre Cultural. La proposta de títols segueix apostant per films que apel·len a l'aventura de descobrir el món exterior però també a descobrir-se un mateix. A partir d'històries tendres i fantàstiques, que s'alimenten de contes, llegendes i llibres. Històries que trenquen amb els esquemes preestablerts. Diumenge es projectarà 'Kerity i la casa dels contes', recomanada a partir de 5 anys.