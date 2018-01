12 propostes per al cap de setmana

A les portes d'un nou cap de setmana, us presentem algunes activitats perquè aprofiteu el cap de setmana per fer cultura i compartir estones d'oci amb la canalla.

Homenatge a Assumpció Malagarriga

Aquest diumenge (12.00 h) la Sala 2 Oriol Martorell serà l'escenari d'un acte molt especial per homenatjar l'Assumpció Malagarriga, directora del Servei Educatiu de L'Auditori durant més de 15 anys. Ara fa dos anys i mig un ictus la va apartar de la feina de manera sobtada mentre participava en un congrés d'educació musical a Porto. En aquest temps s'ha anat recuperant amb molta força de voluntat i ganes de viure. Durant els 16 anys que va encapçalar aquest projecte han sigut molts els mestres, pedagogs, músics, coreògrafs, il·lustradors i altres professionals que hi han treballat i crescut conjuntament. Molts d'aquests professionals es reuniran diumenge per fer-li un gran reconeixement amb la complicitat de L'Auditori i agrair-li la feina feta durant tots aquests anys. A l'acte hi participaranmés de 700 músics, cantaires, mestres, pedagogs, il·lustradors i professionalsque han ideat un concert-homenatge amb fragments interpretats en directe d'alguns dels espectacles impulsats per ella i que s'han convertit en clàssics com el 'Sona Bach', 'Els Colors del Metall' o el 'Ma, me, mi...Mozart!'. Un dels moments més emotius de l'acte serà l'entrega d'una maleta de records, on l'equip organitzador ha recollit escrits, cançons, il·lustracions i tot tipus de missatges que moltes persones els han fet arribar. A partir de les 13.00 h es farà una actuació per cloure l'acte a l'espai exterior de L'Auditori per a totes les persones que no hagin cabut dins de la sala i que també vulguin fer arribar el seu escalf i reconeixement a l'Assumpció.

FLIC Festival

Entre el 20 de gener i el 4 de febrer se celebrarà la 8a edició del FLIC, el festival de literatura i arts infantil i juvenil, pensat especialment per a criatures de 0 a 12 anys. En aquesta edició, el festival estén el seu marc d'actuació per tota la ciutat de Barcelona i tindrà fins a 5 seus col·laboradores. Durant tres caps de setmana, més d'un miler de famílies podran conèixer de primera mà una programació que en aquesta edició proposa 25 accions artístiques i literàries destinades als infants de fins a 12 anys i que engloba diversos llenguatges: 'performances', propostes de joc, cinema, música, teatre, dansa, tallers i contes, per exemple. En aquest sentit, la Filmoteca de Catalunya acollirà el FLIC aquest cap de setmana amb la proposta 'Fotogrames literaris, un cicle de pel·lícules', que posa en relleu la il·lustració com a eina narrativa.

Kinosaure, una nova forma d'anar al cinema

Kinosaure arriba als cinemes Girona de Barcelona, cada diumenge fins a l'abril. Kinosaure amplia l'experiència cinematogràfica i la converteix en una aventura, a través del joc, la descoberta i la imaginació. Abans d'arribar a la sala de cinema, els infants, com uns veritables exploradors s'endinsen en l'entorn màgic del Kinosaure per descobrir les fantàstiques històries que explica el cinema. Un personatge extravagant i divertit, la Fiona, els acompanya al llarg del recorregut amb jocs, llums i colors. Aquest diumenge hi haurà dues sessions, una al matí (12.00 h) i una a la tarda (17.00 h). Al matí podreu veure 'Neu i els arbres màgics' i a la tarda 'El regal de la Molly Monstre'.

Dansa al Mercat de les Flors

Els dies 20, 21, 27 i 28 de gener el Mercat de les Flors torna a presentar 'Back Àbac', una creació de la coreògrafa Àngels Margarit destinada a un públic familiar (infants a partir de 8 anys). Aquesta peça, amb 7 intèrprets de dansa i circ, uneix les matemàtiques amb la música de Bach a partir d'uns cossos que es mouen de forma extraordinària en la partitura escènica de Margarit.

La Peppa Pig visita l'Abacus

En el marc dels dissabtes infantils, Abacus Cooperativa us convida a l’activitat 'Ens visita la Peppa Pig!'. La cita és a l'Abacus Barcelona de L'Illa Diagonal, a partir de les 11.00 h. Peppa Pig, la popular porqueta de la sèrie creada por Astley Baker Davies, es trobarà amb els seus petits seguidors per saludar-los, fer-se fotos amb ells i gaudir d’una jornada plena de diversió i simpatia. Edat recomanada: a partir de 3 anys. Preu: gratuït.

Ballar en família al Luz de Gas

Aquest dissabte (17.00 h), a la sala Luz de Gas de Barcelona, nova sessió de música i ball en família amb DJ Mom, que en aquesta ocasió vol fer reviure als pares (i descobrir als fills) 'Els 90’s', una 'party family' per recordar els èxits de Depeche Mode, Ultra Nate o Michael Jackson. Música, maquillatges i activitats per a grans i petits en unes sessions musicals que ja són tot un clàssic.

Teatre a Castelldefels

Diumenge (12.00 h), al Teatre Plaza de Castelldefels podreu veure 'Safari', un espectacle de titelles recomanat a partir de 3 anys, a càrrec de la companyia La Baldufa. 'Safari' conserva els dos protagonistes d’'Embolic a la Granja': Piñote i Carbassó. Ara, aquests dos personatges expliquen el conflicte en què s’han vist immersos a la sabana, on s’han desplaçat després d’haver rebut la notícia que els advertia de la misteriosa desaparició del lleó. En la seva tasca de recerca interpel·len la girafa, el mico, l’elefant, el cocodril... i en plena aventura topen amb el lleó, capmoix i pensarós, que no sap rugir. Amb la voluntat ferma de resoldre el cas i donar-li un cop de mà, els intrèpids investigadors de La Baldufa tractaran d’esbrinar quins són els motius d’aquest pesar.

Anem al cinema!

Aquest divendres s'estrena la pel·lícula d'uns dibuixos animats clàssics que faran xalar els més petits, però també els pares i mares: 'Mazinger Z Infinity'! El personatge més famós de la TV dels anys 80 torna a la gran pantalla per lluitar de nou contra el seu gran enemic, el doctor Hell.

D'altra banda, els cinemes Texas de Barcelona continuen apostant per la programació de cinema familiar durant el cap de setmana. Aquest cop han previst la projecció d''El nadó en cap' (dissabte a les 16.00 h i diumenge a les 12.00 h), 'L'illa dels Monstres' (diumenge 12.00 h) i 'Capità calçotets' (diumenge 12.00 h).

Activitats al Born CCM

Una setmana més, al Born CCM organitzen dues activitats pensant en els més petits de casa. La proposta de dissabte (17.00 h) és 'Misteri a la Cort del Veguer'. Barcelona fa 300 anys estava plena de triquets i espais de joc. Només el Veguer podia posar odre al rebombori que el joc, les trampes i les apostes ocasionaven entre els barcelonins. Nens i nenes, pares i mares, ajudeu el veguer a resoldre el misteri dels tramposos! Per a diumenge (12.00 h), la proposta és 'Detectius al Born'. Per descobrir els secrets del jaciment a través d'un joc de pistes que us ajudarà a conèixer sorprenents detalls dels carrers i les cases del 1700 haureu de tenir bona vista i ser enginyosos perquè, com a bons detectius, no se us escapi cap detall!

Màgia al Teatre del Raval

El Teatre del Raval estrena un nou espectacle infantil aquest cap de setmana. Es tracta d''Old Time Bakery- Màgia Familiar', que es podrà veure fins al 24 de febrer, dissabtes a les 17.00 h i diumenges a les 12.00 h. Els 80 van ser una època marcada pel color, les ganes de viure i una forma alegre i sincera d'encarar la vida. En aquest espectacle podreu reviure amb la companyia Mag Edgard la màgia d'aquells temps de joventut infinita i atrevir-vos a endinsar-vos en l'aroma que desprenien aquelles èpoques passades, on el lema simplement era..."Be happy and Smile".

Princeses Barbudes a Terrassa

El grup 2princesesbarbudes porten el seu espectacle 'Barreja barbuda', aquest diumenge (12.00 h) al mNACTEC de Terrassa. Es tracta d'un espectacle familiar amb música pop interpretat amb instruments de joguina. Entre guitarres roses, maraques-granota i trompetes de plàstic hi trobareu el Marc Marcé, l’Helena Casas i el Marc Poch fent música baixeta per a gent baixeta. Dues princeses barbudes que recordaran cançons i rimetes amb instruments 100% de joguina. Activitat recomanada a partir de 3 anys.

Tornen les activitats familiars al Poble Espanyol

Aquest 2018 el Poble Espanyol continua oferint propostes culturals els diumenges al matí pensades perquè tant petits com grans passin una bona estona i deixin volar la imaginació en un entorn històric, tranquil i segur. Aquest diumenge (12.30 h), el teatre del Poble Espanyol acollirà 'Marina i el somni de volar', un espectacle visual per a tots els públics que combina teatre de text, danses del món i titelles. És una deliciosa i entranyable proposta a càrrec de Núria Serra amb la qual els infants entendran que tots podem tenir el valor de superar les pròpies pors davant els canvis.