12 propostes per al cap de setmana

Ja tenim aquí el primer cap de setmana de desembre. Farà molt fred pero això no ha de ser excusa per quedar-se a casa! Aquí us ofereim algunes idees per gaudir-ne al màxim amb la canalla.

Mercat de Nadal del Llibre

Demàdissabte se celebra la quarta edició del Mercat de Nadal del Llibre, el Sant Jordi d'hivern. De les 11h a les 21h, la literatura inundarà tots els racons de l'Antiga Fàbrica Estrella Damm amb un centenar d'autors i autores, activitats literàries per a tots els públics, tallers i concerts infantils, venda i signatures de llibres, música en directe, pop-up stores i food trucks. La quarta edició del Mercat de Nadal del Llibre incorpora activitats adreçades al públic jove. S'hi impartiran tallers sobre gestió de continguts literaris a les xarxes socials i una activitat dirigida pels booktubers Josu Diamond, May R Ayamonte i Andreo Rowling sobre com crear comunitats online al voltant de la literatura. Davant l'alta afluència de famílies en l'edició anterior, s'amplia la programació infantil i se centra en l'aniversari d'en TEO, amb la presència de les seves creadores.

Wonder, una història imprescindible

Avui s'estrena l'adaptació cinematogràfica de 'Wonder', un llibre que ja ha venut 150.000 exemplars en català i més de 6 milions arreu del món. Es tracta de la història de l'Auggie, un noi que pateix una deformitat facial rara i que té problemes per integrar-se a l'escola. Es podrà veure en catalàa 28 sales de cinema. Per cert, arran de l'estrena de la pel·lícula, a La Campana ha tret una nova edició del llibre.

'Castle School' s'acomiada al Teatre Victòria

Després de tres diumenges al Teatre Victòria 'Castle School' arriba aquest diumenge a la seva darrera funció. És un musical creat integrament a una escola de dansa de Sabadell i que és tot un fenòmen que ja han vist 10.000 espectadors. A Sabadell hi van fer 56 actuacions i al Teatre Victòria de Barcelona han exhaurit totes les entrades de la programació escolar i han tingut també molt èxit en les tres actuacions obertes dels diumenges. L'obra, molt entretinguda i amb molt de ritme, és un musical de nova creació contextualitzat al 'Castle School', un prestigiós internat de Londres. Tracta de temes d'actualitat com l'assetjament escolar, les males influències, el primer amor, l'excés d'autoritat, la crisi econòmica...

IV edició del Festivitas Bestiarum

Demà dissabte se celebrarà la quarta edició del Festivitas Bestiarum, la gran festa del Bestiari Festiu que commemora el Dia Europeu del Bestiari, el 24 de novembre. La ciutat de Reus, Capital de la Cultura Catalana, acollirà enguany la plantada de figures de bestiari festiu, el cercavila, les ballades de lluïment i els Premis Best, uns guardons que reconeixen el compromís de la societat i les entitats amb la cultura tradicional i popular. L'escriptora i periodista Empar Moliner serà la nova Ambaixadora del Bestiari Festiu 2018.

Cinema familiar a la Filmoteca de Catalunya

En el marc de la seva programació familair, a la Sala Chomón de la Filmoteca de Catalunya, dissabte i diumenge (17h), se celebra el Festival Dave Fleischer: Popeye / Betty Boop, on es projectaran els films següents: 'Popeye Meets Simbad'; 'Popeye Meets Aladdin'; 'Snow White'; 'Betty Boop’s Museum'; 'You Gotta Be a Futbol Hero' i 'Moutiny Ain’t Nice'.

L'Alícia del segle XXI arriba al Temporada Alta

L’adaptació contemporània de Marta Buchaca del clàssic de L. Carroll continua la seva gira per Catalunya participant al Festival Temporada Alta de Girona diumenge a les 17h al Teatre Municipal. Produïda per Viu el Teatre, aquesta adaptació rabiosament contemporània i actualitzada de l’arxiconegut conte, amb la qual grans i petits s’identificaran, farà gaudir i reflexionar a tota la família.

Activitat familiar al Born CCM

Al Born CCM, diumenge (12h), nova edició en el marc del Cicle: Bornet de cançons, música per a tota la familia. La proposta per a aquest cap de setmana és l'actuació de Xiula que presenta un espectacle musical d’animació carregat de valors com compartir, conviure, estimar i estar compromès amb l’entorn, sempre rient i gaudint. Un concert amb una gran interacció amb el públic.

Fira de Nadal a Caldes de Montbui

La Vila Termal de Caldes de Montbui celebrarà la 32a Fira de Nadal i el Mercat d'Artesans aquest cap de setmana. En base l'èxit d'altres anys i donat que és la major atracció de la Fira, l'organització té previst fer dues olles grans de brou de Nadal i repartir uns 3.000 litres de brou (unes 9.000 racions) de Nadal durant els dos dies que dura la Fira. A banda, se celebrarà el caga Tió, s’oferiran tallers nadalencs, espectacles infantils, ballades de sardanes i s'exposaran catifes de flors de temàtica nadalenca.Tot pel centre històric de Caldes, on hi trobareu 150 parades d’objectes de Nadal, artesania diversa, antiguitats, brocanteria, alimentació, foodtrucks i activitats repartides entre els carrerons amb més encant turístic.

Xaropclown, 10 anys de Pallassos d'hospital de Girona

Xaropclown tanca els actes de celebració del seus 10 anys amb una festa per tota la familia. Ho farà diumenge a partir de les 11 del mati, al Centre Cultural la Mercè de Girona (Pujada de la Mercè, 12). L'activitat s'iniciarà a les 11 amb tallers de maquillatge i a les 12h començarà l'obra "A l'atzar" que és l'espectacle que han ideat per a celebrar els seus 10 anys. Xaropclown és una associació sense ànim de lucre que té per missió donar servei de pallassos professionals que, a través de les seves accions, humanitzin, relaxin i alliberin d'estrès els entorns hospitalaris.

Contacontes a l'Abacus Balmes

Dissabte (12h) a la botiga del carrer Balmes de la Cooperativa Abacus, sessió de Contacontes amb "Els Reis Mags i els dolents dels contes", de la col·lecció Contes Desexplicats. No us perdeu aquesta divertida sessió a càrrrec del grup de rondallaires de Vivim de Cuentu. Edat recomanada: A partir de 5 anys. Preu: gratuït. No és necessària inscripció prèvia per aquesta activitat. Els nens/es hauran d’anar acompanyats d’un adult durant l’activitat.

Circ i música en directe a Terrassa

Diumenge (18h) circ i música directe amb la companyia basca Lurrak al Centre Cultural Terrassa. Presenten un espectacle musical de circ contemporani que explica la història d'uns treballadors que s'oposen a les condicions d'esclavitud a què estan sotmesos en una fàbrica de la ria de Bilbao. Els personatges es mouen entre l'absurd, el còmic i la tradició obrera lligada a l'ambient fabril dels anys 60.

Taller d'art a Mataró

Diumenge, de 12 a 14h, a la Casa Coll i Regàs de Mataró, nova sessió del taller familiar 'Materialitz'art'. Una visita per la Casa Coll i Regàs que us permetrà descobrir el modernisme i imaginar el futur de Mataró a partir de la creació d'un treball col·lectiu on utilitzareu llapis 3D, entre altres materials i tècniques. El taller girarà a l'entorn de la creació personal dels artistes modernistes i de com aquest procés creatiu ha estat reajustat en clau del segle XXI per donar un nou sentit al disseny de nous productes i obres. Inicialment, es farà una breu visita interactiva per alguns dels espais de la Casa Coll i Regàs, plantejant alguns interrogants sobre les bases del procés creatiu durant el modernisme. Més informació i reserves aquí.