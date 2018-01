10 propostes per al cap de setmana

Tot i que avui tenim un dia plujós a molts indrets de Catalunya, sembla que el cap de setmana serà una mica més benèvol pel que fa al temps, així que podeu aprofitar per fer una escapada a la platja o a la muntanya amb la canalla, o bé gaudir d'alguna de les moltes propostes culturals que hi haurà arreu de Catalunya. Aquí teniu algunes idees.

'Zoom. Dies de músic' a l'Auditori

Amb el programa 'Zoom. Dies de Músic' el coreògrafCesc Gelabertposa a prova elsalevins de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC)que interpretaran peces deRameau, Beethoven, Toldrà, Stravinsky i Britten amb una presentació escènica, un zoom sobre els músics, els seus moviments i les seves emocions. Els músics de la JONC Alevins tenen entre 14 i 19 anys i fan front al repte de tocar sense partitura mentre executen la coreografia dissenyada per Cesc Gelabert. Un projecte en col·laboració amb el Servei Educatiu de L'Auditori que s'estrena a Barcelona dissabte a les 12:30h.

Segon cap de setmana del Flic Festival

Tenim en marxa la 8a edició del FLIC, el festival de literatura i arts infantil i juvenil, pensat especialment per a criatures d'entre 0 i 12 anys. Demà dissabte, el Mercat de les Flors proposa 'Escèniques', on es podrà veure l'espectacle teatral de David Ymbernon 'Latung La la diu que el pes petit és el pes més gran de tots'. I diumenge, de 10 a 14 h, el FLIC arribarà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb 'Experiències literàries', 10 propostes de joc i 'Envà', un espectacle de circ contemporani de la companyia Amer i Àfrica Cia.

'Pintamúsica' al Teatre Romea

Aquest cap de setmana s'estrena al Teatre Romea, en el marc de la seva programació familiar, 'Pintamúsica', que es podrà veure dissabte i diumenge. Un quadre blanc, quatre colors i música clàssica i popular en directe són els ingredients principals d’aquesta experiència creativa per a nadons i els seus acompanyants. Tres músics, actors i cantants són els encarregats de guiar-nos en aquest viatge creatiu a través de les estacions de l’any que ens porten a crear una adaptació del quadre “Dona i ocells en la nit” de Joan Miró. Un viatge sensorial per escoltar, mirar i crear.

Dues estrenes de cinema

Avui divendres s'estrena 'La revolta dels contes', film d'animació. Rita & Luca Films estrena aquesta adaptació del best-seller de Roald Dahl que recupera personatges i relats clàssics coneguts per tothom per donar-los la volta i introduir-hi girs enginyosos, sorprenents i rabiosament actuals. L'adaptació al cinema respecta l'esperit transgressor de Roald Dahl i encara va més enllà tot barrejant les històries entre sí per fer-ne una de nova i trepidant. 'La Revolta dels Contes' és doncs una revisió moderna i políticament incorrecte de clàssics de la literatura infantil, una pel·lícula irreverent per a nens i nenes desperts i intel·ligents.

I avui també s'estrena la pel·lícula infantil d'animació 'Petzi i la mar salada'. L'amistat, la sorpresa i la descoberta són el fil conductor de les trames dels sis episodis que conformen la pel·lícula. Basats en una tira còmica per a nens i nenes creada el 1951 pel matrimoni danès Carla i Vilhelm Hansen, el personatge d'en Petzi i els seus amics són tota una institució als països on ha estat traduïda.

Música i titelles al Poble Espanyol

'Contes per conviure', de la companyia El Confit, és la proposta de teatre infantil, música i titelles que el recinte de Montjuïc proposa per diumenge. Es tracta d'un divertit i constructiu muntatge integrat per tres històries que potencia valors com el respecte per la diferència, la no violència, la convivència, saber escollir, no deixar-se influir o demanar perdó. Aquest espectacle està especialment recomanat per a nens i nenes d'entre 5 i 10 anys.

Taller de cal·ligrafia històrica

Al Museu d'Història de Catalunya, diumenge (11.30h), taller de cal·ligrafia històrica, amb el qual es vol donar a conèixer la importància de la lletra i el seu procés constructiu en l’elaboració dels manuscrits. Es treballarà la tècnica de la textura quadrata (gòtica), amb una adequació als diferents grups d’edat. Tots els participants s’enduran la pràctica realitzada, i els materials escriptoris utilitzats. L’activitat, a càrrec de Josep Àngel Borràs, té lloc al Taller de l’historiador, un espai del Museu proper a l’exposició, i està adreçada a adults i a infants (a partir de 9 anys). Cal inscriure's prèviament al correu mhcvisites.cultura@gencat.cat.

A plantar roses!

En el marc del 12è Cicle d'Activitats als parcs, platges i rius metropolitans, que organitza l'AMB, aquest diumenge la proposta és 'Millora del roserar del parc de Torreblanca? Ens ajudes a plantar rosers?'. Una jornada participativa oberta al públic familiar i que es desenvoluparà al Roserar del parc de Torreblanca (Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern) de 10a 13h.

Titelles a la Casa Elizalde

En el marc dels espectacles familiars que programa la Casa Elizalde els diumenges (12h), aquesta setmana hi podreu veure 'Dins la panxa del llop', a càrrec de la Cia. De paper.Un espectacle de música i titelles de paper que ens transporta als boscos, mars i deserts més inversemblants amb un toc d’humor i molta música. Cançons originals que teixeixen un relat sorprenent i divertit, il·lustrat amb teatre d’ombres, teatrins de paper i titelles de cartró. Recomanat per a infants a partir de 3 anys.

Cinema i música a la Filmoteca

En el marc del cicle de programació familiar, dissabte i diumenge (17h), a la Sala Chomón de la Filmoteca de Catalunya, sessió de cinema amb la projecció de 'The Circus/El circo', de Charles Chaplin. Pel·lícula muda, amb rètols en castellà.Chaplin utlitza el circ per injectar-hi una “personalitat”:la seva, la del rodamón Charlot. Immediatament tot adquireix una nova significació. Aamb acompanyament musical a càrrec d’Anahit Simonian.

Propostes del Museu del Gas

Al Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa, a Sabadell, aquest cap de setmana, doble proposta.Dissabte (16 a 20h), una activitat per als més grans, amb 'Guardians de la història. Room Escape al Museu del Gas'. Mitjançant una aventura emocionant en la qual sereu protagonistes, descobrireu els secrets de la història de l’energia tot participant en un joc d’enigmes apte per als més intrèpids. Activitat per a grups de 2 a 8 persones. Durada: 60 min. Preu: 5€. Reserves: 934 129 640 o a través de reservaactivitats@gasnaturalfenosa.com. D'altra banda, pensant ja en la canalla petita, diumenge (11:30h) s'ha previst l'activitat 'Un gran concert d’aniversari', on els participants podran personalitzar un instrument musical per compondre l’himne de la mascota CH4, que enguany fa 6 anys.