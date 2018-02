7 propostes per al cap de setmana

Ja tenim a tocar un nou cap de setmana, que es preveu molt fred arreu de Catalunya. Una bona oportunitat per jugar en família al voltant de la taula, però també per gaudir d'alguna de les propostes que us fem a continuació (que també hi estareu ben calentons!):

Torna l'abella Maya!

Avui divendres s'estrena la nova pel·lícula protagonitzada per un personatge que ja és tot un clàssic, l'abella Maya. Es tracta de 'La abeja Maya, los juegos de la miel'. La Maya i els seus amics hauran d'afrontar nous reptes que faran les delícies dels més petits.

És Carnaval!

Cap de setmana de Carnaval amb activitats a gairebé tots els pobles i ciutats de Catalunya. Des del Dijous Gras fins al Dimecres de Cendra, tot s’hi val! La gresca i la disbauxa caracteritzen aquests dies de festa en què les disfresses i la cultura popular en són les protagonistes. Us destaquem alguns dels de més renom de Catalunya:

TORELLÓ: Conegut com a Carnaval de Terra Endins, el Carnaval de Torelló acull cada any unes 60.000 persones. Quan el Rei Carnestoltes fa l’assalt al ple, ell pren el poder i l’alcalde i els regidors queden desautoritzats, comença la gran festa. Un dels dies més esperats és el divendres amb l’acte Senyoretes i Homenots, quan els homes es disfressen de dona i les dones d’home.

SITGES: El Carnaval de Sitges destaca com a un dels millors carnavals de la península. Els punts forts d'aquesta gran festa de "pit i cuixa i lluentons" són les rues: la del diumenge, coneguda com a Rua de la Disbauxa, i la del dimarts, la Rua de l'Extermini. Totes les desfilades les obre el Rei Carnestoltes i les tanca la Reina del Carnaval, que és elegida en un acte públic d'entre totes les aspirants al títol.

SOLSONA: Un altre dels carnavals més singulars de Catalunya és el de Solsona, recuperat l'any 1971. Aquí, les populars disfresses se substitueixen per bates de tots colors i pels "gegants bojos". Un dels moments més esperats és la penjada del ruc: el dissabte a la nit, els solsonins –a qui se'ls coneix com mata-burros des de fa molts anys arran d'una llegenda- pengen un ruc de cartó al compàs de la cançó "A Solsona bona gent".

VILANOVA I LA GELTRÚ: La Merengada, l'Arrivo, el Ball de Mantons, les Comparses, la Xatonada, el Caramel... El Carnaval de Vilanova i la Geltrú té un gran nombre d'actes als quals tothom és convidat a participar. El gran dia és diumenge, quan les esperades "Comparses" surten al carrer i milers de parelles amb mantons de Manila, barretines i farcells omplen els carrers de la ciutat de caramels. L'any 2010, aquesta festa de sàtira va ser declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya.

Celebren també el Carnaval al Museu del Gas, a Sabadell, on han previst l'activitat 'El Carnestoltes no és poca-soltes!'. La cita és diumenge, a les 11:30h, on podreu celebrar la festa i la disbauxa del Carnaval tot creant una disfressa amb material reciclat.

La Catalunya íbera

Diumenge (12h), al Museu d'Art d'Ullastret es presenta el llibre il·lustrat 'La Catalunya íbera', de Núria Armengol i Clàudia de Puig. Un llibre perquè pares i criatures descobreixin plegats la història d'una de les civilitzacions més interessants que van poblar Catalunya: els ibers. Perquè la nostra història comença amb ells, molt abans de Crist i dels romans. I tot i que la seva llengua escrita encara és un misteri sense desxifrar, conèixer la seva cultura i manera de viure serà un viatge fascinant gràcies a les pàgines d'aquest llibre.

Taller de jardineria

Si a la vostra canalla li agrada remenar la terra, us podeu apuntar al taller d'horta per a nens que organitza el Garden Bordas de Gavà, per demà dissabte a partir de les 17h, a càrrec de la jardinera Lia Casas. Proposta gratuïta però cal inscripció prèvia.

El Circ Raluy amplia la seva estada a Barcelona

El Circ Històric Raluy amplia el nombre de funcions per la bona acollida per part dels espectadors i continuarà al Port Vell fins el 4 de març. La companyia familiar presenta en aquesta ocasió el seu nou espectacle, 'Fortius', un homenatge als números sorprenents del circ d'abans, un clam a assolir la perfecció, la força i la bellesa. Una proposta que combina el circ més clàssic i familiar, marca de la família Raluy, amb apostes innovadores i d'elevat contingut artístic i reconeixement internacional.

Taller de llibres

La seu del Raval de la llibreria La Central, ofereix aquest dissabte (12:30h) el taller 'Vols aprendre a fer el teu llibre? Doblegar, enganxar, desplegar, dibuixar... A partir del llibre 'Taller de libros para niños', aprendreu a crear el vostre propi llibre i descobrir les múltiples possibilitats del paper per donar forma a noves històries. Taller impartit per Luz Verdaguer. Edat de 6 a 10 anys. Gratuït amb inscripció prèvia: infantil@lacentral.com

D'altra banda, al Museu del Disseny de Barcelona, diumenge podeu assistir a una nova sessió del taller 'Ex-libris, pitibris', que us convida a conèixer la col·lecció de disseny gràfic de l'exposició permanent del Museu Disseny per tal d’explorar diferents sistemes d’estampació i conèixer el treball del dissenyador gràfic. Al taller us proposen inspirar-vos per per crear el vostre ex-libris personal, fer el tampó i pensar un encanteri per protegir els vostres llibres. Si porteu un llibre podreu estrenar el vostre ex-libris! Diumenges d'11.30h a 13.30h.

Teatre d'humor al Poble Espanyol

El recinte del Poble Espanyol continua oferint cada cap de setmana una activitat per al públic familiar. Aquest diumenge la proposta és'Ludus', de Jordi del Rio, que arriba per transportar nens i adults a un espai imaginari on riuran, jugaran, faran amics i potser fins i tot s'enamoraran! En aquesta proposta de teatre d'humor el públic serà el veritable protagonista.