El Lliure aposta pel públic familiar i escolar

Ja fa temps que a Catalunya, sobretot a Barcelona, s’hi pot veure un teatre familiar que trenca amb la imatge típica i tòpica del teatre tradicional per a nens i nenes. Un bon exemple d’això és el Teatre Lliure, que des de la temporada 2011-12 programa espectacles d’alta qualitat per al públic infantil. Georgina Oliva, directora de programació i continguts, afirma que “hi ha una altra consciència respecte del que enteníem per teatre familiar: ara vol ser menys pedagògic i fer viure altres experiències que també emocionin els adults”.

Aquesta temporada 2019-20 El Lliure dels Nens ha passat a anomenar-se El Lliure del Futur. Així sembren una llavor i generen una cultura i tradició teatral entre els més joves. Com comenta Oliva: “Estem creant una mena de teatre conseqüent, ja que els infants que ara venen amb els pares segurament un dia també hi portaran els fills perquè els hi ha quedat un bon record”.

“Hi ha una altra consciència respecte del que enteníem per teatre familiar: ara vol ser menys pedagògic i fer viure altres experiències que també emocionin els adults” Georgina Oliva - director programació Teatre Lliure

El públic infantil del Lliure és ben ampli. Programen dels 0 als 18 anys perquè el teatre els doni respostes en cada etapa del seu creixement. Arriben a escoles de Barcelona i l’àrea metropolitana, i fins i tot en centres de Gràcia i del Poble-sec i Montjuïc hi fan projectes puntuals o accions concretes. Però la directora de programació i contingut del Lliure subratlla: “Encara hem de treballar perquè el teatre sigui una opció per a tothom per a qui encara no ho és. També en el teatre familiar”.

ESPECTACLES PER A AQUEST SEGON SEMESTRE

Aquest mes de març la temporada familiar continua al Lliure amb tres espectacles ben diferents, experiències teatrals singulars i per a totes les franges d’edat. Hi podrem trobar un musical inspirat en un conte infantil, un espectacle-taller per als més petits d’una companyia internacional, i una proposta experiencial d’una companyia d’aquí que s’estrena amb el públic familiar. Tots ells amb funcions escolars els matins entre setmana i per a tota la família els caps de setmana i festius.

Alícia Gorina, responsable del programa educatiu, explica: “Hem buscat espectacles de natures i llenguatges molt diversos perquè els infants puguin entendre que hi ha moltes maneres de fer i experimentar el teatre”.

‘La bruixa de la tramuntana’. En aquest segon semestre el Lliure del futur s’ha estrenat amb un espectacle escrit i dirigit per Marc Rosich, La bruixa de la tramuntana. Una coproducció de Bitó amb el Teatre Lliure que es basa en el conte La bruixa de Cadaqués de Miquel Berga, publicat a la col·lecció infantil El Vaixell de Vapor l’any 2014. Fins al 15 de març el Lliure de Gràcia estarà habitat per una colla de gats de teulada que, amb l’ajuda del pintor Dalí, s’uneixen en contra d’una bruixa malèfica i huracanada que ve a fer mal al poble. Un musical per a tota la família amb composicions originals de Carles Pedragosa, un banda sonora que homenatja el gènere musical autòcton, l’havanera, però també amb una mica de paròdia dels hits ie-ie dels 60. Un espectacle recomanat per a nens i nenes de 5 a 11 anys, però que també agradarà a pares, mares i mestres. Com reconeix Marc Rosich: “L’espectacle busca despertar les emocions de l’infant que tots portem dins, com el que trobo jo en mi mateix cada cop que creo un muntatge familiar”. A més, el 14 de març a la tarda hi haurà un col·loqui amb Miquel Berga i Marc Rosich. ‘Poulette Crevette’. Amb la primavera, la Setmana Santa i Pasqua a tocar, arriba Poulette Crevette, de la companyia francesa La Balaine-cargo a Montjuïc, una proposta teatral i musical pensada per a infants de 2 a 5 anys. És la primera vegada que el Teatre Lliure programa per als més petits de casa. Una història amb tocs d’humor i suspens que representa la vida d’un galliner on una mare gallina es preocupa molt per la seva filla gallineta que no parla tant com les altres. I que, amb un llenguatge universal, ens parla de les diferències entre uns i altres, de la importància de respectar-nos i de posar-nos al lloc de l’altre però, sobretot, de tenir en compte altres capacitats. Del 24 de març al 5 d’abril les famílies i escoles podran gaudir d’aquest espectacle i, a més, després de la funció, podran participar en un taller d’elaboració de gallinetes que es podran endur a casa. ‘Los protagonistas. I, per acabar la temporada familiar, del 22 d’abril al 3 de maig el Lliure de Gràcia acull Los protagonistas, el primer espectacle per a públic infantil de la companyia El Conde de Torrefiel. De fet, amb aquesta obra, la companyia, de gran projecció internacional, segueix investigant sobre la seva pròpia capacitat de fer teatre per a persones nascudes al segle XXI. Una espectacle adreçat a nens i nenes de 7 a 10 anys en què la coreografia, el text i les imatges plàstiques convergeixen per crear una narració inusual i fragmentada que situa l’espectador en un altre món.

En aquest sentit, en el futur el Lliure vol seguir explorant nous formats i treballar l’acompanyament dels infants un cop han vist l’espectacle.