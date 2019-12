Ens en anem de pessebre!

En un tres i no res ja és Nadal! Si ja esteu pensant en engalanar l’arbre i fer el pessebre, ¿sabíeu que des de l’antiguitat s’han fet pintures i representacions del pessebre perquè la gent que no sabia llegir ni escriure pogués saber com va néixer Jesús? Després se’ls va acudir fer figures i muntar cada any per aquestes dates pessebres dins de les esglésies i altres edificis, i més endavant van començar a fer figures més petites per poder muntar el pessebre a casa.

Avui us proposem descobrir tota aquesta mena de pessebres. Des d’anar a veure una representació del pessebre que hi ha a la façana de la Sagrada Família, un dels edificis més famosos del món, fins a visitar una fira de Nadal on venen les figures dels pessebres que muntem a les cases, o anar a veure un pessebre vivent. Som-hi!

El ‘pessebre’ de la Sagrada Família

La Sagrada Família és obra d’un dels arquitectes més importants de Catalunya, Antoni Gaudí. Ell era molt religiós i va voler explicar la història de Jesús a través de les tres façanes del monument. Al final, però, només va poder acabar-ne una perquè va morir atropellat per un tramvia.

La que va fer va ser, precisament, la que amaga una representació del pessebre: la façana del naixement de Jesús. Un altre artista, Josep Maria Subirachs, va continuar la feina i va fer la segona façana, que explica la mort de Jesús. I encara queda per construir la tercera, que explicarà com va ressuscitar.

Com que avui anem de pessebres, busqueu la façana més antiga de la Sagrada Família. La podreu distingir pel color: és d’un gris més fosc. I, un cop l’hagueu localitzat, mireu-vos-la amb molta atenció. ¿Veieu el Nen Jesús acabat de néixer? El podreu distingir bé perquè és entre el bou i la mula. Els animals l’estan escalfant amb el seu alè perquè no es refredi... A una banda, una mica més avall, veureu els tres Reis d’Orient, i a l’altra, un grup de pastors que venen a adorar-lo. Quants pastors són?

Enxampeu el caganer amb el cul a l'aire!



Busqueu-lo a la façana del Naixement de la Sagrada Família... No el trobareu! El pastor més famós del pessebre no és, contràriament al que es pensa, la figura més típica del pessebre català. Fra Valentí Serra, que aquests dies acaba de publicar un llibre sobre el nostre pessebre, explica que de caganers també n’hi ha als pessebres de Múrcia o Nàpols i que la figura més típica del pessebre català és el bufador, un pastor que està estirat a terra bufant el foc d’una foguera perquè no s’apagui. ¿La teniu al vostre pessebre, aquesta figura?

Si no la teniu o voleu veure un munt de caganers, us proposem anar a la Fira de Nadal. Aquestes dies se’n fa una a la plaça de la Sagrada Família, darrere del monument. Aneu-hi i mireu quantes versions del caganer que hi ha. Abans als pessebres aquesta figura sempre era un pastor, però ara representa personatges famosos: jugadors de futbol, polítics, etc. Amb quin us quedaríeu?

Feu la vostra Sagrada Família Us proposem una activitat que pot ser un bon entreteniment per a aquests dies de Nadal amb la família: construïu la vostra pròpia Sagrada Família, però de paper. Entreu a la web creativepark.canon i imprimiu-vos les plantilles del monument. També hi trobareu les instruccions per saber com s’han de muntar.

Pessebres monumentals i de casa

Abans que tinguéssim pessebres dins de casa, era habitual que cada any per Nadal a les esglésies, convents, monestirs i altres edificis religiosos muntessin un pessebre monumental. Vaja, un pessebre amb figures grosses, fins i tot més altes que vosaltres. Encara avui en podem veure alguns. Al claustre de la catedral de Barcelona, per exemple, en munten un aquests dies. Passades les festes, el tornen a guardar fins al Nadal següent.

Fa molts anys els rics van decidir començar a muntar pessebres dins de casa. Els feien amb figures monumentals que encarregaven a artistes molt famosos i convidaven coneguts a casa perquè el veiessin. Volien demostrar-los que, a més de ser religiosos, tenien molts diners i feien el millor pessebre de la ciutat. Amb el temps, la gent més humil els va imitar i va començar també a muntar el seu pessebre a casa. Els feien amb els materials que tenien a l’abast, com ara molsa o pinassa... I havien de canviar les peces cada any perquè les feien amb materials fràgils -com ara la cera- i es feien malbé de seguida.

Potser a casa ja teniu un pessebre. Però, si no en teniu, us en podeu fer un amb coses que llençaríeu a la brossa i que podeu reciclar: taps de suro, capses i closques d’ous, rotllos de paper de vàter... Doneu un cop d’ull a aquesta pàgina de la web ideasnuevas.net , trieu el pessebre que us agradi més i... mans a l’obra!

Fem viure el pessebre Però ¿sabeu que la gent d’abans no muntava tot el pessebre de cop? Anava col·locant les figures de mica en mica a mesura que passaven els dies i s’acostava Nadal. Així reproduïen la història del naixement. Per què no ho feu vosaltres també aquest Nadal? Primer de tot, heu de col·locar la verge Maria i Josep. Fins a la nit de Nadal no podeu posar el nen Jesús i el bou i la mula. L’endemà ja podeu col·locar un estel al portal i introduir els Reis. Però, compte, poseu-los lluny del portal i, dia a dia, aneu-los acostant fins que el dia 5 de gener arribin fins al Nen. I encara el dia 15 de gener -quan comença el que es coneix com la Setmana dels Barbuts- podríeu fer nevar al pessebre. Abans la gent desmuntava i guardava el pessebre a començaments de febrer, per la Candelera.

Pessebres vivents

Parlant de donar vida al pessebre... Ja fa temps que als catalans ens encanta fer teatre i convertir-nos en les figures del pessebre. Cada Nadal, arreu de Catalunya es fan un munt de pessebres vivents. El més famós i visitat és el de Corbera de Llobregat, però n’hi ha molts més i per a tots els gustos. A Sant Fost de Campsentelles, per exemple, en fan un amb efectes especials en què podem veure l’àngel suspès al cel anunciant el naixement del Nen Jesús. I n’hi ha un altre que el fan dins d’un poble medieval abandonat del Baix Camp, a la Masia de Castelló.

Però n’hi ha moltíssims més. A la web www.pessebresvivents.cat, la web de l’Associació Coordinadora de Pessebres Vivents, hi trobareu aquests que us comentem i molts més. Doneu-hi una ullada i trieu el que us faci més gràcia o us quedi més a prop de casa.

I, compte!, que la majoria de representacions dels pessebres només es fan un parell o tres de dies. Per això és molt important que abans d’anar-hi comproveu els horaris a internet. El de Corbera, en canvi, el podeu visitar fins al 12 de gener.